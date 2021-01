Gewalt auf dem Capitol Hill führt Twitter und Facebook ihre Hilflosigkeit vor Augen

Ihr habt es natürlich alle mitbekommen: Die Vereinigten Staaten erlebten am Mittwoch, dem 6. Januar, ein schockierendes Ereignis. Eine Welle von Pro-Trump-Anhängern stürmte auf den Capitol Hill in Washington, D.C., wo der US-Kongress tagte, um das Ergebnis der Präsidentschaftswahl mit dem Demokraten Joe Biden als Sieger zu bestätigen.

Vom designierten Präsidenten Joe Biden dazu aufgerufen, dieses Spiel zu beruhigen, veröffentlichte Donald Trump am Mittwoch ein Video, in dem er die Demonstranten über seine sozialen Kanäle auffordert, nach Hause zu gehen. Dummerweise begann dieses Video mit einer Erinnerung, dass die Wahl von Joe Biden gestohlen wurde und endete mit einer Liebeserklärung an die Demonstranten. In den darauffolgenden Minuten zensierten die sozialen Netzwerke angesichts der fast bürgerkriegsähnlichen Situation das Video sofort.

Es waren Szenen seltener und symbolträchtiger Gewalt, die mindestens vier Tote zur Folge hatten, aber es ist nicht an NextPit als auf Technik spezialisierte Seite, diese Vorgänge zu dechiffrieren. Ich bin kein Politikwissenschaftler und meine Tage als allgemeiner Journalist sind lange vorbei.

Ich bin daher ebenso wenig wie ihr dazu legitimiert, über das zu schreiben, was der Guardian als einen versuchten Staatsstreich bezeichnet. Wenn sich aber große Tech-Player in diese Angelegenheit einmischen, betrifft mich das durchaus. Daher werde ich mich in meiner Analyse ausschließlich auf diesen Aspekt konzentrieren.

Dass erst vier Menschen bei diesem übertrieben absurden Ereignis sterben mussten, damit Twitter und andere reagieren ist schon schlimm genug – das Ausmaß der Reaktionen der angeblich so mächtigen und einflussreichen Tech-Giganten ist im Vergleich dazu dermaßen lächerlich, dass es einen ärgern muss.

Mehr als der Zeitpunkt der Reaktionen ärgert mich also vor allem das geringe Ausmaß der Maßnahmen jener Plattformen, die sich so lange ihrer Verantwortung als Verleger entzogen haben, indem sie sich hinter ihrem Hosting-Status versteckten.

Donald Trump auf Twitter gesperrt – große Sache

Bis heute haben sich die sozialen Netzwerke stets geweigert, Donald Trumps Veröffentlichungen zu entfernen, mit der Begründung, dass der Milliardär ein amtierendes Staatsoberhaupt sei. Seine Tweets, so umstritten sie auch waren, erhielten eine Sonderbehandlung "wegen ihres öffentlichen Interesses".

So hatte Twitter bereits im Sommer dieses Jahres damit begonnen, auf dem Höhepunkt der Black-Lives-Matter-Bewegung kurz nach der Ermordung von George Floyd durch einen amerikanischen Polizisten, Tweets zu löschen, die als Verbreitung von Desinformation galten.

Doch nach den Ereignissen auf dem Capitol Hill am Mittwoch entfernte Twitter erstmals drei Posts des US-Präsidenten und sperrte seinen Account für 12 Stunden. Wenn Trumps Teams sein Profil nicht von den beanstandeten Tweets befreit, könnte die Suspendierung dauerhaft sein, warnt das soziale Netzwerk. Zur Erinnerung: Twitter hat bereits davor gewarnt, dass Trump wegen seines schlechten Verhaltens ausgeschlossen werden könnte, sobald er nicht mehr Präsident ist.

Aber dies ist nicht das erste Mal, dass Trump zu weit gegangen ist. Es ist nicht das erste Mal, dass der Präsident, implizit oder nicht, zu Gewalt aufruft. Es ist auch nicht das erste Mal, dass Demonstrationen für oder gegen Trump, angeheizt durch die Resonanzkammer der sozialen Netzwerke, zu einem oder mehreren Todesfällen geführt haben.

Die gestrigen Ereignisse auf dem Capitol Hill sind kein Einzelereignis, das aus dem Nichts kommt. Sie sind das Produkt eines toxischen Klimas, das seit mindestens vier Jahren aufrechterhalten wird. "Vier Jahre lang haben Sie diesen Terror rationalisiert. Die Aufstachelung zum gewaltsamen Verrat ist keine Ausübung der Meinungsfreiheit. Wenn Sie in diesen Unternehmen arbeiten, ist es auch Ihre Schuld. Hören Sie auf", wetterte Chris Sacca, einer der langjährigen Investoren von Twitter und Instagram.

Ellen Pao, ein Tech-Investor und ehemaliger CEO von Reddit, sagte gestern, dass das aktuelle Chaos direkt mit der Untätigkeit von Jack Dorsey, dem Chef von Twitter, zusammenhängt. Im vergangenen November forderten Ellen Pao und Laura Gómez, eine ehemalige Technologie-Gründerin und CEO, Dorsey auf, Trumps Einfluss auf Twitter zu begrenzen und beschuldigten den POTUS ausdrücklich, Twitter zu benutzen, um einen "Putsch" anzuzetteln. "Wir haben ihnen gesagt, dass sie das Richtige tun sollen. Das haben sie nicht. Und hier sind wir nun", schrieb Pao auf Twitter.

Aber was bringt es, Trump jetzt von Twitter zu verbannen? Klar, die Sperre ist in dem Kontext gerechtfertigt. Doch welche konkreten Auswirkungen hat diese Sperre auf den Ablauf und die Beschwichtigung der Ereignisse? Diese beispiellose Entscheidung kommt nicht nur viel zu spät, sie ist auch lächerlich unbedeutend.

Facebook, Instagram und Youtube wachen nach einem doppelten Spiel auf

Auf Facebook und Instagram erhielt Donald Trump für dasselbe Verhalten eine 24-stündige Sperre. Auch dies ist beispiellos. Die sozialen Netzwerke, die Mark Zuckerberg gehören, waren schon immer nachsichtiger gegenüber Präsident Trump als Twitter.

Zuckerberg hatte sich auch mit Twitter über die Kennzeichnung einiger von Trumps Tweets gestritten und sich dabei auf die Meinungsfreiheit berufen (die in den USA viel absoluter ist als in Europa), während viele seiner Mitarbeiter die Untätigkeit von Facebook intern anzweifelten.

Wie bei Twitter sind die langsame Reaktionszeit von Facebook und der mehr als relative Umfang einer einfachen 24-Stunden-Sperre keine Leistungen, bei denen man vor Freude Luftsprünge machen möchte. Weit gefehlt!

Zumal, wie die New York Times heute berichtete, Pro-Trump-Demonstranten schon seit Wochen auf einer Facebook-Seite namens Red-State Sezession offen über das diskutierten, was sie in Washington planen.

Die Seite hatte ihre rund 8.000 Anhänger aufgefordert, die Adressen von vermeintlichen "Feinden" in der Hauptstadt des Landes zu teilen, darunter die Wohnadressen von Bundesrichtern, Mitgliedern des Kongresses und prominenten Oppositionspolitikern.

Die New York Times berichtet, dass ein bereits am Dienstag in der Gruppe veröffentlichter Beitrag dazu aufforderte, dass die Menschen "bereit sein sollten, Gewalt anzuwenden, um die Zivilisation zu verteidigen. Mehrere Kommentare unter dem Beitrag zeigten Bilder von Sturmgewehren, Munition und anderen Waffen. In den Kommentaren wurde davon gesprochen, die Hauptstadt zu "besetzen" und den Kongress zu zwingen, das Wahlergebnis zu kippen.

Facebook sagte, dass man die Red-State Secession Seite bereits am Mittwochmorgen gelöscht habe. Vor ihrer Entfernung leitete die Seite ihre Anhänger aber noch zu anderen sozialen Netzwerken wie Gab und Parler, die seit 2016 in rechten Kreisen wegen ihrer gegenüber den anderen Mainstream-Plattformen laxeren Moderationspolitik an Popularität gewonnen haben.

Es ist also schön und gut, Trump für 12 oder 24 magere Stunden zu blockieren. Aber wo war dieser Initiativgeist, als gewöhnliche Nutzer oder sogar Politiker von geringerem Rang als der US-Präsident das ohnehin angespannte politische Klima verschärften?

Der Angriff auf den Capitol Hill wird live auf Twitch übertragen

Die Tech-Site Gizmodo berichtet zum Beispiel, dass Derrick Evans, ein neu gewähltes Mitglied des Abgeordnetenhauses von West Virginia, ein Video von sich inmitten des Aufruhrs live auf Facebook gepostet hat.

Die bekannte Streaming-Plattform Twitch, die ursprünglich für Spiele entwickelt wurde, sich aber zunehmend auch für politische Streamer öffnet, hostete während der Erstürmung des Kapitols auch Streams von Pro-Trump-Demonstranten, wie Vice anmerkt.

Der zertifizierte Twitch-Kanal "WOKE" zum Beispiel streamt ein Mosaik aus mehreren Streams gleichzeitig. Einige von Journalisten in der Mitte der Menge, einige von Passanten am Rande des Kapitols, aber auch einige von Figuren vom rechten Rand, die aktiv an der Randale teilnehmen.