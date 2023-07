Abgespecktes Xperia 5 V: Baut Sony sein Smartphone-Lineup um?

Sony hat bereits das Xperia 1 V und das Xperia 10 V auf den Markt gebracht – fehlt also nur noch das Xperia 5 V irgendwann diesen Herbst. Zum Glück müssen wir nicht so lange warten, um einen Blick auf das nächste Oberklasse-Smartphone von Sony zu erhaschen. Es wurde ein offiziell aussehender Trailer zu dem Gerät geleakt, das viele Veränderungen enthüllt. So soll das Smartphone beispielsweise eine Kamera weniger haben – aber immerhin die 3,5-mm-Audiobuchse behalten.