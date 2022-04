Kostenlose Apps für iOS und Android: Gratis-Downloads für Euer Handy

Jetzt in diesem Moment gibt es zahlreiche Apps für iOS und Android , die Ihr Euch vollkommen gratis herunterladen könnt. Damit meinen wir keine werbeverseuchten Anwendungen, die Euch mit In-App-Käufen überraschen. Nein, in diesem Artikel fassen wir Euch aktuelle Rabattaktionen im Google Play Store und im AppStore für iPhone und iPad zusammen.

Wie in jedem Onlineshop gibt es in den App-Katalogen für iOS und Android Rabatt-Aktionen. Während dieser könnt Ihr eigentlich kostenpflichtige Apps vollkommen umsonst herunterladen. Die Qualität schwankt dabei erfahrungsgemäß stark, allerdings versuchen wir in diesem Artikel, Euch eine möglichst große Auswahl an Gratis-Downloads zusammenzustellen.

Kleiner Tipp: Stolpert Ihr über eine App, habt aber nicht mehr viel Speicherplatz mehr auf dem Handy frei? Dann empfehlen wir Euch, die Anwendung kurz zu installieren und anschließend zu löschen. Denn so könnt Ihr die Anwendung bei Bedarf wieder kostenlos herunterladen, da sie zu Euren gekauften Apps gehört.

Kostenlose Apps und Mobile Games im Google Play Store

Gratis-Apps für Euer Android-Handy

Dokumentenscanner ( 2,99 € ): Ein praktischer Dokumentenscanner für Android. Nützlich, wenn Euer Handy ein solches Feature nicht bietet oder Ihr den Funktionsumfang erweitern wollt.

): Ein praktischer Dokumentenscanner für Android. Nützlich, wenn Euer Handy ein solches Feature nicht bietet oder Ihr den Funktionsumfang erweitern wollt. Awf Polar - watch face ( 2,09 € ): Ein laut Beschreibung stromsparendes Always-On-Display für Eure Smartwatch mit WearOS.

): Ein laut Beschreibung stromsparendes Always-On-Display für Eure Smartwatch mit WearOS. Simple Clock Widget - Word Clock (0,69 €) : Mit dem Simple Clock Widget holt Ihr Euch genau das aufs Handy, was der App-Titel verspricht! (keine deutsche Sprachausgabe)

: Mit dem Simple Clock Widget holt Ihr Euch genau das aufs Handy, was der App-Titel verspricht! (keine deutsche Sprachausgabe) Bubbles Battery Indicator (1,29 €) : Über diesen Download holt Ihr Euch eine nette kleine Animation aufs Handy, bei der der Ladeanschluss Blasen ausspuckt. (keine deutsche Sprachausgabe)

Gratis-Spiele für Euer Android-Handy

Pyjama Helden™: Rasante Helden ( 4,29 € ): Hier gibt's ein Rennspiel für Kinder als Gratis-Download. Laut Google Play Store komplett ohne In-App-Käufe

): Hier gibt's ein Rennspiel für Kinder als Gratis-Download. Laut Google Play Store komplett ohne In-App-Käufe Zombie Age 3 Premium (0,99 €) : Steuert einige beliebte (und offenbar nicht-lizensierte?) Charaktere und vernichtet die Zombies in diesem cartoonhaften Side-Scroller (endet am Sonntag)

: Steuert einige beliebte (und offenbar nicht-lizensierte?) Charaktere und vernichtet die Zombies in diesem cartoonhaften Side-Scroller (endet am Sonntag) Dungeon Princess ( 9,49 € ): Ein beliebtes RPG-Spiel, von dem es direkt unter diesem Eintrag auch noch den zweiten Teil gibt.

): Ein beliebtes RPG-Spiel, von dem es direkt unter diesem Eintrag auch noch den zweiten Teil gibt. Dungeon Princess 2 (9,49 €) : In dieser Mischung aus Schurken- und Strategie-RPG könnt Ihr Eure Kriegerprinzessin anpassen, um geheimnisvolle Verliese zu erkunden

: In dieser Mischung aus Schurken- und Strategie-RPG könnt Ihr Eure Kriegerprinzessin anpassen, um geheimnisvolle Verliese zu erkunden WordMind ( 1,89 € ): Wordmind ist ein Worträtsel, das ein wenig an das beliebte Wordle erinnert. Aktuell gratis und mit 5 Sternen von 7 Nutzern bewertet.

): Wordmind ist ein Worträtsel, das ein wenig an das beliebte Wordle erinnert. Aktuell gratis und mit 5 Sternen von 7 Nutzern bewertet. Dungeon999 (0,89 €) : Bock auf 999 Etagen voller Schleim? Dann findet in diesem Spiel heraus, was daran Spaß macht! (keine deutsche Sprachausgabe – endet am Montag)

: Bock auf 999 Etagen voller Schleim? Dann findet in diesem Spiel heraus, was daran Spaß macht! (keine deutsche Sprachausgabe – endet am Montag) Memorize: Learn English Words with Flashcards ( 4,99 € ): Verbessert Eure Englisch-Kenntnisse mit einer App, die zahlreiche Notizkarten mit Vokabeln enthält. (endet am Sonntag – kurioserweise keine deutsche Sprachausgabe)

): Verbessert Eure Englisch-Kenntnisse mit einer App, die zahlreiche Notizkarten mit Vokabeln enthält. (endet am Sonntag – kurioserweise keine deutsche Sprachausgabe) Theme Park Simulator (1,19 €) : Ein Simulator, in dem Ihr Euch durch einen virtuellen Freizeitpark bewegen könnt (keine deutsche Sprachausgabe – endet am Montag)

Kostenlose Apps und Mobile Games im AppStore

Gratis-Apps für Euer iPhone und iPad

Gratis-Spiele für Euer iPhone und iPad

Build Your Palace ( 3,49 € ): Ein Puzzle-Spiel mit minimalistischer Grafik, in welchem Ihr einen Palast aufbauen müsst. (keine deutsche Sprachausgabe)

): Ein Puzzle-Spiel mit minimalistischer Grafik, in welchem Ihr einen Palast aufbauen müsst. (keine deutsche Sprachausgabe) neoDefense ( 1,09 € ): Hier installiert Ihr Euch einen echten Action-Knaller nach dem bekannten Tower-Defense-Prinzip. (keine deutsche Sprachausgabe)

): Hier installiert Ihr Euch einen echten Action-Knaller nach dem bekannten Tower-Defense-Prinzip. (keine deutsche Sprachausgabe) Pyjama Helden™: Rasante Helden ( 4,49 € ): Auch für iOS und iPadOS gibt's das Rennspiel für Kinder aktuell umsonst.

): Auch für iOS und iPadOS gibt's das Rennspiel für Kinder aktuell umsonst. HappyTruck (2,29 €) : Ein physikbasierter Side-Scroller – Ihr müsst Euren Truck innerhalb des Zeitlimits ans Ende des Levels bringen (keine deutsche Sprachausgabe)

: Ein physikbasierter Side-Scroller – Ihr müsst Euren Truck innerhalb des Zeitlimits ans Ende des Levels bringen (keine deutsche Sprachausgabe) Vpet (8,99 €) : Habt Ihr den Tamagotchi-Wahnsinn damals verpasst? Hier könnt Ihr Eure verpasste Jugend, Kindheit oder das Erwachsenenalter in den 90ern nachholen

: Habt Ihr den Tamagotchi-Wahnsinn damals verpasst? Hier könnt Ihr Eure verpasste Jugend, Kindheit oder das Erwachsenenalter in den 90ern nachholen Wordlito (1,09 €) : Ein Wordle-Klon, diesmal aber zumindest mit Barrierefreiheit und Voiceover-Funktionen, einschließlich eines interessanten Split-Screen-Modus fürs iPad (keine deutsche Sprachausgabe)

Hat Euch unsere Auswahl an kostenlosen Apps für iOS und Android gefallen? Schreibt's uns in die Kommentare. Habt Ihr zudem eine Anwendung gefunden, die wieder Geld kostet, lasst es uns bitte ebenfalls wissen.