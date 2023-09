Huawei Watch GT 4: Hersteller gibt erste Details vor dem Launch bekannt!

Huawei hat zum 14. September nach Barcelona, Spanien eingeladen, um der Weltpresse die beiden neuen Modelle der Huawei Watch GT 4 zu präsentieren. Denn das hat der chinesische Konzern nun bereits in einem ersten Kurzvideo verraten. Was wir inzwischen außerdem zu den beiden neuen Smartwatches wissen, lest Ihr im folgenden Beitrag.

Huawei Watch GT 4 wird am 14. September offiziell präsentiert

Huawei hat für Donnerstag, den 14. September in das sonnige Barcelona eingeladen, wo man uns – wie wir jetzt erfahren durften – die beiden Modelle der Huawei Watch GT 4 präsentieren möchte. Auf X, dem ehemaligen Twitter (danke Elon Musk) teasert der Konzern nun mit einem kleinen Kurzvideo die beiden smarten Uhren an und gibt so schon erste Hinweise auf das Aussehen.

Bereit, die Entwicklung des Designs und der Handwerkskunst mitzuerleben – die Zukunft mit der Perfektion der Zeitmessung erleben.

Be prepared to witness the evolution of design and the artistry of craftsmanship - the future of timekeeping perfection.#HuaweiHealth #FashionForward#ComingSoon pic.twitter.com/mm5WR5LHKu — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 5, 2023

In dem kleinen Videoclip zeigt der Hersteller in jeweils zwei gegenüberliegenden Ecken, oben rechts das offensichtlich kleinere Modell der Watch GT 4 für Frauen und schlankeren Armen und unten links das größere Modell, welches vermutlich den Namen Huawei Watch GT 4 Pro erhalten wird. Nach wie vor hält der chinesische Hersteller an dem Konzept aus drehbarer Krone (auf 200) und einer darunterliegenden länglichen Hardwaretaste fest. Diese Art der Nutzung, zusätzlich zu dem touchsensitive Display, konnten wir auch schon in unserem Test der Huawei Watch GT 3 feststellen.

Ben hat zwar das Bedienkonzept sehr gut gefallen, hatte aber gerade im Bezug auf LTE, NFC und den Tracking-Funktionen Verbesserungsbedarf angemeldet. Ein früherer Leak auf dem sozialen Netzwerk Sina Weibo hatte bereits bekannt gegeben, dass es erneut bei dem größerem Modell der Huawei Watch GT 4 eine EKG-Funktion (Elektrokardiogramm) an Bord sein soll. Neu hingegen eine Erkennung von Herzrhythmusstörungen, verbesserte Lautsprecher, eine höhere Zertifizierung gegen das Eindringen von Wasser und ein detaillierteres Tracking der sportlichen Aktivitäten durch die Optimierung der Position. Ebenfalls ist von einem neuen Service-Widget die Rede, welche in enger Zusammenarbeit mit HamonyOS 4 agieren soll.

Alles grün bei Huawei?

Das Huawei Mate 60 Pro ist das erste Smartphone nach dem US-Embargo, welches wieder einen HiSilicon Kirin 9000 mit 5G-Technologie verbaut hat! / © Huawei

Generell soll die Farbe Grün bei den vorzustellenden Produkten auf dem Launch-Event am 14. September stehen. Der Teaser deutet es schon mit dem entsprechenden Watchface (digitales Zifferblatt) an, aber es sollen auch grüne Huawei FreeBuds Pro 3 vorgestellt werden. Praktisch passend zu dem grünen Huawei Mate 60 Pro, welches bislang nur in China mit einem – Achtung Sensation! – eigenen HiSilicon-Kirin-9000-Prozessor und verbauter 5G-Technologie ausgestattet ist.

Was sagt Ihr zu den beiden in Aussicht gestellten Huawei-Smartwatches? Was dürfte eine solche Uhr Eurer Meinung nach kosten, damit sie Euer Kaufinteresse weckt? Schreibt uns doch Eure Meinung unten in die Kommentare.