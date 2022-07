Ultrakompakte Ladegeräte: Anker stellt neue GaN-Multicharger vor

Meine Schubladen quellen bereits mit verschiedenen Ladekabeln und den (hoffentlich) dazugehörigen Chargern über. Habt Ihr ein ähnliches Problem, ist Euch sicherlich aufgefallen, dass Mehrfachstecker eine echte Hilfe sind. Ebenfalls hilfreich sind sogenannte Multicharger, mit denen Ihr mehrere Gadgets an einem Ladegerät verbinden könnt, um diese gleichzeitig mit Strom zu versorgen. Und genau hier kommen die Charger von Anker ins Spiel.

Der Hersteller hat heute seine neue GaNPrime-Produkte vorgestellt. Dabei handelt es sich um verschiedene Ladegeräte, die mit Galliumnitrid arbeiten, das einige Vorteile gegenüber dem geläufigeren Silizium bietet. GaN-Transistoren schalten schneller und sind gleichzeitig kompakter – entsprechend sind auch die Anker-Netzteile angesichts der Ladeleistung durchaus kompakt. Wir hatten in der Redaktion schon manch ein Smartphone-Ladegerät, das in puncto Größe auch ein Notebook-Netzteil hätte sein können...

Was können die Anker-Charger eigentlich?

Anker nutzt bereits seit 2018 Galliumnitrid als Halbleiter in ihren Ladegeräten. Diese Technologie wurde nun erneut verbessert und durch verschiedene Features ergänzt. So soll die PowerIQ-4.0-Technologie eigenständig die benötigte Energie erkennen und die Ladeleistung automatisch anpassen, damit Eure Geräte nicht unnötig überladen. Hinzu versichert der Hersteller, dass die ActiveShield-2.0-Funktion die Temperaturen ständig überprüft, sobald der Charger eingesteckt ist und so ein Überhitzen verhindert. Als Ladestandard kommt hier USB-Power-Delivery zum Einsatz. Stellt also sicher, dass Euer Smartphone ebenfalls diesen Standard unterstützt, wollt Ihr voll von der Ladeleistung profitieren.

Anker-Ladegeräte versprechen ein kompakteres Design als bisherige Charger. / © Anker

Beim Anker 735 handelt es sich um die kleinere Version der beiden Ladegeräte. Mit zwei USB-C-Ports und einem USB-A-Port könnt Ihr also bis zu drei Geräte gleichzeitig laden und dabei auf eine Gesamtleistung von maximal 65 Watt zurückgreifen. Dabei habt Ihr die Möglichkeit, aus drei Farben auszuwählen: Schwarz, Weiß und Roségold. Als Einstiegspreis nennt Anker 59,99 Euro in Deutschland.

Der Anker 737 ist die leistungsstärkere Version der beiden Ladegeräte. Dabei könnt Ihr Eure Gadgets mit bis zu 120 Watt aufladen und ebenfalls aus den Farben Schwarz, Weiß und Roségold auswählen. Als Ports finden sich hier ebenfalls zwei USB-C-Anschlüsse und ein USB-A-Anschluss. Der Markteinführungspreis liegt bei 94,99 Euro für den Charger.

Was haltet Ihr von den neuen Ladegeräten? Sind solche Multicharger interessant für Euch oder greift Ihr lieber auf die mitgelieferten Ladegeräten zurück – wenn es sie denn gibt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!