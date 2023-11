Hasse oder liebe es: Das ist das Samsung Galaxy S24 Ultra!

In wenigen Wochen wird Samsung uns voraussichtlich das Galaxy S24, S24 Plus und das Samsung Galaxy S24 Ultra vorstellen. Bevor es so weit ist, haben zahlreiche Leaks bereits das Design des Flaggschiff-Trios enthüllt, das allem Anschein nach mit flachen Panels ausgestattet sein wird. Dies wird jetzt durch die angeblichen Fotos des Samsung Galaxy S24 Ultra offensichtlich bestätigt.