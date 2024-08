Saugroboter von Roborock: Die besten Modelle im Test und Vergleich

Welcher Saugroboter von Roborock ist der beste? Roborock bietet mit den S8- und Qrevo-Reihen leistungsstarke Saugroboter zu unterschiedlichen Preisen an. Die Unterschiede zwischen den Saug-Wischern reichen von der Saugkraft, über verbaute Wischtechnologien hin zu Funktionen der Basisstation. In diesem Beitrag zeigt Euch nextpit die Unterschiede zwischen den Roborock-Saugroboter-Reihen und welcher Saugroboter mit Wischfunktion von Roborock der beste ist.

Die besten Roborock-Saugroboter im Test und Vergleich

Testsieger: Roborock S8 MaxV Ultra

Der Roborock S8 MaxV Ultra ist ein hochwertiger Roboter mit einer sehr schicken Basisstation. / © nextpit

Der Roborock S8 MaxV Ultra ist der beste Saugroboter von Roborock, den es auf dem Markt gibt. Noch spektakulärer sind die technischen Neuerungen, die Roborock in den neuen High-End-Saugroboter verpackt. Ein Bürstenarm, und ein Mini-Mopp in Fahrtrichtung rechts, der der vibrierenden Wischplatte, insbesondere bei der Ecken-Reinigung unter die Arme greift.

Ausführlicher Testbericht des Roborock S8 MaxV Ultra

Die LiDAR-Navigation ist makellos. Zusätzlich hat der S8 MaxV Ultra eine RGB-Kamera, wodurch Ihr den Saugroboter dank der Überwachungskamera-Funktion in Euren vier Wänden patrouillieren lassen könnt. Auch die Station hat ordentlich was zu bieten: Die Wisch-Ausrüstung wird nach der Reinigung mit 60 Grad heißem Wasser gründlich durchgespült und anschließend mit 60-Grad-Heißluft getrocknet. Noch dazu gibt es im Fach neben dem Staubbeutel einen Behälter für Putzmittel.

Erfreulich ist, dass Roborock für diesen Saug- und Wischroboter unerwarteterweise den Preis zum Vorjahres-Top-Modell nicht erhöht hat. Der Roborock S8 MaxV Ultra kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 1.499 Euro

Affiliate Angebot Roborock S8 MaxV Ultra

Beste Alternative: Roborock S8 Pro Ultra

Auch nach einem Jahr ist der Roborock S8 Pro Ultra einer der besten Saugroboter mit Wischfunktion, den Ihr auf dem Markt finden werdet. / © nextpit

Die beste Testsieger-Alternative ist der Roborock S8 Pro Ultra. Auch wenn das Multitalent im Jahr 2023 auf den Markt gekommen ist, ist der Saugroboter keineswegs in die Jahre gekommen. Die Saugleistung ist bemerkenswert – unabhängig vom Einsatzgebiet. Das Wischergebnis lässt ebenfalls keine Wünsche offen. Noch dazu navigiert sich der Alleskönner problemlos durch unsere Testfläche. Neben der LiDAR-Navigation gibt es eine RGB-Kamera samt Überwachungskamera-Funktion im Roboter.

Ausführlicher Testbericht des Roborock S8 Pro Ultra

Die Roborock-App ist fast schon überfüllt mit Funktionen für den Saug-Wischer. Praktisch: In der Roborock-App zeigt der Roboter Hindernisse in Form von Symbolen an. Die All-in-One-Dockingstation macht den Saug-Wischer zudem wartungsarm. Hier wird die Wischplatte gewaschen und anschließend getrocknet. Obendrein gibt es eine Absaugfunktion. Der Roborock S8 Pro Ultra kostet 1.499 Euro (UVP). Mittlerweile gab es den Saug- und Wischroboter häufiger im Angebot. Haltet hier ein Auge bei Angeboten an Amazon Prime Days oder Black Friday offen.

Zusammenfassung Kaufen Roborock S8 Pro Ultra Pro Verfügbar in schwarz und weiß

Futuristisches Design der Basisstation

Navigation und Mapping makellos

Detaillierte, benutzerfreundliche App

Hervorragende Saugleistung

Super Wischleistung

Geringe Ladezeit Contra Der Preis

Keine Überwachungskamera-Funktion Zum Testbericht Roborock S8 Pro Ultra

Affiliate Angebot Roborock S8 Pro Ultra

Beste Wahl unter 1.000 Euro: Roborock Q Revo MaxV

Die Station bietet unzählige Funktionen und sieht noch dazu sehr schick aus. / © nextpit

Wollt Ihr unter dem vielstelligem Bereich bleiben, ist der Q Revo MaxV Ultra Eure Wahl. Dieser Saugroboter hat zwei rotierende Wischpads. Das Besondere an diesem Modell: Roborock verbaut bei diesem Roboter einen ausfahrbaren Wischmopp in Fahrtrichtung rechts. Die Technik trägt Früchte, denn das Wischergebnis in Ecken ist erstklassig. Neben der großen Stärke beim Wischen bietet der Staubsaugerrobter weitere Vorteile: Die Saugleistung überzeugt. Obendrein ist der Q Revo MaxV Ultra verglichen mit anderen Saugrobotern dieser Preisklasse ein leiseres Modell.

Ausführlicher Testbericht des Roborock Q Revo MaxV

Die Basisstation bietet unzählige Reinigungsfunktionen für den Saug-Wischer. Hier werden die Wischpads durchgespült, getrocknet und der Staub aus dem Staubbehälter des Roboters abgesaugt. Die Roborock-App enthält eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten für den Q Revo MaxV. Die Unterschiede zu den Top-Modellen von Roborock sind hierbei minimal. Der Roborock Q Revo MaxV kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 999 Euro.

Zusammenfassung Kaufen Roborock Q Revo MaxV Pro Edles Design der Station

Gute Saugleistung

Ausfahrbarer Wischmopp, der überzeugt

Unschlagbare Navigation

Übersichtliche App Contra Keine automatische Zufuhr der Reinigungslösung

Seitenbürste leidet bei Haaren Zum Testbericht Roborock Q Revo MaxV

Affiliate Angebot Roborock Q Revo MaxV

Roborock-Saugroboter der S-Serie im Überblick

Roborocks S-Serie der Saugroboter mit Wischfunktion stellt die absolute Premiumreihe dar. Auch wenn wir hier nicht von den günstigsten Robotern sprechen, erhaltet Ihr bei jedem einzelnen Saugroboter absolute Spitzen-Qualität. Beim Saug- und Wischprozess unterscheiden sich die auf dem Markt erhältlichen Modelle nicht.

Für den Wischvorgang besitzen Modell der S-Reihe eine vibrierende Mopp-Platte. Seit dem S8 MaxV Ultra gibt es ein Modell mit einem Mini-Mopp in Fahrtrichtiung rechts, damit der Saug- und Wischroboter in Ecken die gleiche herausragende Leistung erzielen kann.

Lest auch: So wartet Ihr Euren Saugroboter mit Wischfunktion

Die Stationen ab dem S8 Pro Ultra bieten massig automatisierte Vorgänge mit der Option via Roborock-App "Laden außerhalb der Spitzenzeiten" auszuwählen. Zusätzlich hilft der Sprachassistent "Rocky" bei der Nutzung der Roboter. Seit dem S8 MaxV Ultra gibt es Modelle im Portfolio mit automatischer Putzmittel-Zufuhr.

Roborock-Saugroboter der Q-Serie im Überblick

Die Q-Reihe der Roborock-Saugroboter bietet Geräte aus mehreren Preisklassen. Verglichen mit der S-Reihe müsst Ihr für die Roboter weniger Geld in die Hand nehmen, dafür aber an einigen Stellen mit Einbußen rechnen. Das geht bei der Saugkraft los: Der Roborock Q Revo MaxV bringt es auf eine Saugkraft von 7.000 Pa, während die neusten S8-Modelle bis zu 10.000 Pa auffahren. Um mit Qrevo-Robotern an die Leistung der S8-Geräte ranzukommen, empfehlen wir einen Blick in die nextpit-Tipps, wie Ihr das Reinigungsergebnis Eures Saugroboters verbessert.

Bei den einzelnen Bauteilen gibt es ebenfalls Unterschiede: Während die S8-Reihe eine DuoRoller-Bürste hat, gibt es bei der Q-Serie nur eine einzelne Vollgummi-Bürste. Bei Q-Revo-Modellen werdet Ihr keine vibrierende Wischplatte finden. Stattdessen verbaut Roborock bei der Q-revo-Reihe rotierende Wischpads. Seit dem Q Revo MaxV gibt es Modelle mit einem ausfahrbaren Wischmopp.

Der große Vergleich: die besten Saugroboter mit Wischfunktion im Test

Affiliate Angebot Roborock S8 MaxV Ultra Der Roborock S8 MaxV Ultra ist derzeit im Angebot!

Welcher Roborock-Saugroboter spricht Euch am ehesten an? Und wie sind Eure Erfahrungen mit Roborock-Produkten? Teilt es uns in den Kommentaren mit!

Dieser Artikel wurde am 05. August 2024 aktualisiert. Bestehende Kommentare können daher aus dem Zusammenhang gerissen sein.