Jackery Explorer 2000 Plus gelauncht: Jetzt gratis Solarpanel sichern!

Auf der Intersolar 23 in München präsentierte Jackery mit dem Solargenerator " Explorer 2000 Plus " das erste Modell einer neuen Serie. Dabei setzt die Powerstation nicht nur auf modulare Erweiterungen, sondern auch auf eine Leistung von 3.000 Watt und eine Kapazität von satten 2.042 Wattstunden. Bis zum 20. Juni könnt Ihr Euch das Early-Bird-Angebot sichern, bei der Ihr nicht nur bares Geld spart, sondern auch ein Solarpanel im Wert von 699 Euro gratis dazu erhaltet.

Seid Ihr gerne über einen längeren Zeitraum in der Natur oder möchtet Eure Geräte zu Hause mit Solarstrom versorgen, ist der Griff zu einem Solargenerator durchaus ratsam. Jackery hat mit dem neuen Explorer 2000 Plus nun ein neues Modell der sehr guten Produkte des Herstellers präsentiert und die Powerstation lässt keine Wünsche offen. Bestellt Ihr noch bis zum 20. Juni, könnt Ihr zudem vom Early-Bird-Angebot profitieren und Euch ein zusätzliches SolarSaga-Solarpanel mit einer Leistung von 200 Watt sichern.

Jackery Explorer 2000 Plus Gratis SolarSaga 200W Solarpanel | 3000 W Ausgangsleistung | 2-12 kWh Kapazität | Lithium-Eisenphosphat Batterie

Mit einer Ausgangsleistung von 3.000 Watt versorgt die Jackery Explorer 2000 Plus Eure Elektrogeräte über mehrere Stunden, ohne dass Ihr den Generator aufladen müsst. Dabei fasst die Lithium-Eisenphosphat-Batterie satte 2.042 Wattstunden, die sich mit insgesamt bis zu fünf Batterie-Packs auf bis zu 12 kWh erhöhen lässt. Dabei verspricht der Hersteller einen Lebenszyklus von bis zu 4.000 Auf- und Entladungen, was einer Dauer von rund 10 Jahren entspricht, wenn Ihr den Generator täglich nutzt.

Die Jackery Explorer 2000 Plus lässt sich auch über die SolarSaga-Solarpanels aufladen / © Jackery

Die Aufladezeit ist hier jedoch besonders spannend, denn Ihr könnt den Generator innerhalb von 1,7 Stunden wieder mit Saft versorgen, falls Ihr eine 230-Volt-Steckdose in der Nähe habt. Alternativ könnt Ihr erstmalig auch das beiliegende Solarpanel nutzen, was die benötigte Zeit jedoch deutlich erhöht. Außerdem lässt sich der Stromgenerator erstmals auch via App steuern.

Die Jackery Explorer 2000 Plus setzt auf insgesamt acht Anschlüsse. Dabei habt Ihr Zugang zu drei Schuko-Steckdosen, zwei USB-A, zwei USB-C und einer 12-Volt-Buchse. Mit einem Gewicht von 27,9 Kilogramm ist die Powerstation zwar kein Leichtgewicht, lässt sich aber dank der befestigten Räder und dem ausziehbaren Haltegriff wie ein Trolley leicht bewegen. Solltet Ihr Euch für die Jackery Explorer 2000 Plus interessieren, schaut in den nächsten Tagen am besten bei nextpit vorbei, denn wir konnten uns das Gerät bereits anschauen.

Das Early-Bird-Angebot von Jackery

Möchtet Ihr Euch die Jackery Explorer 2000 Plus noch vor allen anderen sichern, habt Ihr derzeit die Möglichkeit von einem spannenden Deal zu profitieren. Hierbei hat Jackery Euch verschiedene Pakete zusammengestellt, um Euch mit zusätzlichen Solarpanels oder Batterie-Packs zu versorgen. Wie diese genau aussehen und was Ihr zahlen müsst, erfahrt Ihr in der nachfolgenden Übersicht.

Jackery-Übersicht Produkt Anzahl Batterie-Packs Anzahl Solarmodule Preis Zum Shop Jackery Explorer 2000 Keines Nur gratis Modul 2.299,00 € Jackery* / Amazon* Explorer Set 4000 1 Nur gratis Modul 3.799,00 € Jackery* / Amazon* Explorer Set 6000 2 Nur gratis Modul 5.299,00 € Jackery* Solargenerator 2000 Plus + SolarSaga 200W x1 Keines 1 + gratis Modul 2.899,00 € Jackery* / Amazon* Solargenerator Set 4000 + SolarSaga 200W x1 1 1 + gratis Modul 4.399,00 € Jackery* Solargenerator Set 6000 + SolarSaga 200W x2 2 2 + gratis Modul 6.499,00 € Jackery* Solargenerator Set 8000 + SolarSaga 200W x6 5 6 + gratis Modul 13.999,00 € Jackery*

Bestellt Ihr bis zum 20. Juni, bekommt Ihr bei allen Angeboten ein gratis SolarSaga-PV-Modul mit einer Leistung von 200 Watt im Wert von 699 Euro gratis dazu. Möchtet Ihr die Leistung der Powerstation erhöhen, solltet Ihr Euch die verschiedenen Set-Angebote genauer anschauen, da Ihr hier eine entsprechende Anzahl an Batteriepacks 2000 Plus erhaltet, je nachdem, wie viele Ihr benötigt.

Gerade für Menschen, die sich viel in der Natur aufhalten, ohne auf elektrische Geräte verzichten zu wollen oder einem drohenden Blackout entgegenwirken wollen, sind diese Angebote also durchaus spannend. Beachtet allerdings, dass die Auslieferung der Geräte erst am 22. Juni erfolgt und nicht alle Deals bei Amazon verfügbar sind.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit Jackery-Powerstations gemacht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!