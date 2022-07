Samsung bringt Gratis-App für bessere Fotos auf Eurem Galaxy-Handy

NEXT PIT TV

Samsung ist vor allem für seine Smartphones bekannt, aber der koreanische Hersteller hat auch einige sehr erfolgreiche Apps am Start. Ein Beispiel dafür ist die App Expert Raw, die eine ziemlich umfassende Bearbeitung von RAW-Fotos ermöglicht. In Erwartung der Foldables Galaxy Z Fold 4 und Z Flip 4 im nächsten Monat hat Samsung mit Galaxy Enhance-X nun eine neue App zur Fotobearbeitung veröffentlicht. Erhältlich ist sie kostenlos, allerdings nur für Galaxy-Phones.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S22 Ultra Zur Geräte-Datenbank

Galaxy Enhance-X: KI-Fotobearbeitung von Samsung

Viele von basteln gerne an ihren Fotos, um ihnen eine persönliche Note zu verleihen. Doch egal, ob man die Schärfe erhöhen, die Belichtung reduzieren oder den Kontrast ändern will: Manchmal ist es echt kompliziert, sich durch überkomplexe Menüs unzähliger Foto-Apps zu hangeln. Samsung hat seine neue App Galaxy Enhance-X mit dem Ziel herausgebracht, Euch das Leben bei der Bearbeitung Eurer Fotos so einfach wie möglich zu machen.

Lest unseren Artikel, der Euch verrät, wie Ihr die besten Fotos mit dem Smartphone macht.

Galaxy Enhance-X bietet eine Reihe von Funktionen, aber der größte Vorteil ist, dass es auf KI basiert. Anstatt wahllos mit verschiedenen Einstellungen herumzuspielen, könnt Ihr Euch von der KI vorschlagen lassen, welche Änderungen Ihr vornehmen solltet, um ein Foto zu optimieren.

Galaxy Enhance-X: Viele Funktionen für alle Eure Wünsche

Samsung hat bei der App Galaxy Enhance-X wahrlich nicht an Funktionen gespart. Es finden sich dort Funktionen wie das Entfernen von Unschärfen und Reflexen, das Schärfen von Bildern, das Aufhellen von dunklen Bildern, das Skalieren der Auflösung oder verbesserte HDR-Effekte.

Samsungs Galaxy-Enhance-X-App bietet viele Möglichkeiten © Samsung/ Montage: NextPit

Galaxy Enhance-X erkennt Gesichter auf Euren Fotos und ermöglicht es Euch, Softness, Farbton, Kieferform und Augendetails anzupassen. Für Eure Porträtfotos könnt Ihr auch die Art der Unschärfe ändern und die Intensität auswählen.

Beachtet schließlich, dass Galaxy Enhance-X auf Eurem Galaxy-Smartphone mindestens Android 10 voraussetzt. Die App steht bereits im Galaxy Store zum Download bereit.

Ich bin kein Fotoexperte und könnte mir vorstellen, dass Galaxy Enhance-X nicht mit professionellen Anwendungen mithält. Aber eine App, die Euch mit möglichst geringem Aufwand Eure Fotos vorm Teilen bearbeiten lässt, kann nie schaden, oder? Bleibt nur noch die Frage, ob die App tatsächlich bessere Ergebnisse bietet als andere Foto-Anwendungen, die auf KI setzen.

Was sagt Ihr denn? Werdet Ihr Galaxy Enhance-X eine Chance geben?