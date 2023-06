Revolution der Foldables mit dem Honor Magic V2 für den 12. Juli angekündigt!

In Shanghai tagt aktuell der Mobile World Congress (MWC), auf dem nun der Honor-CEO George Zhao anlässlich einer Podiumsdiskussion mit dem GSMA-CEO John Hoffman eine Revolution der Foldables angekündigt hat. Im Detail meint Zhao damit nichts Geringeres als den Launch des Honor Magic V2 am 12. Juli in Peking.

Das Honor Magic V2 wird am 12. Juli offiziell!

Die ehemalige Huawei-Tochter Honor hat ein paar aufregende Tage vor sich. Während aktuell der Honor-CEO George Zhao noch auf dem MWC in Shanghai vorstellig ist, wird er bereits in Kürze seine Reise nach Paris antreten, um in Frankreich pünktlich am 6. Juli das Honor 90 (3.840 Hz High-frequency PWM Dimming) für den globalen Markt vorzustellen.

Das Honor 90 wird am 6. Juli in Paris präsentiert / © Honor

Direkt danach geht es schon wieder nach Peking, denn wie der Honor-Geschäftsführer soeben selbst bekannt gegeben hat, ist für Mittwoch, den 12. Juli der Launch des Honor Magic V2 geplant. Ein – nach eigenen Aussagen – Foldable, welches "das faltbare Erlebnis revolutionieren" wird.

Um welche Revolution des kommenden Flaggschiff-Foldables es sich im Detail handelt, hat Zhao uns auf dem MWC Shanghai nicht verraten. Beim Vorgänger, dem Honor Magic Vs (Test) war es das leichtere Gesamtgewicht und das überarbeite Scharnier, welches insgesamt 400.000 Öffnungen standhalten soll.

Honor-CEO George Zhao kündigt das Honor Magic V2 für den 12. Juli an! / © Honor

In der Pressemitteilung, die der nextpit-Redaktion vorliegt, ist von einem "kompakteren Design, mehr Leistung und einem veränderten Formfaktor" die Rede. Honor wird sich doch am Ende nicht von dem Oppo N2 (Test) inspirieren lassen und eine Zwischengröße zwischen dem typischen Samsung Galaxy Z Fold 4 (Test) und dem Galaxy Z Flip 4 (Test) auf den Markt bringen. Selbst OnePlus, von denen man das als Oppo-Tochter am ehesten erwartet hätte, werden wohl den typischen "großen" Formfaktor für das OnePlus Fold wählen.

Kommen unter Umständen sogar zwei Honor Magic V2?

Es gibt auch einige Gerüchte zu dem Honor Magic V2, die da besagen, dass es zwei Modelle geben soll. Eines mit dem Snapdragon 8+ Gen 1 und eines mit dem aktuellen Flaggschiff-Prozessor – dem Snapdragon 8 Gen 2. Weiterhin ist von einem deutlich schnelleren innenliegendem faltbaren Display die Rede. Vermutlich mit der identischen hochfrequenten PWM-Technologie des Honor 90 und Honor 90 Pro. Ich bin mir aber sicher, dass wir bereits in den nächsten Tagen weitere Informationen zu dem Honor-Foldable erhalten werden.

Und Eure Meinung zu Honor und seinen Foldables, bzw. dem allgemeinen Produktportfolio und seiner Präsenz in Deutschland samt Google Play Services?