Premium-E-Bike mit 300 Euro Rabatt: Urtopia Carbon 1s bald erhältlich!

Bei Urtopia könnt Ihr Euch derzeit das Carbon 1s im Early-Bird-Deal mit einem satten Rabatt von 300 Euro sichern. Für die ganz schnellen unter Euch gibt es außerdem noch ein Geschenk im Wert von 70 Euro gratis dazu. Was sich im Vergleich zum Urtopia Carbon One verbessert hat und warum sich genau diese Early-Bird-Aktion für Euch lohnt, verraten wir Euch in unserem Deal-Check.

Laut Statista hat der Bestand an E-Bikes in Deutschland in den letzten fünf Jahren um rund 55 Prozent zugenommen. Höchste Zeit also, sich dem Trend anzuschließen und aktiv etwas für die Umwelt und die Gesundheit zu tun. Um künftig weitgehend schweißfrei mit dem Rad zur Arbeit zu kommen, ist das Urtopia Carbon 1s eine spannende Option, das gerade im Early-Bird-Deal mit einem satten Rabatt von 300 Euro vorbestellbar ist.

Das Urtopia Carbon 1s nutzt ein 7-Gang-Schaltwerk von Shimano mit passendem ALIVIO-Hinterrad-Schalthebel, um Euch von A nach B zu bringen. Der Motor verfügt über eine Nennleistung von 250 W und unterstützt Euch mit bis zu 45 Nm. Insgesamt stehen Euch fünf verschiedene Geschwindigkeitsmodi zur Verfügung, und der 9,8-Ah-Akku bringt Euch bis zu 100 km weit. Dank des Kohlefaser-Materials ist das E-Bike nur 15 kg schwer und lässt eine Traglast von bis zu 110 kg zu.

Außerdem hat Urtopia beim Carbon 1s noch zwei Zweikolben-Hydraulikscheibenbremsen verbaut. Mein Kollege Ben konnte das Vorgängermodell Urtopia Carbon One bereits testen und war vollends überzeugt. Im direkten Vergleich hat das 1s eine 40 Prozent besser Leistung bei steilen Auffahrten. Zusätzlich hat der Hersteller die Geländetauglichkeit ebenfalls verbessert.

Lohnt sich das Early-Bird-Angebot von Urtopia?

Das E-Bike wird ab dem 31. Juli verschickt, und für wenige Tage könnt Ihr Euch hier noch einen satten Rabatt in Höhe von 300 Euro sichern. Bestellt Ihr in den nächsten Tagen vor, gibt es sogar noch ein kleines Geschenk obendrauf – und Ihr könnt einen zusätzlichen Fahrradständer sowie den Urtopia E-Service für ein Jahr umsonst erhalten.

Das Urtopia Carbon 1s ist bis zu 40 Prozent leistungsfähiger bei steilen Auffahrten. / © Urtopia

Mit einem Preis von 2.999 Euro liegt das Urtopia Carbon 1s in diesem Deal deutlich unter der unverbindlichen Preisempfehlung und kostet Euch gerade so viel wie das Carbon One. Seid Ihr also auf der Suche nach einem toll verarbeiteten E-Bike mit zahlreichen smarten Features und einer ordentlichen Leistung, solltet Ihr Euch diesen Deal nicht entgehen lassen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Urtopia Carbon 1s interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!