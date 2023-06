Xiaomi 13 Ultra im Tarif-Deal: Lohnt sich das Angebot von Media Markt?

Seit wenigen Tagen wissen wir, was das Xiaomi 13 Ultra in Deutschland kostet und mit einem Preisschild von 1.499 Euro dürfte es eines der kostspieligsten Smartphones auf dem Markt sein. Wollt Ihr es Euch kaufen, lohnt sich ein Blick in verschiedene Tarif-Angebote durchaus. Bei Media Markt bekommt Ihr gerade einen solchen Deal mit passendem Mobilfunktarif im Vodafone-Netz und wir verraten Euch, ob sich das Ganze lohnt.

Als eines der besten Smartphones des Jahres präsentierte sich das Xiaomi 13 Ultra vor wenigen Wochen bereits in China. Mit dem globalen Release am 12. Juni können interessierte das teure Smartphone nun auch im Handel kaufen, allerdings hat der Hersteller die Stückzahl Hierzulande limitiert, wodurch Ihr Euch den Kauf nicht lange überlegen solltet. Sind Euch 1.500 Euro jedoch zu viel, lohnt sich ein Blick zu Media Markt, wo Ihr das Flaggschiff derzeit in einem spannenden Deal mit passendem Handytarif erhaltet.

Das neue Xiaomi 13 brüstet sich nicht ohne Grund als eines der besten Kamera-Smartphones, die Ihr aktuell auf dem Markt erhaltet. Denn mit dem1 Zoll großen Sony IMX989 kommt ein Top-Kamerasensor zum Einsatz. Anders als im Vorgängermodell, dem Xiaomi 12S Ultra, verfügt dieser nun sogar über eine variable Iris-Blende. Dabei besteht das auffällige 200-MP-Kameramodul auf der Rückseite aus einer 50-MP-Weitwinkelkamera, sowie einer Ultraweitwinkel- und zwei Telekameras, die ebenfalls mit jeweils 50 Megapixeln arbeiten.

Das Xiaomi 13 Ultra hat ein gigantisch gutes Kamera-System. / © NextPit

Für die nötige Power sorgt das Flaggschiff-SoC von Qualcomm. Der Snapdragon 8 Gen 2 hat weist eine Speicherkonfiguration von 16 GB LPDDR5X-RAM und 512 GB UFS-4.1-Speicher aus. Zusätzlich lässt sich der 5.000 mAh starke Akku danke Quick Charging innerhalb von 50 Minuten voll aufladen. Noch mehr Informationen zum Flaggschiff aus China erhaltet Ihr im Test zum Xiaomi 13 Ultra meines Kollegen Matt.

Schnell sein lohnt sich beim Xiaomi 13 Ultra

Da der Hersteller die Stückzahl des Xiaomi 13 Ultra in Europa stark begrenzt hat, solltet Ihr Euch unbedingt beeilen, falls Ihr Euch für das Gerät interessiert. Bei Media Markt bekommt Ihr das Smartphone gerade mit einem Xiaomi Instant Photo Printer 1S als Zugabe im Tarif-Deal. Dabei handelt es sich um einen Freenet-Mobilfunktarif im Vodafone-Netz (zur Tarifübersicht), bei dem Euch monatlich 70 GB Datenvolumen zur Verfügung stehen. Zusätzlich surft Ihr mit maximal 150 MBit/s im 5G-Netz des Anbieters. Mit monatlichen Kosten von 59,99 Euro und einmaligen Gerätekosten von 499 Euro, ist das Angebot dennoch recht kostspielig.

Xiaomi-Übersicht Eigenschaft Freenet-Deal zum Xiaomi 13 Ultra Tarif Vodafone Green 5G 70 GB Aktion Datenvolumen 70 GB Download-Bandbreite max. 150 MBit/s 5G Ja Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 59,99 Euro Einmalige Gerätekosten 499,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Gesamtkosten 1.978,75 Euro Wechselbonus 50,00 Euro Reguläre Gerätekosten Xiaomi 13 Ultra – 1.499,00 Euro

Xiaomi Instant Photo Printer 1S – 109,00 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 13,36 Euro Zum Angebot*

Möchtet Ihr lieber etwas mehr Datenvolumen, könnt Ihr hier ebenfalls zum o2 Mobile L Boost greifen. Mit diesem habt Ihr 140 GB Datenvolumen zur Verfügung und könnt gleichzeitig vom "grow-Effekt" profitieren. Dadurch erhaltet Ihr jährlich 10 GB Inklusivvolumen obendrauf. Preislich ähneln sich beide Angebote, allerdings gibt es beim o2-Deal keinen Wechselbonus. Alle Details findet Ihr in der nachfolgenden Übersicht.

Xiaomi-Übersicht Eigenschaft o2-Deal zum Xiaomi 13 Ultra Tarif o2 Mobile L Boost Datenvolumen 140 GB Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 5G Ja Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 59,99 Euro Einmalige Gerätekosten 499,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Gesamtkosten 1.978,75 Euro Reguläre Gerätekosten Xiaomi 13 Ultra – 1.499,00 Euro

Xiaomi Instant Photo Printer 1S – 109,00 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 15,45 Euro Zum Angebot*

Das Freenet-Angebot ist in den Effektivkosten für den Tarif noch einmal knapp zwei Euro günstiger pro Monat, allerdings ändert dies nichts am tatsächlichen Preis, den Ihr monatlich zahlen müsst. Auch wenn dieser recht hoch ist, lohnen sich beide Deals durchaus, vor allem dann, wenn Ihr ohnehin geplant habt, Euch das Xiaomi 13 Ultra zu kaufen.

Allerdings solltet Ihr unbedingt bedenken, dass diese Angebote zeitlich sehr begrenzt sind. Aufgrund der Limitierung durch den Hersteller gilt hierbei "First come, first serve". Dementsprechend solltet Ihr nicht lange überlegen, auch wenn Ihr für denselben Preis andere Flaggschiffe erhaltet. Doch gerade die Effektivpreise zeigen, dass diese bei anderen Neugeräten häufig durchaus höher liegen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind 1.500 Euro zu viel für Euch oder seid Ihr bereit, so viel für ein Smartphone zu zahlen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.