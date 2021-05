Top 5 Apps der Woche: Timer zum Blumengießen und ein spielbarer Krimi

Trotz der Auflistung im Play Store, die besagt, dass die App Werbung enthält, habe ich in der aktuellen Version der App keine Werbung gefunden. Es ist auch nicht notwendig, ein Benutzerkonto zu erstellen, aber ein Profil ermöglicht es Euch, Künstlern zu folgen. Sehr praktisch also!

Oh, und bei Pixabay könnt Ihr die Bilder und Videos auf Euer Telefon herunterladen, wenn es die Lizenz erlaubt. Somit ist Pixabay eine echt gute Quelle für neue Hintergrundbilder. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Option zum automatischen Wechsel von Hintergrundbilder mit neuen Werken von bevorzugten Künstlern.

Die Sicherheitsrichtlinien auf Android verhinderten einen Screenshot, daher seht Ihr oberhalb ein Video!

Wateria

Im französischsprachigen NextPit-Forum habe ich den Tipp "Wateria" gefunden! Dabei handelt es sich um eine schöne und einfache App, die Euch daran erinnert, Eure Pflanzen zu gießen. Registriert hierfür einfach Eure Blumen, Bäume, Kakteen und sogar Obst und Gemüse. Dann legt Ihr den individuell "Durst" Eurer Blume fest und lasst Euch per Handy benachrichtigen.

Wateria enthält (leider) keine voreingestellten Intervalle für Pflanzentypen, aber dafür könnt Ihr die App mit Google Lens nutzen. Das ist aus dem Grund super, da Ihr Blumengeschenke oder die Pflanzen Eures Mitbewohners einfach über die AI erkennen könnt. Google zeigt Euch dann auch Infos über die Häufigkeit des Gießens und weitere Faktoren, die für den Pflanzenfreund wichtig sind.

Die App kommt in einem freundlichen und minimalistischen Design mit mehreren Symbolen zur Identifizierung Eurer Blumen. Wateria enthält auch ein "Tipps des Tages"-Tool mit Informationen und Wissenswertem, das Euch bei der Pflege Eures Gartens hilft.

Wateria erfordert keine Registrierung und enthält keine Werbung. Leider gibt es keine iOS-Version.

Wateria beinhaltet die Integration mit Google Lens (rechts) zur Identifizierung Ihrer Pflanzen / © NextPit

Strava

Eine Empfehlung von meiner Chefin Camila – sehe ich in Online-Meetings übergewichtig aus? - Strava ist eine App, die ich in der Zeit vor der Pandemie benutzt habe, aber schon lange nicht mehr auf dem Handy hatte.

Die Fitness-App zeichnet eine Vielzahl von körperlichen Aktivitäten auf, vom traditionellen Laufen, Schwimmen und Radfahren bis hin zum Skaten, Kitesurfen, Yoga und Skilanglauf. Strava ist sogar mit Bluetooth-Herzfrequenzsensoren kompatibel, um Eure Vitaldaten besser verfolgen zu können.

Das Geniale an Strava ist aber der Gamification-Trend und die Anbindung an Social Media. Teilt also Eure Aktivitäten auf Facebook und versucht so, motiviert zu bleiben, indem Ihr Eure Ergebnisse mit Freunden und Verwandten vergleicht.

Strava erfordert die Verwendung eines Kontos, das zum Speichern des Aktivitätsverlaufs verwendet wird. Darüber hinaus bietet es ein Abonnement an, das erweiterte Statistiken, Routen-Ranking, Routen- und Trainingsplanung und einige andere Funktionen enthält.

Definitiv nicht mein Telefon-Screenshot / © NextPit

Dead Man's Phone

Der Spielvorschlag ist nicht gerade neu und vielleicht kennen ihn meinige Leser schon! Dead Man's Phone ist ein Mobile Game, das für einen BAFTA - British Academy Award nominiert wurde. Es handelt sich um eine Live-Action-Erzählung, in der Ihr der Detektiv seid, der die Ursachen eines Todesfalls herausfinden muss. Als Hauptanhaltspunkt dient Euch dabei das Telefon des Opfers.

In der ersten Folge geht es um den Fall eines 16-Jährigen, der von einem Gebäude gestürzt ist. Anhand von Gesprächsverläufen, Kamerabildern und Posts in sozialen Netzwerken müsst Ihr Hinweise ordnen, mit möglichen Zeugen sprechen und Verdächtige verhören.

Interaktionen mit anderen Personen, darunter Detektive und Kollegen aus dem Forensik- und Geheimdienstteam, werden auf Videoaufnahmen festgehalten. Diese helfen Euch dabei, die Ereignisse inmitten der Menüs und der Benutzeroberfläche des Telefons des jungen Jerome zu verorten.