Google: eSIM Transfer kommt jetzt offiziell für Android!

Erstmals aufgedeckt durch eine Reihe von Codes in der kommenden Entwicklerversion von Android 14 , bestätigt Google nun offiziell, dass Android bald eine eSIM-Übertragungsfunktion erhalten wird. Mountain View sagt, dass diese Funktion noch in diesem Jahr eingeführt wird.

Android eSIM-Transfer und SIM-Konvertierung

Es stimmt, dass Apple die Einführung von eSIM (embedded Subscriber Identity Module) in Smartphones und Wearables vorangetrieben hat. Mit dem iPhone XS und dem iPhone XR hat Apple die eSIM praktisch salonfähig gemacht. Im selben Jahr brachte Google das Pixel 3 mit einer eSIM auf den Markt. Allerdings war es der iPhone-Hersteller, der zusammen mit den Mobilfunkanbietern eine einfachere Profilübertragung angeboten hat, die es unter Android noch nicht gibt.

Auf dem MWC 2023 wurde angekündigt, dass Android endlich eine eSIM-Übertragungsfunktion erhält, mit der Nutzer:innen ihre Nummer und ihren Vertrag auf ein neues Gerät übertragen können, ohne zu einem Anbieter gehen zu müssen. Viele Anbieter auf der ganzen Welt unterstützen die eSIM-Übertragung bereits auf iPhones – aber Google sagt, dass die Deutsche Telekom der erste Anbieter sein wird, der dies auch auf Android-Smartphones unterstützen wird.

Eine weitere eSIM-Funktion, die es in Android noch nicht gibt, ist die Umwandlung der physischen SIM in eine eSIM. Bisherige Hinweise deuten darauf hin, dass Google diese Funktion bereits testet, aber es ist unklar, ob sie zusammen mit der eSIM-Übertragung noch in diesem Jahr eingeführt wird.

Google plant außerdem eine Reihe von Verbesserungen für Android und Wear OS einzuführen, die hauptsächlich den Diensten und Anwendungen zuträglich sind. Die auffälligste Neuerung ist der Magic Eraser in Google Fotos, das bisher exklusiv für Pixel-Telefone verfügbar war. Leider warten hier noch viele unserer Leser auf die Verfügbarkeit. Google hat uns gegenüber auf dem MWC geantwortet, dass das Update in Wellen und unabhängig von der Versionsnummer verteilt wird. Die integrierte Funktion entfernt unerwünschte Objekte aus Euren Fotos. Weiterhin gibt es unter anderem Verbesserungen bei Google Keep und Fast Pair.

