Wie lange bekommt mein neues Smartphone Updates? Wenn man hunderte von Euros in neue Hardware investiert, dann ist die Update-Politik des Herstellers ein wichtiger Aspekt. nextpit hat die Hersteller durchtelefoniert und Samsung, Xiaomi, Google & Co. gebeten, ihre Android-Update- und Sicherheitspatch-Pläne zu erläutern.

Die Softwarepflege gehört zu den wichtigsten Kriterien für die Kaufentscheidung eines Android-Smartphones – das habt Ihr neulich in unserer Umfrage bestätigt. Gleichzeitig sind viele Hersteller bei der Kommunikation der Update-Politik so zurückhaltend wie bei kaum einem anderen Aspekt ihrer Smartphones. Glücklicherweise verbessert sich die Update-Situation zusehends und so wird es langsam leichter, herauszufinden, ob Euer Smartphone Android 14 oder Android 15 erhält.

Samsung machte den Anfang, indem es seine Update-Politik verbesserte, und seitdem bemühen sich auch Hersteller wie Xiaomi oder in jüngerer Zeit Google, die Kunden zu beruhigen. Diese Hersteller gehen feste Verpflichtungen hinsichtlich der Anzahl der Android-Versionen und der Dauer der Sicherheitsupdates ein, die sie für ihre Smartphones garantieren.

Wir haben die wichtigsten Android-Marken auf dem Markt gefragt, wie lange wir mit Software-Updates für ihre verschiedenen Produktlinien rechnen können, sowohl für Android-Upgrades als auch für Sicherheitsupdates. Die erste Version dieses Artikels wurde 2021 veröffentlicht. Seitdem haben wir ihn ein paar Mal aktualisiert, um die Verbesserungen der Hersteller zu berücksichtigen.

Alle nachfolgenden Zeiträume beginnen mit dem Datum der Markteinführung der Modelle, sofern nicht anders angegeben.

Wie viele Android- und Sicherheitsupdates verspricht Google?

Aktuell ist Google der Hersteller mit der besten Update-Politik bei Android. Das mag logisch klingen, aber im letzten Jahr war für kurze Zeit Samsung der Spitzenreiter. Das Unternehmen aus Mountain View hat mit seiner Pixel-8-Reihe eine Aufholjagd gestartet und verspricht nun sieben Jahre lang Android-Updates und Sicherheitspatches.

Wie lange und wie oft die Pixel-Smartphones aktualisiert werden, macht Google direkt auf der offiziellen Website deutlich.

Da aber verständlicherweise nicht jeder auf dem Laufenden ist, möchte ich kurz daran erinnern, dass die Pixel-4- und Pixel 5-Reihe drei Jahre lang mit Updates versorgt wird. Diese Garantie erhöht sich auf fünf Jahre fürs Google Pixel 6 (Test), für die Pixel-7-Reihe sowie fürs Pixel Fold (Test). Wie bereits erwähnt, erhaltet Ihr für Euer Pixel 8 (Test) oder Pixel 8 Pro (Test) bis zu sieben Jahre lang Updates.

Pixel-8-Familie: 7 Jahre lang Systemupdates und Sicherheitspatches.

Pixel 6, 7 und Fold-Modelle: 3 Jahre Systemupdates, 5 Jahre Sicherheitsupdates.

Pixel 4, und 5: 3 Jahre System-Upgrades und Sicherheitspatches. (Nicht unterstützt – Ausnahme: Das Pixel 5a 5G, das bis August 2024 Updates erhält)

So viele Android- und Sicherheitsupdates verspricht Samsung

Samsung verlor seinen Titel als Android-Marke mit dem längsten Software-Support im Jahr 2023 kurzzeitig an Google, aber gleich zu Beginn des Jahres 2024 hat das Unternehmen mit sieben Jahren Software-Support nachgelegt. Das gilt allerdings vorerst nur für die Flaggschiff-Familie Galaxy S24 und die neuen Foldables Galaxy Z Fold 6 (Test) und Galaxy Z Flip 6 (Test).

Die Galaxy-S24-Familie verspricht sieben Jahre lang Sicherheitsupdates und sieben Android-Upgrades. / © nextpit

Die offizielle Zusage von Samsung

"Samsung erlaubt allen Galaxy-Smartphones, bis zu vier Jahre nach ihrer Markteinführung weltweit mindestens zwei Android-Systemupdates und regelmäßige Sicherheitsupdates zu erhalten", teilte uns ein Vertreter von Samsung Deutschland mit.

Der Update-Zyklus von Samsung-Smartphones

Samsung Galaxy S:

Android-Versionen: sieben, wenn die Geräte im Jahr 2024 oder später veröffentlicht wurden. vier, wenn es 2021 oder später auf den Markt kam. drei, wenn es 2019 oder 2020 auf den Markt kam.

Sicherheitsupdates: sieben Jahre, wenn sie im Jahr 2024 oder später veröffentlicht wurden. Fünf Jahre, wenn sie 2021 oder später veröffentlicht wurden Für die Modelle aus 2019 und 2020: vier Jahre, monatliche Patches für zwei Jahre, gefolgt von vierteljährlichen Patches.



Samsung Galaxy Z:

Android-Versionen: vier, wenn im Jahr 2021 oder später veröffentlicht, sonst drei.

Sicherheitsupdates: fünf Jahre (vier bei Veröffentlichung im Jahr 2020 oder früher), monatliche Patches für zwei Jahre, gefolgt von vierteljährlichen Patches.

Samsung Galaxy A:

Android-Versionen: Mindestens zwei, bzw. vier für einige High-End- und 2024er-Modelle.

Sicherheitsupdates: vier Jahre, monatliche Patches für einige Flaggschiffe für 1 Jahr, dann vierteljährlich oder halbjährlich im letzten Jahr. fünf Jahre für "ausgewählte Geräte".



Samsung Galaxy M:

Android-Versionen: mindestens zwei.

Sicherheitsupdates: vier Jahre, vierteljährlich oder im letzten Jahr sogar halbjährlich.

Samsung Galaxy Note:

Android-Versionen: 3drei, wenn 2019 oder später veröffentlicht.

Sicherheitsupdates: vier Jahre, monatliche Patches für zwei Jahre, gefolgt von vierteljährlichen Patches.

Sind diese Informationen öffentlich zugänglich?

Samsung bietet eine übersichtliche und aktuelle Liste von Modellen und deren Updates an. Diese Liste ist online einsehbar. So lässt sich einfach überprüfen wie oft ein bestimmtes Samsung-Smartphone aktuell Sicherheitsupdates erhält.

Auf der anderen Seite verrät Samsung nicht, wie lange Smartphones monatliche Patches erhalten oder nach welchen Kriterien die Häufigkeit reduziert wird. "Der Zeitpunkt der monatlichen, vierteljährlichen und halbjährlichen Sicherheitsupdates hängt vom Einführungsdatum des Geräts ab und wird in regelmäßigen Abständen neu bewertet", so Samsung.

Lest dazu auch: Android 13: Welches Samsung-Smartphone wird das Update erhalten?

Das kann zu Widersprüchen führen. Zum Beispiel erhält das Galaxy Note 20 im Juli 2024 noch immer monatliche Sicherheitspatches, während das Galaxy Z Fold 2, das am selben Tag mit ungefähr der gleichen Hardware auf den Markt kam, vierteljährliche Updates erhält.

So viele Android- und Sicherheitsupdates verspricht OnePlus

OnePlus (und sein Mutterunternehmen Oppo) haben kurzzeitig versucht, mit Samsungs Support-Politik über 2023 gleichzuziehen, können aber mit den Südkoreanern (und Google) und deren sieben Jahre langen Feature-Updates und Sicherheitspatches nit mitgehen.

Das OnePlus 12 wird 4 Android-Versionen und 5 Jahre Sicherheitspatches erhalten. / © nextpit

Der Update-Zyklus von OnePlus-Smartphones

OnePlus-Flaggschiffe

Android-Versionen: Vier für die Modelle ab 2023; Drei für das OnePlus 8/8 Pro/8T/9/9 Pro; und zwei für frühere Modelle.

Sicherheitsupdates: Fünf Jahre für die Modelle ab 2023; Vier Jahre, zweimonatliche Sicherheitspatches für OnePlus 8/8 Pro/8T/9/9 Pro, Drei Jahre zweimonatliche Sicherheitspatches für die Vorgängermodelle.



OnePlus Nord/CE

Android-Versionen: Vier fürs Nord 4. Zwei für frühere Modelle.

Sicherheitsupdates: Sechs fürs Nord 4. Für frühere Modelle: Drei Jahre, zweimonatliche Sicherheitspatches.



OnePlus Nord N/Lite

Android-Versionen: Zwei für die Nord CE 4 Lite. Eine für frühere Modelle.

Sicherheitsupdates: Drei, zweimonatliche Sicherheitspatches.

Sind diese Informationen für den Verbraucher öffentlich zugänglich?

Derzeit hat OnePlus keine eigene Seite für Sicherheitsupdates und Patches auf seiner offiziellen Website. Früher hat das Unternehmen einen Forenbeitrag und eine Supportseite mit den Richtlinien und den neuesten Software-Updates für seine Modelle aktualisiert, aber diese Seiten wurden seit 2023 bzw. 2022 nicht mehr aktualisiert.

Wie viele Android- und Sicherheitsupdates verspricht Motorola?

Motorola war früher eines der ersten Unternehmen, das Updates direkt nach Google veröffentlicht hat. Entweder wegen der Nähe zum Giganten (ehemaliges Google-Tochterunternehmen) aus Mountain View oder weil seine Softwarefunktionen dem "reinen" Android sehr nahe kommen. Das hat sich jedoch etwas geändert, seit Lenovo das Unternehmen 2014 gekauft hat.

Das Motorola Edge 40 hat Anspruch auf drei Android-Versionen und mindestens vier Jahre Sicherheitspatches. / © nextpit

Motorolas Smartphone-Update-Zyklus

In Kontakt mit Motorola teilte das Unternehmen mit, dass die Dauer des Supports vom jeweiligen Modell abhängt und die Kunden auf der Support-Seite nach bestimmten Modellen suchen können.

Die Ultra-Varianten von Motorola

Android-Versionen: drei Jahre

Sicherheitsupdates: vier Jahre, zweimonatliche Sicherheitspatches

Motorolas Edge- und Razr-Varianten

Android-Versionen: drei Jahre für Modelle ab 2023. zwei Jahre für frühere Modelle

Sicherheitsupdates: vier Jahre für Modelle ab 2023. drei Jahre für frühere Modelle, zweimonatliche Sicherheitspatches



Die G-Modelle von Motorola

Android-Versionen: zwei Jahre

Sicherheitsupdates: drei Jahre, zweimonatliche Sicherheitsupdates

Die E-Modelle von Motorola

Android-Versionen: ein Jahr

Sicherheitsupdates: zwei Jahre, zweimonatliche Sicherheitsupdates

Sind diese Informationen für den Verbraucher öffentlich zugänglich?

Motorola bietet eine offizielle Seite zur Überprüfung der Android-Update-Dateien für seine Geräte sowie eine weitere Seite speziell für Sicherheitsupdates und die damit verbundenen Fehlerberichte.

Wie viele Android- und Sicherheitsupdates verspricht Xiaomi?

Xiaomi hat sich von einem der schlechtesten Schüler in Sachen Software-Updates zu einem der vorbildlichsten entwickelt. Der Hersteller gab 2023 bekannt, dass er nun vier Jahre Android-Updates und fünf Jahre Sicherheitsupdates anbietet.

Diese Entscheidung wurde anlässlich der Vorstellung des Xiaomi 13T und 13T Pro bekannt gegeben und betrifft daher wahrscheinlich die Flaggschiffe der Marke. Für den Rest des Katalogs sind nicht mehr als drei Android-Versionen zu erwarten.

Das chinesische Unternehmen hat sein Update-Versprechen für einige Mittelklassemodelle der Redmi-Note-Familie verbessert, aber da viele von ihnen umbenannte Poco-Smartphones sind, ist es etwas schwierig zu wissen, welche Modelle drei oder vier Jahre lang Sicherheitsupdates erhalten, wie es bei der 2024er Note-13-Familie der Fall ist.

Auf dieser obskuren Xiaomi-Seite steht, dass der Hersteller mindestens zwei Jahre lang monatliche und vierteljährliche Sicherheitsupdates nach der Erstveröffentlichung des Smartphones anbietet. Für die meisten Modelle, die 2020/2021 erschienen sind, hat der Hersteller dieses Versprechen sogar auf drei Jahre ausgedehnt und bietet alle 90 Tage einen Sicherheitspatch an.

Das Xiaomi 14 Ultra erhält fünf Jahre lang Sicherheitspatches. / © nextpit

Der offizielle Kommentar von Xiaomi

"Xiaomi hat seine Update-Politik in den letzten Jahren deutlich verbessert, vor allem für die Flaggschiff-Modelle. Hier ist eine Übersicht über die Update-Versprechen für verschiedene Xiaomi-Produktlinien:", antwortete Xiaomi auf die Frage von nextpit.

Xiaomis Smartphone-Update-Zyklus

Xiaomi Flaggschiffe

Android-Versionen: Vier, für Modelle, die nach der Xiaomi 13T-Reihe veröffentlicht wurden. Drei für frühere Modelle.

Sicherheitsupdates: Fünf Jahre, für Modelle, die nach der 13T-Reihe veröffentlicht wurden. Mit Patches alle 90 Tage. Vier Jahre für frühere Modelle.



Xiaomi Mi A

Android-Versionen: Zwei (Android One).

Redmi Note

Android-Versionen: Zwei oder drei Jahre für die Redmi Note 13 Serie, je nach Modell. Ein oder zwei für frühere Modelle.

Sicherheitsupdates: Drei oder vier Jahre für die Redmi Note 13 Serie, je nach Modell. Patches alle 90 Tage. Zwei oder drei Jahre für die Vorgängermodelle.



Redmi

Android-Versionen: Eine.

Sicherheitsupdates: Zwei Jahre, Patches alle 90 Tage.

Poco F/X

Android-Versionen: Zwei oder drei Jahre, je nach Modell.

Sicherheitsupdates: Drei oder vier Jahre, je nach Modell, Patches alle 90 Tage.

Poco M

Android-Versionen: Ein bis drei Jahre, je nach Modell.

Sicherheitsupdates: Drei Jahre, Patches alle 90 Tage.

Poco C

Android-Versionen: Eine.

Sicherheitsupdates: Zwei Jahre, Patches alle 90 Tage.

Sind diese Informationen für den Verbraucher öffentlich zugänglich?

Nein, aber für einen Großteil der Geräte im Rahmen des AER-Programms (Android Enterprise Recommended) ist es möglich, die Update-Häufigkeit, das EOL (End of Life) und das zukünftige Betriebssystem auf der Support-Seite des Unternehmens zu finden.

Außerhalb dieser Modelle ist es derzeit nicht möglich, mit Sicherheit zu wissen, wie oft und wie lange Euer Xiaomi-, Redmi- oder Poco-Smartphone aktualisiert werden wird. Positiv: Xiaomi bietet die neuesten ROMs für seine Smartphones auf der offiziellen Website zum Download an.

Wie viele Android- und Sicherheitsupdates verspricht Nothing?

Mit seinen auffälligen Nothing Phones, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, und der neuartigen Glyph-Benutzeroberfläche hat Nothing die Smartphone-Bühne betreten. Bei den Software-Updates bietet das Unternehmen in etwa das, was wir von den Konkurrenzmodellen in derselben Preisklasse kennen.

Die Smartphone-Update-Zyklen von Nothing

Nothing Phone:

Android-Versionen: Drei.

Sicherheitsupdates: Vier Jahre.

CMF Telefon:

Android-Versionen: Zwei.

Sicherheitsupdates: Drei Jahre.

Nichts bietet meist konkurrenzfähige Update-Richtlinien. / © nextpit

Sind diese Informationen für den Verbraucher öffentlich zugänglich?

Die aktuellen Modelle (ab Juli 2024) haben die Informationen auf ihren Online-Produktseiten. Das Unternehmen teilte nextpit mit, dass eine eigene Website derzeit in Planung ist.

Wie viele Android- und Sicherheitsupdates verspricht Asus?

Mit einer gestrafften Produktpalette bietet Asus eine unkomplizierte Software-Update-Politik für seine Zenfone- und ROG-Phone-Familien.

Asus' Smartphone-Update-Zyklen

Android-Versionen: Mindestens zwei Jahre

Sicherheitsupdates: Mindestens vier Jahre

Sind diese Informationen für den Verbraucher öffentlich zugänglich?

Nein.

Wie viele Android- und Sicherheitsupdates verspricht Oppo?

Oppo, das lange Zeit in Sachen Software-Nachverfolgung hinterherhinkte, hat begonnen, aufzurüsten und garantiert seit Anfang 2023 vier Jahre lang Android-Updates und fünf Jahre lang Sicherheitspatches für seine High-End-Smartphones der "Find X"- oder "Find N"-Serien.

Mittelklasse-Smartphones von Oppos Reno- oder A-Reihe erhalten drei Android-Updates und vier Jahre lang Sicherheitspatches. Die günstigeren Modelle erhalten ein Android-Update und drei Jahre lang Sicherheitsupdates.

Oppos Update-Politik ist unterm Strich zwar nicht die umfangreichste, dafür aber erfreulich klar. Wir wissen genau, welches Modell wie lange Updates erhalten wird.

Das Oppo Find X5 Pro erhält 3 Android-Versionen und 3 Jahre lang Sicherheitspatches. / © nextpit

Die offizielle Zusage von Oppo

"Heute können wir für alle unsere Smartphones drei Jahre lang Sicherheitsupdates garantieren. Für die Find-X-Serie stellen wir sie monatlich bereit, für die Reno-Serie sowie die A-Serie vierteljährlich. [...] Für das Find X3 Pro und Find X2 Pro gibt es jeweils drei OS-Updates, für die anderen Smartphones der Find X-Serie sowie für die Reno-Serie und einen Teil der A-Serie verteilen wir zwei OS-Updates.", versichert uns ein Sprecher von Oppo Deutschland.

Der Update-Zyklus der Oppo-Smartphones

Oppo Find X

Android-Versionen: Vier für Modelle ab dem Find X6 aufwärts. Drei für das Find X5 Pro, Find X3 Pro und Find X2 Pro, ansonsten zwei.

Sicherheitsupdates: Fünf Jahre für Modelle ab dem Find X6 und neuer. Vier Jahre für frühere Modelle, mit monatlichen Patches.



Oppo Reno/F/K/Find Lite/Find Neo

Android-Versionen: Zwei.

Sicherheitsupdates: Vier Jahre, vierteljährliche Patches.

Oppo A

Android-Versionen: Eins.

Sicherheitsupdates: Drei Jahre, vierteljährliche Patches.

Sind diese Informationen für den Verbraucher öffentlich zugänglich?

Oppo zeigt auf seiner offiziellen Website die Liste der Modelle nach ihrer Update-Häufigkeit an. Auf diese Weise könnt Ihr genau sehen, wie oft Euer Smartphone Sicherheits-Patches erhalten wird.

Erfreulich: Im Gegensatz zu Samsung lässt Oppo mit der Zeit nicht nach, was die Häufigkeit der Sicherheitsupdates angeht. Den Download von Firmware-ROMs bietet der Hersteller nicht an.

Wie viele Android- und Sicherheitsupdates verspricht Realme?

Realme hat nicht ögerade die umfassendste Update-Politik auf dem Markt. Ihr müsst Euch im Durchschnitt mit einer einzigen großen Android-Version und zwei Jahren Sicherheitsupdates begnügen. Und da der Betrieb außerhalb Chinas offenbar reduziert wurde, gelten die für 2023 angekündigten Verbesserungen beim Software-Support nicht für andere Märkte.

Realme muss sich in Sachen Updates noch anstrengen, vor allem bei seinen Flaggschiffen wie dem Realme GT / © nextpit

Die offizielle Zusage von Realme

"Unser Ziel ist es, mindestens zwei Jahre lang zweimonatliche Sicherheitsupdates bereitzustellen – und monatlich in den ersten sechs Monaten nach Markteinführung mit mindestens einem großen Android-Update. Unser Ziel ist es außerdem, Android-Sicherheitspatch-Updates für alle realme-Smartphones bereitzustellen, einschließlich der Einsteiger-Smartphones der realme C-Serie", so Realme France gegenüber nextpit.

Im Dezember 2022 hatten wir das europäische Realme-Team kontaktiert, das bestätigte, dass diese Update-Politik auch für das da veröffentlichte Realme 10 (Hands-On) beibehalten wird.

Der Update-Zyklus von Realme-Smartphones

Realme GT

Android-Versionen: 2

Sicherheits-Updates: 3 Jahre, monatliche Patches für 6 Monate gefolgt von zweimonatlichen

Realme, nummerierte Serie

Android-Versionen: eine

Sicherheitsupdates: zwei Jahre, zweimonatliche Patches

Realme X

Android-Versionen: eine

Sicherheitsupdates: zwei Jahre, zweimonatliche Patches

Realme C

Android-Versionen: eine

Sicherheitsupdates: zwei Jahre, zweimonatliche Patches

Sind diese Informationen öffentlich zugänglich?

Realme hat keine eigene Seite, auf der man die Dauer und Häufigkeit von Updates für seine Smartphones nachlesen kann.

Der Hersteller listet jedoch auf dieser Seite die aktualisierten ROMs für seine Modelle auf und ermöglicht den Download der neuesten Version. Die Seite bietet ein Logbuch, um zu überprüfen, ob das ROM den neuesten Sicherheitspatch erhalten hat oder nicht. Allerdings sieht die Seite wenig gepflegt aus. So fehlen etwa die neuesten Modelle wie das Realme GT oder das Realme 8 und 8 Pro.

Wie viele Android- und Sicherheitsupdates verspricht Vivo?

Vivo spielt in Europa weitrhin nur eine untergeordnete Rolle, aber der Hersteller hat weltweit eine der höchsten Verkaufszahlen bei Smartphones. Seit dem Sponsoring der Fußball-Europameisterschaft 2020 und 2024 ist die Marke überall präsent, deshalb finde ich es interessant, sie hier zu erwähnen.

Der Hersteller macht keine Angaben zur Anzahl der Android-Versionen, aber Vivo Frankreich bestätigte, dass das Vivo X60 Pro 5G, drei Android-Versionen und drei Jahre lang Sicherheitspatches erhalten wird.

Das Vivo X51 hat nach Angaben des Herstellers seit seiner Veröffentlichung im letzten Jahr alle monatlichen Sicherheitspatches erhalten / © nextpit

Die offizielle Zusage von Vivo

"Dank unserer engagierten Software-Teams sind wir einer der schnellsten Hersteller in Bezug auf Sicherheitsupdates (das Vivo X51 hat seit seiner Veröffentlichung alle monatlichen Patches erhalten). Im Jahr 2020 haben wir unser gesamtes europäisches Line-up nur wenige Monate nach der Veröffentlichung auf Android 11 aktualisiert – sogar die Einsteigergeräte. Wir folgen den Empfehlungen von Google, mindestens drei Jahre lang Sicherheitspatches anzubieten", bestätigte ein Vertreter von Vivo Frankreich gegenüber nextpit.

Der Update-Zyklus von Vivo-Smartphones

Vivo X (Flaggschiff)

Android-Versionen: drei für das Vivo X60 Pro, keine Garantie für die anderen.

Sicherheitsupdates: drei Jahre, mindestens vierteljährliche Patches

Vivo Y (Mittelklasse/Einstiegsmodell)

Android-Versionen: keine Verpflichtung

Sicherheitsupdates: drei Jahre, mindestens vierteljährliche Patches

Sind diese Informationen öffentlich zugänglich?

Nein. Vivo hat zwar in einer Pressemitteilung im vergangenen Juni Update-Zusagen für das Vivo X60 Pro getroffen, nämlich drei Android-Versionen und drei Jahre Sicherheitspatches. Aber der Hersteller gibt keine anderen offiziellen und öffentlich zugänglichen Informationen über den Rest seines Katalogs heraus.

Auf dieser Seite stellt Vivo die neuesten ROMs bereit. Allerdings gibt es hier keine Informationen über den Inhalt des Updates oder ob dieses einen Android-Sicherheitspatch enthält.

Wie viele Android- und Sicherheitsupdates verspricht Sony?

Sony bietet eine sehr objektive Update-Politik: Es gibt drei Jahre für Sicherheitsupdates und zwei Jahre für Systemupdates. Die Unterstützung für die neuesten Versionen des Android-Betriebssystems variiert je nach Region, und wenn wir bedenken, dass Android 13 für Sonys Smartphones im Dezember 2022 erscheinen soll, können wir sagen, dass das Unternehmen darauf bedacht ist, die Software seiner Geräte auf dem neuesten Stand zu halten.

Das Sony Xperia 5 IV wird mindestens drei Jahre lang Sicherheitsupdates erhalten. / © nextpit

Die offizielle Zusage von Sony

"Die Garantien von Sony für Sicherheits- und Systemupdates betragen drei Jahre für Sicherheitsupdates und zwei Jahre für Systemupdates", bestätigte uns ein Sony-Vertreter in Deutschland.

Sonys Smartphone-Update-Zyklus

Android-Versionen: Zwei Jahre.

Sicherheitsupdates: Drei Jahre, die Häufigkeit der Patches wurde nicht bestätigt.

Sind diese Informationen für den Verbraucher öffentlich zugänglich?

Seit Jahren kümmert sich Sony um den Software-Support für seine Geräte auf individueller Basis. Mach dich also darauf gefasst, dass die offizielle Support-Seite für Software-Updates nur bruchstückhaft ist. Sony Electronics veröffentlicht Neuigkeiten über Software-Updates und Dienstleistungen auch direkt auf der Presseseite.

Fazit

Das war's mit diesem ausführlichen Artikel, der ein klareres Bild von der Update-Politik der wichtigsten Android-Smartphone-Hersteller vermittelt. Es bleibt festzuhalten, dass die Dauer und Häufigkeit der Sicherheitsupdates, wie sie von Samsung, OnePlus und anderen versprochen werden, nicht für bare Münze genommen werden sollte.

Die Aktualität der Updates ist ein weiteres Thema, das sicherlich einen eigenen Artikel verdienen würde. Einige unserer Konkurrenten haben dafür Tracking-Listen, und Ihr könnt Euch selbst ein Bild davon machen, wie selten sich die Hersteller an ihre Software-Update-Politik halten.

Ich denke auch, dass solche Versprechungen sowie der rechtliche Rahmen der Update-Politik interessante Themen sein könnten, die man diskutieren sollte. Können wir gegen einen Hersteller klagen, wenn er seine Versprechen nicht einhält? Gibt es Gesetze, die eine Mindestanzahl von Software-Updates über einen bestimmten Zeitraum vorschreiben? Teilt es mit uns in den Kommentaren, wenn Ihr daran interessiert seid.

Dieser Artikel wurde im Juli 2024 mit Updates zu den Richtlinien von Samsung, Xiaomi, OnePlus, Motorola, Asus und Nothing aktualisiert.