MediaMarkt-Angebot: Samsung Galaxy Z Flip 5 nur 39,99 € monatlich!

Erst gestern stellte Samsung die neuen Faltbaren-Smartphones vor und schon heute gibt es einen spannenden Deal bei MediaMarkt für alle, die sich gerne das Samsung Galaxy Z Flip 5 zulegen möchten. Denn hier zahlt Ihr gerade einmal 39,99 Euro monatlich und schließt einen Handytarif im Vodafone-Netz ab. Was Euch sonst noch für Kosten erwarten und warum sich das Angebot lohnt, erfahrt Ihr in diesem Tarif-Check.

Am 26. Juli 2023 war es endlich so weit und der koreanische Hersteller hat die neue Foldable-Serie der Öffentlichkeit vorgestellt. Ein großer Kritikpunkt hierbei ist vor allem der hohe Anschaffungspreis für die Smartphones, vor allem für das Samsung Galaxy Z Fold 5 (zum ersten Test), allerdings könnt Ihr mit verschiedenen Tarif-Angeboten hier Abhilfe schaffen. Das dachte sich wohl auch MediaMarkt und offeriert das Samsung Galaxy Z Flip 5 in der 512-GB-Variante in einem spannenden Deal.

In Ihrem ersten Test zum Samsung Galaxy Z Flip 5 konnte meine Kollegin Camila bereits feststellen, dass Samsung einige wichtige Updates im neuen Foldable angebracht hat. So ist das Außendisplay in der Lage, Dateneingaben zu ermöglichen und auch das Scharnier ist nun deutlich besser gestaltet. Der bessere Prozessor sorgt zudem für eine ordentliche Leistung sowie die doppelte Speicherkapazität.

Problematisch ist allerdings, dass diese Updates recht konservativ sind. Denn die Kamera vermisst nach wie vor ein Teleobjektiv und auch die Ladegeschwindigkeit ist mit 25 W im kabelgebundenen Laden nicht gerade berauschend. Wie gut sich das Handy allerdings im Alltag schlägt, könnt Ihr dann im vollständigen Test auf nextpit in den kommenden Tagen nachlesen.

Darum lohnt sich das MediaMarkt-Angebot

Das neue Samsung Galaxy Z Flip 5 kostet Euch einmalig nur 149 Euro. Diese Kosten könnt Ihr zusätzlich senken, wenn Ihr entweder ein Altgerät einschickt und somit 150 Euro Sofortrabatt erhaltet oder auf die Einsendung verzichtet und 100 Euro Rabatt erhaltet. Zusätzlich schließt Ihr hier noch einen Mobilfunktarif im 4G-Netz von Vodafone ab, bei dem Ihr mit maximal 50 MBit/s surft. Ihr bindet Euch 24 Monate an den Anbieter und zahlt dafür 39,99 Euro monatlich.

Samsung-Deal-Übersicht Eigenschaft Samsung-Deal Provider Freenet Tarif Vodafone green LTE Datenvolumen 30 GB Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 39,99 Euro Einmalige Gerätekosten 149,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Gesamtkosten 1.148,75 Euro Wechselbonus 50,00 Euro Sofortrabatt 100,00 Euro Reguläre Gerätekosten 1.319,00 Euro Effektive monatliche Ersparnis ~13,34 Euro Zum Angebot*

Bringt Ihr Eure alten Rufnummer mit, erhaltet Ihr noch einmal 50 Euro als Wechselbonus gutgeschrieben. Schickt Ihr zudem kein Smartphone ein, entsteht somit eine effektive monatliche Ersparnis von 13,34 Euro, im Vergleich zu den regulären Gerätekosten. Hier habt Ihr bereits einen Handytarif im Bundle enthalten und gleichzeitig ein kostenloses Upgrade auf die 512-GB-Variante des Samsung Galaxy Z Flip 5.

Das Samsung Galaxy Z Flip gibt es bei MediaMarkt in drei verschiedenen Farbvarianten. / © nextpit

Auch in unserer großen Kaufübersicht der neuen Samsung-Foldables haben wir zahlreiche Tarife für Euch aufgelistet. Allerdings handelt es sich hierbei um eine 4G-Variante, daher sucht Ihr dort vergeblich nach diesem Angebot. Die effektive Ersparnis hier ist jedoch wirklich spannend, weshalb wir Euch das Angebot nicht vorenthalten wollten. Habt Ihr also kein Problem mit einem 4G-Tarif und wollt Euch das Galaxy Z Flip 5 sichern, könnt Ihr hier zugreifen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Samsung Galaxy Z Flip 5 interessant für Euch zu solchen Konditionen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.