ZTE Axon 30 Ultra offiziell vorgestellt

Wie angekündigt hat ZTE haute die Smartphones der Axon-30-Reihe vorgestellt mit dem neuen Flaggschiff, dem ZTE Axon 30 Ultra, an der Spitze. Wir geben euch einen Überblick über das, was dieses High-End-Smartphone auf der Pfanne hat.

ZTE hatte bereits angekündigt, dass man das neue ZTE Axon 30 Ultra heute in China vorstellen wolle und so war es dann auch: Nachdem das chinesische Unternehmen zuletzt einige Teaser mit Infos veröffentlichte, ist das neue Flaggschiff jetzt offiziell.

Zumindest aus der Ferne betrachtet scheint ZTE hier wieder ein bärenstarkes Smartphone gelungen zu sein, wenn wir einen Blick auf das Datenblatt werfen. Lasst uns also über die wichtigsten Features des ZTE Axon 30 Ultra sprechen:

Quad-Cam-Setup mit drei 64 MP Cams

Es gibt augenscheinlich einen interessanten Kamera-Trend in der Smartphone-Oberklasse, bei dem nicht nur die Hauptkamera auf einen wirklich starken Sensor setzt. Beim Oppo Find X3 Pro beispielsweise finden wir den Sony-IMX766-Sensor als Hauptkamera vor und auch als Ultraweitwinkel. Auch OnePlus geht mit dem OnePlus 9 Pro einen ähnlichen Weg, Xiaomi bietet das Mi 11 Ultra auf und nun kommt das ZTE Axon 30 Ultra und präsentiert mit seiner "Trinity"-Kamera gleich mal drei Shooter mit 64 Megapixeln.

Dabei handelt es sich um eine 64-MP-Hauptkamera (IMX686, f/1.6, OIS), eine 64-MP-Ultra-Weitwinkel-Cam (120 Grad Sichtfeld) und außerdem eine 64-MP-"Super Human" Kamera (35mm Brennweite, f/1.9). Komplettiert wird das Kamera-Array durch den 8-MP-5X-Periskop-Shooter (OIS, 10X-Hybrid-Zoom).

64 MP + 64 MP + 64 MP + 8 MP lautet die Formel beim Axon 30 Ultra / © ZTE

Das ZTE Axon 30 Ultra deckt dabei einen Brennweitenbereich von 13 mm bis 123 mm ab und lässt damit fast alle Konkurrenten hinter sich. Auf Anhieb fällt mir da lediglich das Samsung Galaxy S21 Ultra ein, das mit 13 bis 240 Millimeter noch eine Schippe mehr drauflegt. Ebenfalls wie beim Samsung-Spitzenmodell setzt ZTE bei der vierten Kamera auf eine Periskop-Cam, die sich allerdings mit 8 MP gegenüber den anderen Sensoren vornehm zurückhält.

Für die Selfie-Cam mit 16 Megapixeln setzt ZTE dieses Jahr lieber wieder auf ein Punch-Hole-Design, nachdem man im letzten Jahr beim Axon 20 5G erstmals eine Frontkamera unter dem Display versteckte. Aufgrund der eher unterdurchschnittlichen Foto-Resultate erntete ZTE im Nachgang dafür auch einiges an Kritik.

AMOLED-Display mit 144 Hz

Auch beim Display möchte ZTE Zeichen setzen und verbaut ein AMOLED-Panel mit einer Bildschirmdiagonale von 6,67 Zoll, FullHD+-Auflösung, einer adaptiven Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz und einer Touch Sampling Rate von 300 Hz. Nicht nur das dürfte unseren Gaming-Fan Antoine freuen, sondern auch die Tatsache, dass sich ZTE beim Axon 30 Ultra für ein AMOLED-Display im Curved Design entschieden hat.

Hier bekommt Ihr viel Display fürs Geld / © ZTE

Wir haben es hier mit einer Screen-to-Body-Ratio von 95 Prozent zu tun, geschützt ist das Display durch Gorilla Glass 5, das zudem auch auf der Rückseite zum Einsatz kommt. Bei der adaptiven Bildwiederholrate bietet uns ZTE die Optionen 60Hz, 90Hz, 120Hz und 144Hz, die je nach Anwendung zum Einsatz kommen, um den Akku zu schonen.

Snapdragon 888 an Bord – was auch sonst?

Ein Smartphone-Hersteller mit dem Anspruch, im Jahr 2021 in der allerersten Reihe mitzuspielen, kommt um den Qualcomm Snapdragon 888 kaum herum und so verwundert es nicht, dass auch das ZTE Axon 30 Ultra auf dieses SoC setzt. ZTE verpasst dem Snapdragon zudem eine dreifach eisversiegelte Vapor Chamber zur Wasserkühlung, so dass gewährleistet sein soll, dass die Leistung auch bei intensiver Belastung nicht in die Knie geht.

Die Speerspitze der Axon-30-Reihe stellt eine limitierte Ausführung des Ultra-Modells dar, dass mit 16 GB RAM (LPDDR5) und 1 TB internem Speicher (UFS 3.1) ausgestattet ist. In der normalen Version bietet ZTE uns Optionen mit 8 bzw.12 GB RAM und 128 bzw. 256 GB Speicherplatz an.

Dem einen oder anderen mag die Kapazität des Akkus mit 4.600 mAh vielleicht ein klein wenig zu knapp vorkommen, aber dank wirklich flottem Quick-Charging mit 66 Watt müssen wir uns darum wohl nicht wirklich Gedanken machen. Was die Software angeht, setzt ZTE auf MyOS 11, seine eigene Oberfläche, die auf dem aktuellen Android 11 basiert.

ZTE Axon 30 Pro: Abgespecktes Modell für China

Neben dem Axon 30 Ultra hat man auch die "Vanilla"-Version Axon 30 und eine gegenüber dem Ultra etwas abgespeckte Variante vorgestellt, die sich ZTE Axon 30 Pro nennt. Hier müssen dem Besitzer die Bildwiederholrate von 120 Hz statt 144 Hz ausreichen, es gibt einen kleineren Akku (4.200 mAh), der zudem auch "nur" mit 55 Watt lädt. Auch bei der Kamera hat ZTE beim Pro ein paar Gänge runtergeschaltet: Zwar gibt es auch hier die Hauptkamera und Superweitwinkel-Cam mit jeweils 64 MP, komplettiert wird das Kamera-Setup jedoch mit einer 5-MP-Makrokamera und einem 2-MP-Tiefensensor.

Preis und Verfügbarkeit

Tja, diesen Punkt reichen wir Euch später nach, da wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine verifizierten Informationen vorliegen haben. Es scheint aber so zu sein, dass lediglich das Ultra global verfügbar sein wird. Welche Modelle in welchen Varianten und zu welchem Preis nach Europa kommen, lassen wir Euch also wiissen, wenn wir diesen Beitrag aktualisieren.