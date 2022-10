Samsung Galaxy S22: Exynos-Modelle erhalten Android 13 mit OneUI 5.0

Samsung hat Anfang des Monats die Veröffentlichung von OneUI 5.0 auf Basis von Android 13 angekündigt. Heute wurde damit begonnen, das Update für kompatible Geräte "Over the air" (OTA) in Wellen zu verteilen. Der südkoreanische Konzern beginnt bei der Galaxy-S22-Serie, inklusive Plus- und Ultra-Modell, welche einen Exynos-Prozessor verbaut haben. Danach folgen unmittelbar alle S22-Smartphones mit Snapdragon-SoCs.

Die Samsung-Galaxy-S22-Serie mit Exynos-2200-Chipsatz werden hauptsächlich in Großbritannien, Europa und Asien verkauft. Das bedeutet, dass die Nutzer:innen in diesen Regionen das umfangreiche Upgrade zuerst via OTA-Update auf ihr Android-Smartphone bekommen werden. Die Verteilung erfolgt in Wellen. Es wird erwartet, dass auch die Snapdragon-Modelle das Update noch im Monat Oktober erhalten.

Was erwartet Euch mit OneUI 5.0?

Was die Änderungen und Verbesserungen angeht, so hat Samsung allen Anschein nach eine ganze Menge vor. Während das südkoreanische Unternehmen die umfangreichen Anpassungen mit der Firmware hervorhebt, finden sich in dem Changelog unter anderem auch neue Funktionen in der Kamera und der Galerie, sowie bei der Tastatur und der Bixby Sprachsteuerung.

Darüber hinaus stellt Samsung neue App-Symbole sowie neue Animationen und Übergangseffekte vor. Bessere Integrationen zu Galaxy Wearables und Smart-Home-Routinen werden ebenfalls erwähnt. Im Folgenden findet Ihr einen Überblick über die Neuerungen in der hauseigenen Benutzeroberfläche OneUI 5.0, basierend auf den Firmware-Versionen S906BXXU2BVJA und S906BOXM2BVJA.