Beeilt Euch! Diese Android- und iOS-Apps sind für kurze Zeit kostenlos

Auch, wenn es schnell gehen soll: Denkt bitte trotzdem daran, dass die Apps unten im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche nicht von uns gecheckt wurden. Somit müsst Ihr selbst die Datensicherheit und mögliche In-App-Käufe im Auge behalten.

Es kann zudem sein, dass die jeweiligen Apps bis zum Zeitpunkt, zu dem Ihr diesen Beitrag lest, schon wieder Geld kosten. Das liegt daran, dass wir nicht wissen, wie lange diese Gratis-Aktionen laufen. Wollt Ihr uns einen Gefallen tun, schreibt uns bitte einen kurzen Kommentar mit der kostenpflichtigen App – und wir nehmen sie aus der Liste. Danke!

Ihr wollt selbst nach Gratis-Apps suchen? Dann lest unsere Anleitung für die Suche nach kostenlosen Apps für Android und iOS

Tipp: Auch, wenn der Platz auf Eurem Smartphone knapp wird und Ihr eine App aktuell gar nicht benötigt: Ladet sie Euch bei Interesse trotzdem runter. Denn damit wandert die App in Eure Bibliothek. Das gilt also auch dann, wenn besagte App wieder kostenpflichtig ist. Ihr könnt sie also nach dem Download direkt vom Gerät kicken und bei Bedarf gratis jederzeit wieder installieren.

Android-Apps, die im Google Play Store für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Shout Screen ( 0,99 € ): Braucht Ihr eine improvisierte Leinwand, um Zeilen aus einem Drehbuch darzustellen? Mit dieser App ist das kein Problem.

Bubbles Battery Indicator ( 1,49 € ): Mit dieser App könnt Ihr die Animation zum Aufladen des Akkus auf Eurem Android-Handy ändern.

Image Cropper ( 0,99 € ): Mit dieser App könnt Ihr Fotos auf Eurem Smartphone bearbeiten, indem Ihr sie anhand verschiedener Verhältnisse zuschneidet.

SkanApp ( 19,99 € ) : Ihr habt ein Papierdokument, das in digitaler Form verschickt werden muss, aber Ihr seid nicht in der Nähe eines Scanners. Was macht Ihr da? Zum Glück gibt es die App SkanApp, die auch als PDF-Scanner fungiert, um Euch in solchen Situationen zu helfen.

SUI File Explorer Pro ( 1,99 € ): Nach wie vor eine feine Explorer-App, aber wie uns unser Leser Thomas freundlicherweise hinwies, auch schon seit vier Jahren ohne Updates. Bedenkt das also bitte!

Android-Spiele

iOS-Apps, die im Apple AppStore für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

VidEdit ( 0,99 € ): Mit über 30 Funktionen, mit denen Ihr Eure Fotos bearbeiten könnt, ist dies eine App, mit der Ihr im Handumdrehen gut aussehende Videos erstellen könnt.

Vostok Collage Maker ( 0,99 € ) : Anstatt alle Fotos einzeln zu teilen, wählt doch einfach ein Bündel aus und verwandelt sie mit dieser App in eine Collage.

Alti-Meter ( 1,99 € ) : Mit dieser App könnt Ihr verfolgen, wie hoch Ihr geklettert seid, falls Ihr keine Uhr mit entsprechendem Sensor besitzt.

Dash Cam ( 9,99 € ): Wenn Ihr irgendwo ein älteres iPhone herumliegen habt und es in eine Dashcam verwandeln wollt, ist dies die perfekte App dafür. Werft einen Blick auf die Seite des ADAC, um zu sehen, unter welchen Bedingungen eine Dashcam erlaubt ist.

iOS-Spiele

Tank Battle Mini War ( 9,99 € ): Ich bin mir sicher, dass viele von uns in der Vergangenheit 8-Bit-Abenteuer erlebt haben, in denen Panzer in einem Labyrinth gegeneinander antraten.

Block gegen Block ( 5.00 € ): Ich wage es zu sagen – eine weitere Version von Tetris, um Euch zu beschäftigen. Wer hätte gedacht, dass das Abräumen von Reihen auch nach so vielen Jahren noch in Mode ist?

Cat&Line ( 1,99 € ) : Wie lange könnt Ihr diese Katze auf einer Linie laufen lassen? Höchste Zeit, das herauszufinden!

Neo Monsters ( 0,99 € ) : Da draußen gibt es einen Haufen Monster, die darauf warten, gefangen und trainiert zu werden. Ihr seid ein Trainer, also worauf wartet Ihr noch? Kommt Euch das Prinzip bekannt vor?

Wedgie Go ( 39,99 € ) : In diesem Endlos-Runner müsst Ihr Euer Bestes geben, um zu vermeiden, dass Eure Unterwäsche von Hindernissen eingeklemmt wird. Manchmal wüsste ich gerne, was in den Köpfen von Spiele-Entwicklern so los ist.

Fill Me Up ( 2,99 € ): Bei diesem Denkspiel müsst Ihr genau überlegen, wohin die ganzen Blöcke gehören.

So, das war's! Wir hoffen, dass in unserer App-Liste was dabei war, was Euch besser durch die Woche bringt. Falls Ihr übrigens auf der Suche nach Online-Spielen seid, mit denen Ihr Euren Spielhunger stillt, ohne eine Internetverbindung zu benötigen, werft einen Blick auf unseren verlinkten Artikel.

Viel Spaß mit den Apps und meldet Euch bitte in den Comments, sollten einzelne der App-Tipps wieder hinter die Bezahlschranke fallen. Danke!