Umfrage der Woche: Welches ist das beste neue Handy in Q1?

NEXT PIT TV

Im ersten Quartal sehen wir in der Regel viele der wichtigsten Markteinführungen auf dem Android-Markt. So haben bislang bereits Samsung, Xiaomi, OnePlus, Oppo, Realme und andere Marken ihre Flaggschiff-Handys angekündigt.

Zwischen April und Juni gibt es normalerweise keine großen Veröffentlichungen – es sei denn, Ihr teilt meine Begeisterung für den XCover Pro-Nachfolger. Die halbwegs wichtigen Veröffentlichungen in diesem Zeitfenster? Vielleicht ein paar Gaming-Modelle und eventuell ein neues Sony Xperia.

Es wird erwartet, dass die nächste Saison der Flaggschiff-Vorstellungen etwa im Juli oder August beginnt. Normalerweise eingeleitet durch ein Samsung-Unpacked-Event findet sie ihren Höhepunkt dann mit dem jährlichen iPhone-Event im September. Gefolgt von der Enthüllung des neuen Snapdragon und Xiaomi als letztem (oder erstem) Gast auf der Party.

Bevor ich mich hier weiter verquatsche:

Welcher Oberklasse-Launch war der wichtigste in Q1? Apple iPhone SE (2022)

Honor Magic 4 Serie

Honor Magic V

Motorola Edge 30 Pro

Nubia Z40 Pro

Nubia Redmagic 7 Serie

OnePlus 10 Pro

Oppo Find X 5 Serie

Realme GT2 Serie

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S22 Serie

Xiaomi 12 Serie

Sonstiges (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Natürlich fanden nicht alle Neuvorstellungen im Flaggschiff-Segment statt. Es gab selbstverständlich auch einige wichtige Veröffentlichungen in den Mittelklasse- und Einsteigerklassen, einschließlich des Nachfolgers des laut einiger Analysten meistverkauften Smartphones im Jahr 2021.

Welcher Einsteiger-/Mittelklasse-Launch war der wichtigste in Q1? OnePlus Nord CE 2 5G

Oppo Reno7 5G/Find X5 Lite

Realme 9 Serie

Realme GT Neo 3

Samsung Galaxy A13 5G

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A53

Xiaomi Poco M4 Pro

Xiaomi Poco X4 Pro 5G

Xiaomi Redmi 10 Serie

Xiaomi Redmi Note 11 Serie

Sonstiges

BlackBerry 5G 2022 (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Natürlich haben wir nicht jedes neue Handy berücksichtigt, das im ersten Quartal auf den Markt gekommen ist. Vielen Dank übrigens an die Redmi-Familie und BBKs Rebranding-Festivals. Also keine Scheu, wenn Euer Modell nicht genannt wird – stimmt einfach mit "Sonstige" und nennt uns das Gerät und Eure Meinung in den Kommentaren.

Wie immer werden wir am Montag auf diese Umfrage zurückkommen, um die Ergebnisse zu analysieren und zu sehen, wie die NextPit-Community denkt.