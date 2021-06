Top 5 Android/iOS-Apps der Woche: Pixel-Ballerei und Passwortmanager

Konkret handelt es sich um einen 2D-Shooter, in dem Ihr als Kopfgeldjäger (3 Charaktere stehen zur Verfügung) die Straßen einer von Gewalt und Korruption befallenen Stadt in Pixel-Art säubert.

Huntdown, ein Indie-Spiel, das zuerst auf Konsole veröffentlicht wurde, ist die perfekte Überbrückung. Im reinen Run-and-Gun-Stil taucht Ihr in ein futuristisches Universum mit starken Blade Runneresken und Robocopianischen Anklängen ein.

Das überragende und erschreckende Rip-Off CyberPunk 2077 läuft auf meiner PS4 immer noch nicht flüssig und stabil, also muss ich Alternativen finden, um meinen Durst nach 80er-Jahre-Retrofuturismus-Sythwave-Vibes zu stillen.

Jedes Passwort wird als Widget mit dem Logo des betreffenden Dienstes (Netflix, Spotify, etc...) dargestellt. Wie oben erklärt, ermöglicht die Anwendung das schnelle Kopieren eines Eurer Passwörter mit einem einfachen langen Druck auf eines der Widgets, was wirklich praktisch ist.

Keys Air ist ein Passwort-Manager, dessen zwei große Verkaufsargumente die sehr aufgeräumte Oberfläche und die schnelle Kopieren/Einfügen-Funktion sind. Keine Werbung, kein Konto erforderlich und komplett offline mit lokalem Speicher. Was will man mehr?

Im Grunde lädt die App dazu ein, regelmäßig Pausen einzulegen und den Blick vom Bildschirm zu nehmen. Ihr könnt sowohl die Länge des Intervalls zwischen den einzelnen Pausen als auch die Länge der Pausen selbst einstellen. Außerdem könnt Ihr auch die Priorität der Pausen festlegen und sie sogar obligatorisch machen, so dass sie nicht ignoriert werden können.

Eyescream ist eine weitere Wellness-App, die Euch helfen will, Eure Augen vor zu viel Bildschirmzeit zu schützen. Weitere Informationen über die Philosophie der App findet Ihr im offiziellen Blog .

Jede Woche versuche ich, Euch die bestmöglichen Apps vorzustellen, die keine Datenfallen oder Mikrotransaktions-Nester sind. Zusätzlich zu meinen eigenen Funden füge ich auch die Edelsteine hinzu, die von der NextPit-Gemeinschaft ausgegraben und in unserem Forum geteilt wurden.

Ihr könnt das Spiel Huntdown im Google Play Store oder im Apple AppStore kaufen.

Was haltet Ihr von dieser Auswahl? Habt Ihr bereits eine der Apps auf dieser Liste ausprobiert? Was wären Eure Apps der Woche? Wir freuen uns über Eure Tipps und Meinungen in den Kommentaren. Wenn Ihr eine bestimmte Art von Anwendung sucht, teilt mir das ruhig mit, damit ich meine Recherche und Auswahl nach Euren Bedürfnissen ausrichten kann!