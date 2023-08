Tado-Thermostate bis -50 %! Jetzt Geld sparen und im Winter Heizkosten

Die Idee von smarten Heizkörperthermostaten ist einfach: Ihr müsst nicht mehr händisch die Heizleistung jedes einzelnen Heizkörpers nach oben und unten regeln, sondern könnt das automatisieren. So wird dann beispielsweise nachts oder bei Abwesenheit automatisch die Temperatur nach unten geregelt, um Energie zu sparen.

Der Austausch der bestehenden Thermostate gegen die smarten Thermostate von tado° ist dabei schnell gemacht. Ihr müsst nur Euer altes, analoges Heizkörperthermostat abschrauben und das neue smarte Thermostat aufschrauben. Einen Sanitärbetrieb müsst Ihr dafür nicht beauftragen, und es besteht auch keine Gefahr, Eure Bude unter Wasser zu setzen.

Neben den Heizkörperthermostaten benötigt Ihr für Euer tado°-System noch eine Bridge. Diese dient als Kommunikationsbrücke zwischen den Thermostaten und Eurem heimischen WLAN. So könnt Ihr die Heizkörper auch von überall auf der Welt aus steuern, entweder über die tado°-App oder beispielsweise HomeKit. Zu Hause klappt's auch per Sprachsteuerung via Google Assistant, Siri und Alexa – und natürlich auch über ein Drehrad direkt am Heizkörperthermostat.

Die smarten Heizkörperthermostate V3+ Classic haben kein Display zur Anzeige der Temperatur. / © Tado

Außerdem bietet tado° auch Features wie Geofencing, um die Temperatur bei Abwesenheit automatisch herunterzuregeln und eine Fenster-Erkennung, damit bei geöffnetem Fenster nicht sinnlos die Heizung aufgedreht wird.

Bei tink gibt's nun mehrere tado°-Sets im Angebot, die jeweils die aktuellen smarten Heizkörperthermostate vom Typ tado° V3+ BASIC beinhalten:

Ebenfalls im Angebot bei tink sind die tado°-Sets, die die smarten Heizkörperthermostate vom Typ tado° V3+ ohne dem "BASIC"-Zusatz beinhalten.

Der wesentliche Unterschied ist hier, dass die Modelle ohne "BASIC" kein Display zur Anzeige der aktuellen Temperatur haben. Außerdem fehlt ihnen die Funktion zur Raumluftüberwachung. Ihr könnt die Heizkörperthermostate übrigens auch mischen und beispielsweise nur für einige Heizkörper die teurere Version mit Display installieren.

Schick, aber teurer: Die Heizkörperthermostate tado° V3+ zeigen Euch stets die aktuelle Temperatur an. / © Tado

Welches Set ist nun das Richtige für Euch? Um das herauszufinden, müsst Ihr nur zählen, wie viele Heizkörper Ihr in Euren eigenen vier Wänden habt – und Euch entscheiden, welche Version es sein soll. Aber wartet nicht zu lange, denn der Summer-Sale bei tink ist am 8. August vorbei.