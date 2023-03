Filme und Serien: Diese Woche neu bei Netflix, Disney+ & Prime Video

Auch in der Woche vom 13. bis 19. März ist Netflix seinen Konkurrenten zahlenmäßig überlegen. Unter anderem startet hier die zweite Staffel von Shadow and Bone und die Dokumentation Money Shot: The Pornhub Story. Ebenso sehen Abonnenten neue Folgen von Keeping Up with the Kardashians und ein neues Comedy-Special mit Bert Kreischer. Nach der Auszeichnung mit vier Oscars dürfte zudem der historische Militärfilm Im Westen nichts Neues in diesen Tagen auf einigen Watchlists stehen.