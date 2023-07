Was für ein Glück: Xiaomi 13 für 88,88 € mit Top-Tarif!

Bei MediaMarkt könnt Ihr Euch für kurze Zeit einen durchaus spannenden Deal zum Xiaomi 13 sichern. Dabei handelt es sich um einen Tarif-Deal mit dem passendem Handytarif und den Xiaomi Buds 4 Pro als Zugabe. Ob sich das Angebot lohnt und wie viel Ihr zahlt, erfahrt Ihr in unserem Tarif-Check.

Wusstet Ihr, dass Zahlen in China eine große Bedeutung haben? So gilt die 8 unter anderem für Reichtum und Menschen suchen sich teilweise Häuser und Nummernschilder aus, die eine solche Glückszahl tragen. Daher ist die einmalige Zahlung in Höhe von 88,88 Euro durchaus symbolträchtig. Allerdings schließt Ihr hier noch einen Mobilfunktarif ab, bei dem Ihr mit zusätzlichen monatlichen Kosten rechnen müsst.

Affiliate Angebot Xiaomi 13 Inkl. o2 Basic 25 | 18 GB Datenvoiumen | max. 50 MBit/s | 4G | EU-Roaming | 24 Monate Laufzeit | Xiaomi Buds 4 Pro Zur Geräte-Datenbank

Das Xiaomi 13 hat sich den Top-Platz in unserer Bestenliste der Smartphones unter 1.000 Euro redlich verdient. Das vielseitige Handy setzt auf einen 6,36-Zoll-AMOLED-Display, einen Snapdragon 8 Gen 2 mit 8 GB LPDDR5X RAM und 256 GB Gerätespeicher sowie ein 50-MP-Triple-Kameramodul. Der 4.500-mAh-Akku kann zudem mit dem 67-W-Ladegerät in kürzester Zeit wieder aufgeladen werden. Noch mehr Infos zum Smartphone findet Ihr im nextpit-Test zum Xiaomi 13.

Darum ist das Xiaomi-Angebot von Media Markt so spannend

Neben dem Xiaomi-Smartphone schließt Ihr hier noch einen Handytarif im 4G-Telefónica-Netz ab. Dabei handelt es sich um den o2 Basic 25, bei dem Ihr 18 GB Datenvolumen erhaltet und eine Download-Bandbreite von 50 MBit/s zur Verfügung habt. Monatlich müsst Ihr hier mit 24,99 Euro rechnen, sowie einmaligen Gerätekosten von 88,88 Euro. Wie bei Media Markt üblich müsst Ihr mit einem Anschlusspreis rechnen. Dieser liegt bei 39,99 Euro. Zusätzlich erhaltet Ihr die Xiaomi Buds 4 Pro in der Star-Gold-Variante. Nachfolgend findet Ihr alle Details:

Xiaomi-Deal-Übersicht Eigenschaft Xiaomi-Deal Tarif o2 Basic 25 Datenvolumen 18 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 24,99 Euro Einmalige Gerätekosten 88,88 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Gesamtkosten 728,63 Euro Reguläre Gerätekosten Xiaomi 13 – 698,89 Euro

Xiaomi Buds 4 Pro – 174,90 Euro Effektive monatliche Ersparnis ~ 6,05 Euro Zum Angebot*

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit zahlt Ihr hier 728,63 Euro. Das Xiaomi 13 kostet Euch im Netz derzeit mindestens 698,89 Euro und für die Xiaomi Buds 4 Pro müsstet Ihr noch einmal mit 174,90 Euro rechnen. Dadurch spart Ihr effektiv monatlich 6,05 Euro, wenn Ihr dieses Bundle wählt. Ein echter Glücksdeal also.

Selbst wenn Ihr nicht an die chinesische Zahlenlehre glaubt, ist das Angebot wirklich spannend. Das Xiaomi 13 gibt es immer wieder in spannenden Deals, allerdings ist dieser aufgrund der monatlichen Ersparnis besonders lukrativ.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Xiaomi 13 interessant für Euch oder findet Ihr die Ultra-Variante trotz der höheren Kosten spannender? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.