AirPods Studio: Vorstellung der Apple-Kopfhörer bleibt ungewiss

Seit vielen Monaten gibt es mittlerweile Berichte zu Apples Arbeit an eigenen Over-Ear-Kopfhörern, die als Bestandteil der AirPods-Reihe vorgestellt werden sollen. Damit hätte das Unternehmen auch abseits der bekannten Beats eine weitere Alternative im Angebot.

Viele Beobachter vermuten, dass es am 13. Oktober endlich so weit sein könnte und Apple die neuen Kopfhörer im Rahmen des iPhone-Events der Öffentlichkeit präsentiert. Ein Hinweis auf eine nahende Vorstellung waren unter anderem die jüngsten Leaks des angeblichen Designs.

In den vergangenen Stunden sorgte Leaker Jon Prosser jedoch für Zweifel an diesen Plänen. Auf Twitter schrieb er in Berufung auf eine seiner Quellen, dass die „Massenproduktion erst am 20. Oktober abgeschlossen ist“.

This leaves it open for announcement during the October 13th iPhone event.



It could also be possible that they’re released via press release at the end of this month.



Or pushed to the November event.



Personally, I don’t know which route they’ll take for sure.