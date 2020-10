Billo-Smartphones erhalten Update und Microsoft blamiert sich

Mein persönlicher Gewinner in dieser Woche ist mein Kollege Antoine und ich möchte diese Zeilen als Gelegenheit der "Ehrenhaften Erwähnung" nutzen, wie David es immer nennt. Antoine hat einen ziemlich schönen Test zum Samsung Galaxy Z Fold 2 geschrieben. Als Fetischistin schöner Sprache und Stilmittel, hat mir vor allem sein Fazit mächtig eingeheizt. Toni beschreibt das faltbare Smartphone als sein "Glasschuh", als "die HighTech-Kutsche, neben der alle anderen Smartphones aussehen wie traurige, alte Kürbisse". Ich kann mir genau vorstellen, wie er sich gerade fühlt. Denn das Gerät muss zurückgesendet werden. Leistet ihm ein wenig Beistand und lasst ihm einen aufbauenden Kommentar da:

Gewinner der Woche: Besitzer günstiger Android-Go-Handys

Als wahrer Gewinner unserer Tech-Branche, und weniger persönlich motiviert, geht für mich aber Google aus der vergangenen Woche als Gewinner hervor. Um genau zu sein, sind es Smartphone-Nutzer, die ganz bescheiden und genügsam sind und auf günstige Smartphones mit Android Go setzen. Denn in der vergangenen Woche kündigte Google den Rollout neuer Features an, die im Bereich der Fotografie einen großen Unterschied machen sollen. Per Software-Update will Google günstigen Einsteiger-Smartphones mit Android Go einen Nachtmodus für die Kamera-App spendieren. Daneben soll auch HDR per Update nachgeliefert werden. Das sind wirklich großartige Neuigkeiten und den Anfang machen zwei Wiko-Smartphones (Y61 und Y81) sowie das Nokia 1.3, das in unserem Test mit einer recht schlechten Kamera-Qualität eher negativ aufgefallen war. Weitere Android-Go-Handys sollen folgen.

Smartphones wie das Nokia 1.3 erhalten ein üppiges Software-Update / © AndroidPIT

Es ist schön, dass Googles Camera-Go-Lösung mit neuen Updates versorgt wird und Smartphones unter 100 Euro auf diese Weise wohl nicht so schnell in unseren Meeren landen werden. Google und Ihr, die wenig Geld fürs Smartphone ausgeben, seid damit eindeutig die Gewinner.

Verlierer der Woche: Microsoft und das Ende eines Hypes

Während ich bei meinem aktuellen Lieblingsgame Among Us bereits über ein mögliches Ende des Hypes philosophiert habe, trat dieses in der vergangenen Woche bei Microsoft ein. Es ist nicht das erste Mal, dass einige Wochen nach der Vorstellung einer technischen Innovation die bittere Realität auf Hersteller und Verbraucher einbricht. Das Microsoft Surface Duo war eines der vielversprechendsten neuen Smartphones in 2020. Neben dem LG Wing und dem Galaxy Z Fold 2 passt das Surface Duo in die Rubrik "Exotische Smartphones". Nur leider hat dieser Paradiesvogel die Überzüchtung nicht verkraftet. Das klappbare Handy, das vorerst nur in den USA erhältlich ist, machte Negativ-Schlagzeilen. Schuld ist wohl eine schlampige Verarbeitung, denn um den USB-C-Port herum bricht das Gehäuse – so berichteten einige Nutzer unter anderem auf Reddit.

#SurfaceDuo

TO ALL SURFACE DUO USERS!!

Please take extra caution on this particular spot of the type c port. Very thin plastic! Extremely easy to break! Mine cracked just by putting the device in the pocket. I'm gonna RMA mine see if they are willing to replace the unit. pic.twitter.com/B2N24PhvZS — Yi Han (@hanyiabc) September 14, 2020

Das Problem lässt sich anhand dieser Tweets schnell analysieren: Beide Seiten des USB-C-Anschlusses bestehen aus sehr dünnem Kunststoff. Wer also viel ein- und ausstöpselt, muss hier mit Beschädigungen rechnen. Schade, Microsoft. Wir finden: Bei einem so erfahrenen Konzern darf so etwas nicht passieren. Microsoft und sein Surface Duo sind unsere Verlierer der Woche.

Und wer sind Eure Gewinner und Verlierer der Woche? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Die spannendsten Meldungen auf NextPit in der vergangenen Woche: