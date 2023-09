Huawei plant internationales Comeback!

Bereitet Huawei sein Comeback vor?

Huawei hat uns bei der Präsentation des Huawei Mate 60 und Mate 60 Pro überrascht. Hauptsächlich, weil der chinesische Konzern in seinen beiden Android-Smartphones einen hauseigenen HiSilicon Kirin 9000s präsentierte, der nach eigenen Aussagen im 7-nm-Prozess gefertigt wird und den verbotenen 5G-Funkstandard unterstützt. Insider reden sogar von einer 5-nm-Chip-Größe, welche von SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) realisiert wird.

SMIC ist Chinas größte Halbleiter-Foundry. / © SMIC

Auch in dem jüngst veröffentlichten Foldable – dem Huawei Mate X5 – vermuten Experten den HiSilicon Kirin 9000S mit einem 5G-Modem an Bord. Der Hersteller selbst macht auf seiner Homepage keinerlei Angaben zu dem verwendeten SoC (System on a Chip). Laut einem Medienbericht von Caijing (via ITHome) schmiedet Huawei hinter verschlossenen Türen an einem Plan zur vollständigen Rückkehr seiner Android-Smartphones auf dem globalen Mobilfunkmarkt. Angeblich sei der Release des Huawei Mate 60 Pro der Grundstein für das langfristig angelegte Comeback.

Huawei plane einem Bericht des Analysten Ming-Chi Kuo zufolge, dieses Jahr 38 Millionen Smartphone-Einheiten zu verkaufen, was eine Steigerung von 8 Millionen Smartphones des Vorjahres ausmachen würde. 20 Millionen Einheiten seien bereits verkauft – die restlichen 18 Millionen Smartphones sollen die beiden Huawei Mate 60 und das Mate X5 Foldable realisieren. Das Mate 60 Pro soll allein schon 6 Millionen Einheiten ausmachen, so der in Apple-Fragen renommierte Analyst.

Das Huawei Mate X5 soll angeblich auch einen verbotenen 5G-Chip verbaut haben./ © Huawei

Zwar hat der Konzern sich gegen eine globale Vermarktung der beiden Flaggschiff-Smartphones ausgesprochen, doch derartige Aussagen haben wir auch von dem Vorgänger, dem Huawei Mate 50 Pro (Test), dem Huawei P60 Pro und Huawei Mate X3 gehört und dennoch sind sie hierzulande erhältlich. Der Konzern wird am kommenden Donnerstag, dem 14. September, in Barcelona einen Launch-Event abhalten (Casi ist vor Ort). Bislang wissen wir nur von zwei Huawei Watch GT 4. Durchaus möglich, dass der Konzern uns noch mit dem ein oder anderen Android-Smartphone mit verbauter 5G-Technologie überrascht!

Was haltet Ihr von dem ganzen Spektakel? Laut einer INSA-Umfrage würden 49 Prozent der Deutschen glauben, dass die Digitalisierung durch Huawei maßgebend vorangetrieben würde. Hat Huawei mit 5G und dem Google Play Store wieder eine Chance bei Euch? Vorausgesetzt, die Preise pendeln sich wieder in normale Regionen ein. Schreibt uns doch Eure Meinung runter in die Kommentare!