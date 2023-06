Samsung Galaxy Z Fold 5: Erste Pressebilder verraten finale Optik

Erste Gerüchte deuten darauf hin, dass das Samsung Galaxy Z Fold 5 ein kleines Upgrade des Galaxy Z Fold 4 (Test) sein wird, was das Äußere angeht. Das scheint zumindest zuzutreffen, wenn man das angebliche Werbematerial des kommenden faltbaren Geräts zugrunde legt, das von dem Onlinehändler "MySmartprice" exklusiv veröffentlicht wurde.

Das Design des Samsung Galaxy Z Fold 5

Wenn wir uns den aufgeklappten Zustand des Foldables ansehen, können wir leicht erkennen, dass das Galaxy Z Fold 5 den identischen Formfaktor seines Vorgängers haben wird, aber mit deutlich dünneren Rändern um das Hauptdisplay ausgestattet ist. Angesichts der schrägen Öffnung ist es schwer zu sagen, ob die Falte reduziert wurde. Samsung wird mit Sicherheit damit werben. Auch die Positionierung der Lautsprecher, Mikrofone und des USB-C-Anschlusses an den Seiten ist offenbar unverändert.

Das Werbefoto des Samsung Galaxy Z Fold 5 zeigt ein lückenloses Design und dünnere Ränder. / © MySmartPrice, edit by nextpit

In einer anderen Ansicht des gefalteten Zustands gibt es offensichtlich keine Lücke mehr zwischen den beiden gefalteten Seiten des Geräts, die im Gegensatz zum Galaxy Z Fold 4 eine Lücke in der Nähe des Scharniers aufweist. Dies ist wahrscheinlich das Ergebnis des neuen tropfenförmigen Scharniers, das sowohl beim Galaxy Z Fold 5 als auch beim Galaxy Z Flip 5 zum Einsatz kommen soll.

Was die anderen Änderungen angeht, so wird das Layout der Dreifach-Kamera beibehalten, obwohl die Optiken an sich größer zu sein scheinen und die Ringe näher am Rand der Kamerainsel liegen. Es bleibt unklar, ob es sich dabei um neue Sensoren handelt, obwohl wir bezweifeln, dass die Hauptkamera ein Update bekommt, nachdem er letztes Jahr geändert wurde. Außerdem ist der LED-Blitz jetzt entlang der Kamera und nahe am oberen Rand positioniert.

Das Galaxy Z Fold 4 hat immer noch eine Lücke zwischen den Panels. / © NextPit

Neue Farben und S-Pen-Unterstützung für das Samsung Galaxy Z Fold 5

Mit dem Galaxy Z Fold 5 könnten auch neue Farben auf den Markt kommen, wie auf dem Bild mit dem hellblauen Farbton zu sehen ist. Vielleicht spendiert Samsung dem größeren Foldable ähnliche Farben wie der Galaxy-Flip-Serie, die schon immer in vielen Varianten angeboten wurde. Ganz zu schweigen von den unendlichen Farbkombinationen der "Bespoke-Edition".

Schließlich wird auch dieses Jahr wieder der S Pen mitgeliefert, was bedeutet, dass das Galaxy Z Fold 5 ähnlich wie das Galaxy Z Fold der vierten Generation standardmäßig einen aktiven Stylus unterstützt. Allerdings könnte es sich dabei um ein optionales Zubehör handeln, das die Nutzer:innen wahrscheinlich separat kaufen werden.

Samsungs nächstes Unpacked-Event

Was die Hardware unter der Haube angeht, wird das Samsung Galaxy Z Fold 5 voraussichtlich von einem Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm mit einer höheren Taktrate angetrieben. Es könnte auch den schnelleren LPDDR5X-RAM und UFS-4.0-Speicher haben, ähnlich wie das Samsung Galaxy S23, das unser Kollege MaTT getestet hat.

Samsung plant, sein nächstes Unpacked-Event Ende Juli in Südkorea abzuhalten, auf dem das faltbare Duo zusammen mit den robusten Galaxy Tab S9 Tablets und der Galaxy Watch 6 Smartwatch angekündigt werden soll. Über die Preise für diese Geräte gibt es noch keine Angaben.

Was haltet Ihr von dem Samsung Galaxy Z Fold 5 anhand des vorliegenden Werbematerials? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare und lasst uns gemeinsam diskutieren!