Magsafe für Android: Diese Smartphones kommen 2025 mit Qi2

Qi2 wurde bereits auf der CES 2023 (!) vorgestellt, aber die Einführung geht denkbar langsam voran. Nur die neuesten iPhones und ein einziges Android-Modell unterstützen den Standard. Doch zwei Jahre später sehen wir endlich deutliche Fortschritte. Google und Samsung haben jetzt ihr Engagement für Qi2 bestätigt und planen, noch in diesem Jahr Qi2-zertifizierte Geräte auf den Markt zu bringen.

"Magsafe", aber auch bei Android: Was ist Qi2?

Im Vergleich zur ersten Version des kabellosen Ladestandards Qi hat Qi2 ein paar entscheidende Neuerungen. Am spürbarsten ist wohl die Möglichkeit zur magnetischen Ausrichtung der Geräte am kabellosen Ladedock. Damit ist sichergestellt, dass die Ladespulen optimal übereinander liegen und die maximale Ladeleistung genutzt wird. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Thema: Qi2 hat nämlich die Ladeleistung gesteigert – auf jetzt maximal 15 W.

Samsung und Google bestätigen: Qi2 kommt!

In einer Pressemitteilung informierte diese Woche das Wireless Power Consortium (WPC) über den Qi2-Standard und kommende Qi2-zertifizierte Geräte. Samsung kündigte im gleichen Zug an, dass die neuen Galaxy-Geräte für 2025 mit Qi2-Funktionen zum drahtlosen Laden ausgestattet sein werden.

Samsung hat zwar noch nicht bekannt gegeben, welche Modelle mit Qi2 ausgestattet sein werden, aber die Galaxy-S25-Serie ist ein starker Anwärter. Kürzlich durchgesickerte Bilder des Galaxy S25+ und des Galaxy S25 Ultra zeigen eine ringförmige Spule zum kabellosen Laden auf der Rückseite, die auf eine Qi2-Integration hindeutet.

Das angebliche Galaxy S25 Plus wird mit einem unveränderten Design seines Vorgängers gezeigt, aber sein angeblich durchsichtiges Gehäuse enthält eine ringförmige drahtlose Ladespule. / © Gizmochina

Es bleibt unklar, ob Samsungs Flaggschiff-Geräte dem Ansatz von Apple folgen werden, indem sie eingebaute Magnete enthalten, oder ob diese Funktion vom verwendeten Case abhängen wird. Zum Glück müssen wir nicht mehr lange warten, um das herauszufinden.

Neben Samsung hat das WPC auch enthüllt, dass Google eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Qi2 spielt. Ähnlich wie Apple stellt Google sein Fachwissen zur Verfügung, um den Standard weiterzuentwickeln, insbesondere in der Version 2.2. Wie wir alle wissen, diente die MagSafe-Technologie von Apple als Grundlage für das Magnetic Power Profile (MPP) von Qi2 und schuf ein einheitlicheres Ökosystem.

Google setzt sich für den Qi2-Standard für kabelloses Laden ein und will die Verbreitung von Qi2 in Android-Handys und anderen Geräten erhöhen. Google trägt dazu bei, dieses Ziel zu erreichen, indem es eine führende Rolle bei der Entwicklung des kommenden Qi v2.2-Standards spielt, zu dem Google seine eigene drahtlose Hochleistungstechnologie zum WPC beisteuert.

Darüber, welche Google-Geräte Qi2 als erste nutzen werden, gibt es nur wenige Informationen. Es ist davon auszugehen, dass die Pixel-10-Serie den Standard einführen wird, auch wenn es noch keine offizielle Bestätigung gibt. Es wird hier spannend, zu sehen, ob die Ladegeschwindigkeit dann auf die in Qi2 gedeckelten 15 W gedeckelt ist. Beim Pixel 9 Pro waren bereits 21 W kabelloses Laden möglich.

Qi2 bringt bewegliche Spulen in Fahrzeuge

Neben den Ankündigungen von Samsung und Google wurde in der Pressemitteilung auch eine wichtige Funktion der Qi2-Version 2.1 hervorgehoben: Bewegliche Ladespulen. Diese Innovation zielt darauf ab, die Ausrichtung zwischen den Ladepads und den Geräten zu verbessern, insbesondere in Fahrzeugen, um ein schnelleres und effizienteres kabelloses Laden zu ermöglichen.

Und so langsam es jetzt auch zu gehen scheint: Laut dem WPC hat sich Qi2 sechsmal schneller durchgesetzt als sein Vorgänger. Die Organisation gab außerdem bekannt, dass inzwischen über 1.100 Produkte Qi2-zertifiziert sind. Es sieht so aus, als würde der Standard für kabelloses Laden bis 2025 weiter stark ausgebaut werden. Und so gibt es hoffentlich bald mehr "Android-Smartphones mit Magsafe" als nur das HMD Skyline (zum Test).

