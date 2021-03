Honor Band 6: Smartband mit Riesen-Display kommt in alle Welt

Auf seinem globalen Twitter-Account hat Honor einen neuen Fitness-Tracker angeteasert. Mit der Headline "Something BIG is Coming" sieht man ein Device samt Honor-Logo und großem Display. Dabei handelt es sich um das Honor Band 6, das somit wohl einen globalen Launch bekommen sollte.

Am 22. März um punkt 7 Uhr Morgens hat Honor eine kleine Bombe platzen lassen. Denn das Unternehmen zeigte ein Bild des Honor Band 6 auf seinem globalen Twitter-Account und fügte die Unterschrift "Something BIG is Coming" hinzu. Somit liegt es Nahe, dass der Hersteller den Fitness-Tracker endlich auch nach Europa bringt.

Mit diesem Teaserbild teaserte Honor das neue Wearable an. / © Honor

Im Vergleich zum Honor Band 5 mutet die sechste Generation des Fitness-Trackers eher wie eine Smartwatch an. Sprich, das Gehäuse ist ein wenig breiter und der markante Knopf unterhalb des Displays fehlt. Das Honor Band 6 ist in China bereits erhältlich und wird auch hierzulande schon auf Amazon gelistet.

Honor Band 6 mit bis zu 14 Tagen Akkulaufzeit

Somit können wir schon ganz gut abschätzen, was das Honor Band 6 Euch beim Kauf in ein paar Wochen oder Monaten bieten wird. Im Zentrum steht natürlich das neue Display, das nun 1,47 Zoll misst und bei dem die hochwertige AMOLED-Technologie zum Einsatz kommt. Darüber hinaus ist der Tracker nach ATM 5 wasserdicht und verfügt neben einem Pulssensor auch über einen SpO2-Sensor.

Die Akkulaufzeit liegt nach Herstellerangaben bei ungefähr zwei Wochen und insgesamt sieht das Honor Band 6 natürlich dem Huawei Band 6 sehr ähnlich. Die beiden Unternehmen gehörten bis vor wenigen Wochen noch zueinander und vermutlich wird es sich bei dem Honor-Modell lediglich um einen Rebrand handeln. Der Zeitpunkt für einen globalen Launch könnte aber kaum besser sein.

Denn womöglich wird der Hersteller OnePlus im Rahmen des Launch-Events zum OnePlus 9 ebenfalls neue Wearables vorstellen. Auch Oppo hat mit dem Oppo Band neuerdings einen neuen Fitness-Tracker im Angebot. Wie sich dieser im Test schlägt, könnt Ihr in unserem Testbericht zum OnePlus Band bereits herausfinden. Dabei handelt es sich um ein fast baugleiches Gerät, das bereits in Indien vertrieben wird.

Das Titelbild zeigt ein Honor Band 5