Nothing-Sublabel CMF leakt Smartwatch Pro und In-Ears Buds Pro

Das teuerste der Angebote von "CMF of Nothing" ist die Smartwatch Pro. Sie ist IP68-zertifiziert und hat eine quadratische Form aus Aluminium, während die Seiten flach sind, sodass sie von ungeübten Augen durchaus mit einer Apple Watch verwechselt werden kann. Das Display ist 1,96 Zoll groß und verwendet ein AMOLED-Touch-Panel mit einer Helligkeit von 600 Nits und einer Bildwiederholfrequenz von 50 Hz.

Das ist die Smartwatch Pro von CMF by Nothing. / © Tech Leaks Zone

Es wurde erwähnt, dass die Nutzer:innen mehr als 100 Watchfaces (digitale Zifferblätter) nutzen können, aber es wurde nicht bestätigt, ob die Smartwatch mit Googles Wear OS laufen wird. Außerdem gibt es die üblichen Gesundheits- und Fitness-Tracking-Funktionen wie Schlaf- und Stressüberwachung. Die Akkulaufzeit wird mit 13 Tagen angegeben, wenn das Always-on-Display ausgeschaltet ist. Überraschenderweise unterstützt die Uhr Bluetooth-Anrufe, eine Funktion, die bei den meisten preiswerten Uhren fehlt, da zusätzlich noch ein Lautsprecher und Mikrofon verbaut werden muss.

Die Buds Pro von CMF by Nothing mit ANC. / © Tech Leaks Zone

Die Buds Pro von CMF verfügen über ein ebenfalls Apple geprägtes Stiel-Design mit austauschbaren Ohrstöpseln. Es fällt auf, dass die Mini-Audiohörer nicht das transparente Gehäuse der Nothing Ear (2) haben. Trotzdem werden sie mit ANC, einer Geräuschunterdrückung von bis zu 45 dB, und dynamischen 10-mm-Treibern ausgeliefert. Zudem versprechen die In-Ear-Kopfhörer eine Akkulaufzeit von 11 Stunden und eine schnelle kabelgebundene Aufladung.

Das 65-Watt-GaN-Ladegerät von CMF by Nothing. / © Tech Leaks Zone

Das 65-Watt-Ladegerät von CMF verwendet GaN-Technologie und ist mit Quick Charge 4.0 von Qualcomm und USB-PD-3.0 kompatibel. Zu den Anschlüssen gehören ein USB-A- und zwei USB-C-Ports. Der Adapter ist in demselben leuchtenden Orange gehalten wie die CMF Buds Pro und das Armband der Smartwatch Pro.

Was den Preis und die Verfügbarkeit angeht, so soll die Smartwatch Pro oder CMF by Nothing Watch Pro 4.500 indische Rupien – also knapp 50 Euro – kosten. Der deutsche Verkaufspreis wird jedoch etwas höher vermutet. Die CMF by Nothing Buds Pro hingegen werden mit 3.500 indische Rupien (ca. 39 Euro) angegeben, während das GaN-Ladegerät 3.000 indische Rupien (ca. 33 Euro) kosten soll. Dementsprechend werden sie wohl am 26. September zuerst in Indien angekündigt werden. Es wird erwartet, dass nur die CMF by Nothing Watch Pro in anderen Märkten veröffentlicht wird.

Was haltet Ihr von den CMF-by-Nothing-Endgeräten? Werdet Ihr Euch eines der hier angekündigten Wearables kaufen, sobald sie in hierzulande erhältlich sind? Wir würden gerne Eure Meinung dazu hören.