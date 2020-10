WhatsApp wird zum Marktplatz: Bald könnt Ihr über Chats einkaufen

Das Chat-Programm WhatsApp ist längst mehr als nur ein Messenger. Spätestens mit der Einführung von WhatsApp Business stellte Facebook sein Chat-Tool als Marketinginstrument für Unternehmen dar. So können beispielsweise Kundenanfragen über den Messenger beantwortet werden. Unternehmen wie Huawei nutzen WhatsApp beispielsweise für Kundensupport (das haben wir hier getestet).

Künftig soll WhatsApp Business für Unternehmen noch attraktiver werden. WhatsApp-Geschäftsführer Matt Idema kündigte an, dass der Service ausgebaut werden soll. "Die Pandemie hat deutlich gemacht, dass Unternehmen schnellere und effiziente Wege brauchen, um ihre Kunden zu bedienen und Verkäufe zu tätigen." WhatsApp sei in dieser Zeit zu einer einfachen und bequemen Ressource geworden und werde die Möglichkeiten für die Verbraucher erweitern, sich über verfügbare Produkte zu informieren und direkt aus einem Chat heraus Einkäufe zu tätigen. WhatsApp will den Dienst in den kommenden Monaten nach und nach einführen.

Auch WhatsApp Web bekommt große Neuerung

Auch die Webanwendung von WhatsApp wird in naher Zukunft eine umfangreiche Neuerung bieten. So werden künftig endlich Sprach- und Videoanrufe für WhatsApp Web integriert, mit dem Nutzer dann auch über den Computer Videokonferenzen abhalten können. Bislang war dies nur über die mobile App für Android und iOS möglich.

