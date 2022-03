Nur heute & monatlich kündbar: Allnet-Flat mit 8GB für 8,99 Euro bei SIMon

Letzte Chance bei SimON! Nur noch heute, am 11. März, könnt Ihr Euch eine Allnet-Flatrate mit 8 Gigabyte-Datenvolumen im Vodafone-Netz für 8,99 Euro sichern. Der Vertrag ist zudem monatlich kündbar und Ihr surft mit bis zu 50 Mbit/s im mobilen Netz. Wir machen den Tarif-Check und verraten Euch, warum nicht jeder bei SIMon gleich günstig telefoniert.

Was mich bei Handyverträgen immer wieder abschreckt, ist die verbundene Mindestvertragslaufzeit. Wenn ich mich heute an einen Vertrag über 24 Monate mit hohen Kosten binde, könnte ich nicht sagen, ob ich den Vertrag in einem Jahr noch gut finde. Daher ist der angebotene Deal von SimOn für Freiheitsliebende wie mich wirklich nicht übel. Denn Ihr erhaltet nicht nur einen günstigen Tarif – Ihr könnt diesen auch noch monatlich kündigen!

Neben der komfortablen Kündigungsfrist erhaltet Ihr zudem noch eine Rechnungsgutschrift in Höhe von 10 Euro obendrauf. Auf den ersten Blick wirkt das jetzt nicht sonderlich viel, allerdings könnt Ihr dadurch schonmal den ersten Monat einsparen. Das gilt allerdings nur, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitnehmt. Solltet Ihr als kompletter Neukunde einsteigen und eine neue Rufnummer wollen, zahlt Ihr 11,99 Euro im Monat. So spart Ihr Euch immerhin einen Großteil der ersten Rechnung.

Der SimOn-Deal im Tarif-Check

Im Angebot befindet sich der "Mobile flex"-Tarif von SimOn. Ihr habt hierbei den Zugriff auf das wirklich gute Vodafone Netz. Der Anbieter zählt zur Vodafone GmbH und kann daher mit einem weit verbreiteten Mobilfunknetz aufwarten. Der Vertrag umfasst zudem 8 GB Datenvolumen und eine maximale Downloadrate von 50 Mbit/s. Natürlich ist eine Telefon- und SMS-Flat mit im Angebot. Klingt interessant? Dann schauen wir uns doch die Zahlen einmal genauer an.

SimOn mobile Flex Tarif Der SimOn-Deal im Überblick Eigenschaft SimOn mobile Flex Datenvolumen 8 GB Download 50 Mbit/s (maximal) Upload 25 Mbit/s (maximal) Netz Vodafone-Netz Laufzeit Keine feste Vertragslaufzeit Kosten 8,99 Euro bei Rufnummernmitnahme

11,99 Euro ohne Rufnummernmitnahme Regulärer Preis 14,99 Euro Aktionsbonus 10 Euro Zum Angebot

Der Aktionsbonus von 10 Euro wird direkt verrechnet. Das heißt, Ihr könnt Euch das Geld nicht auszahlen lassen. Allerdings spart Ihr im besten Fall den ersten Monat komplett ein. Der restliche Betrag wird Euch dann natürlich auf den Folgemonat übertragen. Normalerweise kostet der Vertrag 14,99 Euro im Monat, sodass Ihr bei der Rufnummernmitnahme immer sechs Euro monatlich einsparen könnt. Rechnet man das ganze nun auf 24 Monate hoch, die normale Laufzeit von solchen Verträgen, erhaltet Ihr eine Ersparnis von 144 Euro im Vergleich zu den normalen Vertragskosten.

Der Deal ist also durchaus empfehlenswert. Einerseits bekommt Ihr ein wirklich gutes Netz zum günstigen Preis. Andererseits verfügt Ihr "nur" über ein Datenvolumen von 8 Gigabyte im Monat. Das dürfte für die meisten Menschen reichen, für Pendler oder Social-Media-Liebhaber könnte das allerdings bereits zu wenig sein.

Was haltet Ihr von dem Deal? Wäre ein Umstieg zu SimOn interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!