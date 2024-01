Samsung Galaxy A55: Neue Bilder offenbaren weitere Farben

Samsung Galaxy A55 Farben und Design

Auf einer Reihe von Bildern, die von Android Headlines geteilt wurden, ist zu sehen, dass das Samsung Galaxy A55 in neuen Farben erhältlich sein wird, von denen sich einige vom Samsung Galaxy A54 (Test) eklatant unterscheiden. Zum einen gibt es das neue "Awesome Lilac", das wahrscheinlich das Lila seines Vorgängers durch einen primären rosa Farbverlauf ersetzen wird. Außerdem gibt es ein "Awesome Iceblue", das einen hellen Metallic-Blauton hat, während "Awesome Navy" eine Mischung aus Graphit und Dunkelblau ist.

Was das Design angeht, so sieht das Samsung Galaxy A55 immer noch so aus wie das Vorgängermodell, mit Ausnahme eines flacheren Rahmens und einer neuen Tasteninsel, auf der sich die seitlichen Tasten befinden. Interessanterweise fühlt sich der Rahmen wie gebürstetes Metall an und bestätigt damit einen früheren Bericht über die Verwendung von Aluminium, was ein Fortschritt gegenüber dem Polycarbonat-Material des Galaxy A54 ist. Die vorderen Ränder sind immer noch auffällig, was darauf hindeutet, dass Samsung sie nicht verkleinert hat.

Samsungs Galaxy A55 bekommt ein Key Island und neue Farbvarianten / © Android Headlines

Auf der Rückseite befindet sich eine Dreifach-Kamerakonfiguration mit einer einzelnen, unbekannten Linsenaussparung. Was wir jedoch leicht erkennen können, ist die gleiche dreifache Kameraanzahl. Das bedeutet, dass der mittlere Sensor höchstwahrscheinlich die gleiche 50-MP-Hauptkamera haben wird, während der obere Sensor mit dem Ultraweitwinkel-Sensor ausgestattet sein wird. Was enttäuschen könnte, ist der untere Sensor mit einem winzigen Makrosensor, der darauf hindeutet, dass er noch ein weiteres Jahr vorhanden sein wird.

Abgesehen von seinem Aussehen soll das Samsung Galaxy A55 von einem Exynos-1480-Chipsatz mit einem schnelleren Octa-Core-Prozessor angetrieben werden. Der Grafik-Chipsatz soll die RDNA-3-Architektur von AMD nutzen, ähnlich wie die Technologie in den Flaggschiffen der Samsung-Galaxy-Serie. Das Gerät soll mit Android 14 booten und über eine Basiskonfiguration von 8 GB RAM und 128 GB Speicher verfügen.

Außerdem ist das Galaxy A55 mit einem flachen AMOLED-Bildschirm ausgestattet. Es ist nicht bekannt, ob das 6,4 Zoll große Display des Vorgängers dieses Mal größer sein wird. Die Akkukapazität bleibt mit 5.000 mAh unverändert, ebenso wie die 25-Watt-Ladeleistung.

Samsung hat sich zum Erscheinungsdatum des Galaxy A55 bisher nicht geäußert. Aber da das Galaxy A15 und das Galaxy A25 in einigen Ländern bereits offiziell erhältlich sind, wird es nicht mehr allzu lange dauern, bis das Mittelklassegerät vorgestellt wird.

Was glaubt Ihr, wie viel es kosten wird? Wir würden gerne Eure Antworten in den Kommentaren lesen.