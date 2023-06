Kommt das Samsung Galaxy S23 FE mit einem veralteten Prozessor?

Letzten Monat erwähnte der in der Szene bekannte Leaker "Tech_Reve", dass das Samsung Galaxy S23 FE im dritten Quartal 2023 auf den Markt kommen würde, was die Zeitspanne von Juli bis September eingrenzt. SamMobile schloss sich dieser Idee an und berief sich auf Informationen, die sie erhalten haben, ohne jedoch ein genaues Datum zu nennen.

Samsung Galaxy S23 FE und der Prozessor

Nach Angaben des Nachrichtenportals plant Samsung die Einführung des Galaxy S23 FE innerhalb des oben genannten Zeitplans. Es wurde hinzugefügt, dass auf die Markteinführung eine sofortige Veröffentlichung für ausgewählte Länder folgen wird. Diese wird dann vermutlich im vierten Quartal flächendeckend ausgeweitet, was sich durchaus bis in das Jahr 2024 verzögern kann.

Es wurde auch erwähnt, dass das Galaxy S23 FE mit dem Samsung Exynos 2200 ausgestattet sein wird, im Gegensatz zum neueren Exynos 2300 oder dem Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm, der im Galaxy S23 Trio zum Einsatz kommt. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass dieses SoC die einzige Option für den nordamerikanischen Markt sein wird.

Das Samsung Galaxy S22 wurde wahlweise mit den SoCs Exynos 2200 oder Snapdragon 8 Gen 1 angeboten. / © NextPit

Obwohl der Chipsatz nach heutigen Maßstäben immer noch leistungsfähig ist, hatten viele Geräte, die mit demselben Prozessor ausgestattet waren (so wie die Galaxy S22-Serie) mit Überhitzungsproblemen und schlechterer Leistung im Vergleich zu den Snapdragon-Modellen zu kämpfen. Das wirft natürlich die Frage auf, warum sich das Unternehmen für ein älteres SoC entschieden hat, anstatt ein leistungsstärkeres und neueres wie den Snapdragon 8+ Gen 1 zu verwenden, der voraussichtlich 2023 in High-End-Smartphones zum Einsatz kommen wird.

Was die anderen Spezifikationen angeht, so wird das Galaxy S23 FE wohl mit einer verbesserten 50-MP-Hauptkamera, einem 4.500-mAh-Akku und einer Speicherkonfiguration von 6 oder 8 GB RAM ausgestattet sein. Es ist noch unklar, wie viel das Galaxy S23 FE in dieser Konfiguration kosten wird. Vielleicht macht Samsung das Gerät angesichts des veralteten Prozessors sogar preiswerter als die letzte "Fan Edition".

Was denkt Ihr darüber, dass Samsung möglicherweise einen veralteten Chip im kommenden Galaxy S23 FE verwendet? Wir würden gerne Eure Meinung zu dem Thema hören.