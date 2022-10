Prime Day: Lenovo Yoga Tab 11 und Tab 12 Pro im Angebot

Bis zu 40 Prozent Rabatt für die Tablets und PCs von Lenovo

Das Lenovo Yoga Tab 11 ist ein beliebtes Mittelklasse-Tablet mit einem nützlichen Design-Feature und einer angemessenen Leistung für den Preis, zumindest in meinen Augen. Es hat einen integrierten Standfuß, der das effektive Arbeiten am Gerät begünstigt. Wenn man also zum Beispiel mit dem Laptop an einem flachen Schreibtisch arbeitet, kann der veränderte Neigungswinkel durchaus hilfreich sein. Auch zum Beispiel im Zug oder Flugzeug lässt sich so entspannter der ein oder andere Film genießen, ohne dass man das Tab die ganze Zeit in der Hand halten muss.

Das Yoga Tab 11 kostet im Angebot 219 Euro (zuletzt aktualisiert am 11.10.2022 um 9:00 Uhr) und ist damit bei Amazon ganze 27 Prozent günstiger. Es kommt mit 128 GB Speicher und hat Android 12 als Betriebssystem. Als RAM haben wir 4 GB. Ein weiteres Geräte-Feature sind die vier JBL-Lautsprecher mit Dolby Atmos und Lenovo Premium Audio. Allerdings kann man diese natürlich nicht mit vollwertigen Lautsprechern und Set-Ups vergleichen, dennoch ist die Soundwiedergabe damit recht ordentlich. Der Akku umfasst 7500 mAh und braucht ca. zwei Stunden, um vollständig geladen zu werden.

Lenovo Tab P12 Pro um 14% reduziert für Prime Mitglieder

Wer etwas mehr Power und einen größeren Screen braucht, für den haben wir das Lenovo Tab P12 Pro rausgesucht. Es besticht mit 12,6 Zoll, HDR10+ sowie einem 2K AMOLED-Display. Die JBL-Lautsprecher sind auch hier verbaut, also Zusatz gibt es aber noch den Precision Pen 3 zum Schreiben und Zeichnen. Dadurch lässt sich etwas entspannter am Gerät arbeiten wenn gewünscht. Das Tablet ist bei Amazon Prime mit 599 Euro (zuletzt aktualisiert am 11.10.2022 um 9:00 Uhr) gelistet und damit bei Amazon 14 Prozent günstiger als sonst. Das Lenovo Tab P11 Pro hat meine liebe Kollegin Camila gerade ausprobieren können. Hier könnt Ihr Euch einen Eindruck vom Lenovo Tab P11 Pro (im Test) machen.

Lenovo hat noch weitere interessante Angebote im Bereich Tablet und PC zu bieten. Wir haben für Euch mal eine Liste zusammengestellt, und Ihr könnt sie gleich hier finden. Solltet Ihr noch kein Prime-Mitglied sein, dann könnt Ihr Euch hier über Amazon Prime informieren.

