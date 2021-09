Google Pixel 6 Pro: So schnell kann es geladen werden

Dokument aus Taiwan bestätigt schnelleres Laden mit 33 Watt

Zumindest das Google Pixel 6 Pro lädt mit dieser Geschwindigkeit

Ladegerät wird allerdings nur separat verkauft

Bereits im August gab es ein Gerücht, dass Google seinen neuen Pixel-Smartphones schnelleres Quick-Charging verpassen könnte. Die XDA-Developers bestätigen das nun in einem Bericht mit Bezug auf die NCC in Taiwan, zumindest für ein Modell.

Zulassungsbehörde zertifiziert schnelleres Ladegerät

Als 91 Mobiles vor einigen Wochen bereits leakte, dass die neuen Pixel-Smartphones schneller geladen werden können, musste man das noch mit Vorsicht genießen. Jetzt allerdings ist es eine offizielle Behörde – die NCC in Taiwan –, die das neue Ladegerät zumindest für das Google Pixel 6 Pro zertifiziert hat.

Dieses Label der NCC bestätigt das schnellere Laden / © NCC Taiwan

Am unteren Rand des Etiketts könnt Ihr sehen, dass das Pixel 6 Pro die folgenden Ladegeschwindigkeiten unterstützen wird: 5V/3A (15W), 9V/2A (18W), 9V/3A (27W), und 11V/3A (33W). Allerdings gibt es diese Bestätigung bislang lediglich für das Pro-Modell, so dass wir noch nicht absehen können, ob alle neuen Pixel-Smartphones diese Ladegeschwindigkeit unterstützen.

Bereits vor einigen Wochen berichteten wir davon, dass Google auch einen neuen Stand für schnelleres Wireless Charging anbieten dürfte. Kabelloses Laden soll damit bis zu 23 Watt möglich werden. Wenn das kabelgebundene Laden dann von 18 Watt auf 33 Watt gesteigert wird, macht Google insgesamt einen ordentlichen Schritt nach vorne. Unternehmen wie Xiaomi, die gerade das Xiaomi 11T Pro mit 120-Watt-HyperCharge für Deutschland präsentiert haben, lachen natürlich über solche Geschwindigkeiten.

Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

Dass Ihr das Pixel 6 Pro aber zusammen mit einem 33-Watt-Charger ausgeliefert bekommt, könnt Ihr Euch allerdings jetzt schon abschminken. Google hat bereits offiziell bestätigt, dass das Ladegerät aus Umweltschutzgründen nicht Im Lieferumfang enthalten sein wird. Wenn Ihr vom schnelleren Quick-Charging profitieren wollt, müsst Ihr den Charger also separat erwerben.

Die neuen Pixel-Smartphones stehen jetzt quasi vor der Tür, so dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir dann alle Fakten über die Pixel-6-Reihe kennen. Spätestens dann wissen wir also, ob auch das Pixel 6 diese Geschwindigkeit unterstützen wird und wie teuer das Ladegerät wird. Behaltet NextPit also auch die nächsten Wochen immer im Blick, denn hier erfahrt Ihr natürlich alles über die neuen Google-Smartphones.