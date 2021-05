Kostenlose Apps für iOS & Android: Diese 26 Freebies solltet Ihr nicht verpassen

Zum Ende einer jeden Woche fassen wir kostenlose Apps für Euch zusammen, die es für Android und Apple iOS umsonst gibt. Unsere kostenlosen Apps sind dabei aber meist nur für kurze Zeit umsonst erhältlich. Also verschwendet keine Zeit und klickt Euch direkt durch unsere Listen.

Wir kommen zum Ende einer weiteren Woche mit einer neuen Liste von Apps und Spielen für Android und iOS, die im Apple App Store und Google Play Store vorübergehend kostenlos sind. Verschwendet keine Zeit und spart Geld, indem Ihr diese Anwendungen auf Euer Telefon herunterladet.

Unser Team aktualisiert die Listen jede Woche. Wenn Ihr diesen Artikel also einen Tag nach der Veröffentlichung lest, kann es sein, dass einige Apps schon wieder kostenpflichtig geworden sind. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels waren alle aufgeführten Apps kostenlos für Android und iOS verfügbar. Habt Ihr weitere Tipps für uns? Dann teilt uns das in den Kommentaren mit!.

Ein Tipp für Euch: Wenn Ihr eine interessante App in der Liste unten findet, aber die App oder das Spiel gerade nicht gebrauchen könnt, installiert sie trotzdem und löscht sie dann von Eurem Gerät. Auf diese Weise wird es in Eure Bibliothek aufgenommen und Ihr könnt es in Zukunft kostenlos installieren.

Diese Android-Apps und Mobile Games sind grad umsonst

Kostenlose Apps für Android:

Kostenlose Mobile Games für Android:

Terra Fighter 2 Pro ( 0,89€ ) (bietet In-App-Käufe) - Kampfspiel im Stil von Street Fighter mit vielen verschiedenen Kämpfern und Stilen

) (bietet In-App-Käufe) - Kampfspiel im Stil von Street Fighter mit vielen verschiedenen Kämpfern und Stilen Combat Strike Pro ( 2,69€ ) (enthält Werbung und bietet In-App-Käufe) - Überlebt in dieser Ego-Shooter-Arena mit Karten, die sehr an einen bestimmten PC-Klassiker erinnern. Aber seht selbst!

) (enthält Werbung und bietet In-App-Käufe) - Überlebt in dieser Ego-Shooter-Arena mit Karten, die sehr an einen bestimmten PC-Klassiker erinnern. Aber seht selbst! Cyber Dead Premium ( 2,09€ ) (enthält Werbung und bietet In-App-Käufe) - Schließt in dieser Jump'n'Run- und Action-Herausforderung abwechslungsreiche Stages mit verschiedenen Kombinationen von Helden und Waffen ab

) (enthält Werbung und bietet In-App-Käufe) - Schließt in dieser Jump'n'Run- und Action-Herausforderung abwechslungsreiche Stages mit verschiedenen Kombinationen von Helden und Waffen ab Zombie Age 2 Premium ( 0,59€ ) (enthält Werbung und bietet In-App-Käufe) - Die Zombies kommen (wieder), überlebt zwischen Horden von Untoten mit einem vielfältigen Arsenal an Waffen.

Kostenlose Apps und Mobile Games für iOS

Kostenlose Apps für Euer iPhone & iPad

Kostenlose Mobile Games für Euer iPhone & iPad

Alive 2 Survive ( 0,79€ ) - Haltet Eure Gruppe so lange wie möglich inmitten einer – weiteren – Zombie-Apokalypse am Leben

) - Haltet Eure Gruppe so lange wie möglich inmitten einer – weiteren – Zombie-Apokalypse am Leben Colour Twin ( 0,79€ ) - Kombiniert Kreise mit den gleichen Farben in einem Puzzle, das einfach beginnt und immer schwieriger wird

) - Kombiniert Kreise mit den gleichen Farben in einem Puzzle, das einfach beginnt und immer schwieriger wird Crisis of the Middle Ages ( 1,99€ ) - RPG mit der klassischen 16-Bit-Optik, aber mit etwas anderen Charakteren und Story als bei den Klassikern von SquareSoft und Enix..

) - RPG mit der klassischen 16-Bit-Optik, aber mit etwas anderen Charakteren und Story als bei den Klassikern von SquareSoft und Enix.. Match Attack ( 1,99€ ) - Kombiniert die Teile, bevor sie den oberen Rand des Bildschirms erreichen. Ein Puzzle, das gleich von mehreren Klassikern gleichzeitig inspiriert wurde

) - Kombiniert die Teile, bevor sie den oberen Rand des Bildschirms erreichen. Ein Puzzle, das gleich von mehreren Klassikern gleichzeitig inspiriert wurde Break Brick Out ( 1,99€ ) (bietet In-App-Käufe) - Zerstört die Blöcke auf dem Bildschirm in einem weiteren Breakout- und Arkanoid-Klon

) (bietet In-App-Käufe) - Zerstört die Blöcke auf dem Bildschirm in einem weiteren Breakout- und Arkanoid-Klon Future Ludo ( 1,99€ ) (bietet In-App-Käufe) - Der Brettspiel-Hit, jetzt in einer Weltraumversion;

) (bietet In-App-Käufe) - Der Brettspiel-Hit, jetzt in einer Weltraumversion; Rogue Hearts ( 0,79€ ) (bietet In-App-Käufe) - Erforscht zufällig generierte Dungeons, stellt Euch Monstern und sammelt Gegenstände, um Euren Charakter zu verbessern.

Nun, das war's auch für diese Woche! Denkt dran, dass diese Apps nur vorübergehend kostenlos sind. Es ist also möglich, dass einige Aktionszeiträume schon wieder vorbei sind, wenn Ihr diesen Artikel gefunden habt.

Wie auch immer, unser Team veröffentlicht jede Woche auch am Dienstag eine neue Version dieses Artikels. Haben Ihr einen Fehler gefunden, ist eine Anwendung ist nicht mehr kostenlos oder gibt's einen Tipp für uns? Dann schreibt uns uns eine Nachricht oder hinterlasst unten einen Kommentar.