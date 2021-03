Xiaomi-Produktvorstellung: So könnt Ihr im Stream dabei sein

Jetzt gibt es also wieder mal frische Ware und man fragt sich bald wirklich, wer all die neuen Modelle überhaupt noch kaufen soll. Auch, wenn es in den letzten Tagen und Wochen massig viele Leaks und Gerüchte zu verschiedenen möglichen Neuankömmlingen gab, lässt sich Xiaomi in seiner Einladung zum Online-Event nicht in die Karten schauen. Es ist lediglich von einem "Xiaomi Global Launch" die Rede und das Teaser-Bild gibt auch nicht schrecklich viel her.

Wieder einmal hat Xiaomi angekündigt, dass man uns neue Produkte präsentieren möchte. Man erlebt in 2021 zumindest gefühlt anscheinend echt keine Woche, in der die Chinesen nicht wieder mit neuer Hardware auftrumpfen. Das Xiaomi Mi 11 ist ja noch sehr frisch, danach hat man uns u.a. noch vier Smartphones der Redmi-Note-10-Reihe aus dem Hut gezaubert und zwei neue Poco-Modelle .

Auch, wenn die Uhrzeit im Tweet ein bisschen schräg kommuniziert wird: In unserer Zeitzone in Europa kann man ab mittags um 13.30 Uhr live dabei sein, den dazugehörigen Stream könnt Ihr Euch in den sozialen Medien anschauen – entweder bei Facebook, bei Twitter oder bei YouTube. Und damit Ihr gar nicht lange suchen müsst, binden wir Euch den Stream direkt hier oben auf dem Tech-Blog Eures Vertrauens ein. Das hat für Euch den Vorteil, dass Ihr die Seite gar nicht verlassen müsst, denn nach dem Launch-Event werdet Ihr bei uns natürlich auch alles Wissenswerte zu den neuen Geräten erfahren, um was auch immer es sich dabei handeln wird.

Bis das Event startet, ist es ja noch ein bisschen hin – Zeit genug also für Euch, um uns in den Comments wissen zu lassen, was Ihr Euch heute von Xiaomi erwartet oder erhofft.