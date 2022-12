Apple iPhone 14: iOS-16-Update mit Fix für "Crash Detection"?

Next Pit TV

Apple repariert die "Crash Detection" auf dem iPhone 14

Das Software-Update mit der Version 16.1.2 ist eine kleineres OTA-Update (Over the air) und wurde an kompatible iPhones mit iOS 16 verteilt. Neben den üblichen Sicherheitspatches und einigen kleineren Änderungen, weist Apple darauf hin, dass mit dem Update die Absturzerkennung auf den iPhone 14 Modellen optimiert wurde.

Verpasst nicht: Wie man Notruf SOS über Satellit auf dem iPhone nutzt

Die "Car Crash Detection" von Apple ist keine neue Funktion. Google ist der erste große Hersteller, der die Crasherkennung zuerst mit den Pixel 4-Smartphone im Jahr 2019 einführte, aber im Vergleich zur Version des Apple iPhone 14 und der Apple Watch 8 nicht so viel Aufmerksamkeit erhielt.

Affiliate Angebot Apple iPhone 14 Zur Geräte-Datenbank

Apples Lösung setzt auch auf neuere Sensoren wie Gyroskope und High-G-Beschleunigungsmesser, die Ihr bei älteren Apple-Geräten nicht findet. Zusätzlich zur Hardware nutzt die Sturzerkennung Software-Algorithmen, um auf intelligente Weise zu erkennen, ob Ihr in einem Unfall verwickelt seid. Beispielsweise bei einem Sturz oder einem Zusammenstoß mit einem anderem Fahrzeug, damit die Rettungskräfte schnellstmöglich verständigt werden können.

Die Apple Watch SE (2022) kommt auch mit der "Crash Detection". / © NextPit

Apple scheint mit dieser Firmware die Software der Funktion zu verbessern. Das Unternehmen aus Cupertino nannte jedoch keine weiteren Details dazu, wie diese Änderungen dazu beitragen, falsche Unfallmeldungen zu vermeiden. Es ist ebenso unklar, ob es ein ähnliches Update auch für watchOS 9 und die Watch Series 8, Watch SE 2 und Watch Ultra geben wird.

Habt Ihr die "Crash Detection" auf Eurer Apple Watch oder iPhone 14 aktiviert? Glaubt Ihr, dass dies eine wichtige Funktion ist, die in Zukunft in allen Smartphones und Wearables benötigt wird? Lasst uns gern Eure Meinung im Kommentarbereich wissen.