Gerücht: Facebook arbeitet an Smartwatch – und will unsere Gesundheitsdaten

Ein Bericht von The Information machte an diesem Wochenende die Runde, in dem vier Quellen, die natürlich anonym bleiben wollen, verraten, dass Facebook an einer eigenen Smartwatch arbeitet, die bereits 2022 auf den Markt kommen könnte. Diese Smartwatch soll auf Android basieren, also möglicherweise mit Wear OS ausgestattet sein und sich auf das Tracken von Fitness- und Gesundheitsdaten ebenso fokussieren wie auf Benachrichtigungen der Facebook-Plattformen.

Facebook selbst bestätigt diese Insider-Informationen nicht, aber auch so ist bereits durchgesteckt worden, dass die Smartwatch autark von Smartphones funktionieren wird. Weitere technische Details gibt es zu dieser Uhr noch nicht, aber es liegt zumindest auf der Hand, dass dieses Wearable nicht nur mit Facebook, sondern auch Instagram und WhatsApp eng verzahnt sein dürfte.

Während wahrscheinlich zu sein scheint, dass Android auf der Uhr installiert sein wird, wissen wir noch nicht, ob sich Facebook dann tatsächlich für Wear OS entscheiden wird und ob man sich in späteren Modellen nicht lieber auf ein eigenes OS anstelle von Android verlässt. Solange wir aber noch keine weiteren Fakten haben, ist das alles Spekulation.

Bei Apple ist man derzeit nicht gut auf Facebook zu sprechen / © NextPit

Her mit Euren Gesundheitsdaten

Facebook und die Daten. Das ist ja nicht erst ein Thema, seit der blaue Riese mit den geänderten Nutzungsänderungen für WhatsApp für mächtig Ärger sorgte und zahlreiche WhatsApp-Nutzer in die Arme von Signal und Telegram trieb.

Auch der Nutzerdaten-Beef zwischen Apple und Facebook hat sicher nicht dazu beigetragen, dass sich Mark Zuckerberg und sein Unternehmen dafür empfohlen hat, dass wir ihnen nun auch unsere Fitness- und Health-Daten preisgeben wollen.

Es ist die Rede davon, dass Facebook diese angedachte Smartwatch für einen möglichst niedrigen Preis anbieten könnte, also nicht einplant, wirklich viel Profit mit dieser Hardware zu erzielen, Die harte Währung, auf die Facebook schielt, scheint somit eben nicht in erster Linie der Euro zu sein, sondern die Informationen über uns, die über dieses Wearable abzugreifen wären. Angesichts der Abhängigkeit Facebooks von Werbeeinnahmen wäre es nur logisch, dass man schaut, wo man sich diese Einnahmen unabhängig vom Smartphone sichern kann.

Es ist natürlich üblich, dass Smartwatches unsere gesundheitsrelevanten Daten tracken und verarbeiten. Wie viele Schritte wir machen, wie unser Herz auf Belastung reagiert, wie gut oder schlecht wir schlafen – all das sind essenzielle Daten, die jeder Fitness-Tracker erfasst und so verwundert es nicht, dass das auch bei der Facebook-Smartwatch der Fall sein soll.

Da Facebook aber eben Facebook ist und eine lange Geschichte an Datenschutz-Verfehlungen hat, wird in diesem Fall natürlich ganz genau hingeschaut. Dass eine solche Uhr ein weiterer Weg wäre, wie Facebook unsere WhatsApp- und Instagram-Aktivitäten trackt, fällt da neben den Gesundheitsdaten schon fast gar nicht mehr zusätzlich ins Gewicht.

Würdet Ihr Facebook nicht nur aufs Smartphone, sondern auch an euren Arm lassen? / © Pixabay

Würdet Ihr eine Facebook-Smartwatch nutzen wollen?

Normalerweise lehne ich mich immer kalt lächelnd nach vorne, wenn es um neue Features und neue Hardware geht. "Datenkrake"-Rufe prallen da oft an mir ab, weil ich einfach zu neugierig auf neue Technologien bin. Deswegen nutze ich halt sowohl Facebook, als auch Facebook Messenger, WhatsApp und Instagram trotz all der schlechten Nachrichten in der Vergangenheit.

Aber unabhängig davon, was ich machen würde, bin ich ziemlich sicher, dass Mark Zuckerberg und seine Leute kaum einen schlechteren Zeitpunkt finden könnten, um mit so einer Produktkategorie freundlich nach unseren Gesundheitsdaten zu fragen. Wie seht Ihr das denn? Würdet Ihr es riskieren und zu so einer Smartwatch greifen? Oder vertraut Ihr da der Konkurrenz von beispielsweise Apple mehr? Sagt es uns in unserer Umfrage und in den Kommentaren.