Samsung Galaxy S24 kaufen: An diesem Tag starten die Vorbestellungen

Samsung Galaxy S24 Erscheinungsdatum und Ort der Markteinführung

Laut der südkoreanischen Website "The Elec" hält Samsung seinen nächsten großen Galaxy Unpacked Event am 17. Januar 2024 in San Jose, USA, ab. Dies steht im Gegensatz zu einem früheren Bericht, der besagte, dass die Veranstaltung in San Francisco stattfinden wird. Welcher Ort auch immer gewählt wird, es ist eine strategische Entscheidung für den Tech-Giganten und steht im Einklang mit seinen früheren Veranstaltungen.

Was die Verfügbarkeit angeht, so geht die Publikation davon aus, dass die Vorbestellungen noch am selben Tag wie die eigentliche Präsentation starten wird – zumindest erst einmal für die USA. Die ersten Lieferungen sollen dann ab dem 26. Januar eintreffen, während der eigentliche Verkauf und die Auslieferung des Samsung Galaxy S24 am 30. Januar 2024 beginnen soll.

Samsungs Galaxy S24 Render. / © On Leaks

Es wurde hinzugefügt, dass die Vorbestellung in Südkorea aufgrund der Zeitverschiebung wohl erst am 19. Januar beginnen wird. Das Veröffentlichungsdatum für die beiden Märkte von Samsung und wahrscheinlich auch für Europa identisch.

Preis und Eigenschaften des Samsung Galaxy S24

Es wird erwartet, dass das Samsung Galaxy S24 ein verbessertes Display, einen größeren Akku bei den Standardmodellen und eine verbesserte Hauptkamera für das Ultra bietet. Alle Varianten des Galaxy S24 in den USA sollen mit dem Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ausgestattet sein, während in einigen Regionen das Galaxy S24 und das Galaxy S24+ mit Exynos-Prozessoren angeboten werden.

Auch wenn die Preise nicht genannt werden, wird es immer deutlicher, dass Samsung das Niveau des Galaxy S24 gegenüber dem Galaxy S23 (Test) unverändert lassen wird. Demnach würde das kleinste Modell bei 949 Euro und das Plus-Modell bei 1.199 Euro beginnen. Das Galaxy S24 Ultra könnte dagegen bei 1.399 Euro bleiben.

Habt Ihr vor, das Samsung Galaxy S24 nächstes Jahr zu kaufen? Wir sind gespannt auf Eure Meinung im Kommentarbereich.