Bis zu 70 GB im Telekom-Netz nur 10 € – fraenk im Tarif-Check!

In unseren Tarif-Checks lese ich immer wieder in den Kommentaren, dass es durchaus günstigere Angebote vom deutschen Unternehmen fraenk gibt. Also wollte ich mir das Ganze endlich einmal genauer für Euch anschauen und natürlich auch präsentieren, warum der Mobilfunkanbieter so beliebt ist. Mit einem Bring-a-friend-System, monatlichen Kündigungsfrist und einem günstigen Preis kann der Provider definitiv punkten. Mittlerweile gibt es hier sogar 5G.

Affiliate Angebot fraenk-Flat

So verspricht Euch der Anbieter, dass Ihr keine versteckten Kosten fürchten müsst und zeigt sich auch ansonsten sehr transparent. Aktuell könnt Ihr Euch einen Mobilfunktarif mit 10 GB Datenvolumen anstatt der üblichen 5 GB sichern und dieses sogar noch erhöhen, wenn Ihr einen Freund zu fraenk einladet. Zusätzlich bietet fraenk mittlerweile auch eine 20-GB-Variante an, wenn Ihr bereit seid 15 Euro im Monat zu zahlen.

So erhaltet sowohl Ihr als auch Eure Freunde bis zu 4 GB zusätzliches dauerhaftes Inklusiv-Volumen und zahlt trotzdem nur die eigentliche monatliche Gebühr in Höhe von 10 oder 15 Euro. Beabsichtigt Ihr das Angebot von fraenk wahrzunehmen, könnt Ihr dies allerdings nur über die hauseigene App tun, wobei sowohl die Steuerung, als auch die Verwaltung Eures Tarifs recht übersichtlich gestaltet ist.

Darum lohnt sich das fraenk-Angebot!

Bei fraenk erwartet Euch eine Allnet-Flat im Netz der Deutschen Telekom, in dem Ihr mit maximal 25 MBit/s surfen könnt. Dabei könnt Ihr den Mobilfunktarif monatlich kündigen und müsst keine Anschlussgebühr oder Ähnliches zahlen. Wollt Ihr zudem keine physische SIM, könnt Ihr Euch auch eine eSIM bestellen und direkt loslegen. Ebenso ist es möglich, die aktuelle Rufnummer mitzunehmen, was einfach im Bestellprozess vermerkt werden kann.

Seit dem 13. Februar erhaltet Ihr zudem Zugang zum 5G-Netz des Anbieters. Solltet Ihr noch keine Möglichkeit haben, dieses zu verwenden, bleibt alles beim alten und Ihr surft im 4G LTE-Netz. Nachfolgend findet Ihr noch einmal alle Infos zu fraenk in unserer Tarif-Check-Tabelle.

fraenk im Tarif-Check

fraenk-Flat Netz Deutsche Telekom Deutsche Telekom Datenvolumen 10 GB 20 GB Download-Bandbreite max. 25 MBit/s max. 25 MBit/s 4G/5G 4G LTE + 5G 4G LTE + 5G Mindestlaufzeit Monatliche Kündigungsfrist Monatliche Kündigungsfrist Monatliche Gebühr 10,00 € 15,00 € Anschlussgebühr Entfällt Entfällt Besonderheiten Bring-a-friend: 4 GB Datenvolumen für jeden Freund (maximal 15)

Bestellung und Verwaltung des Tarifs nur über die fraenk-App möglich Zum Angebot*

Wie üblich bei solchen Tarifen, habt Ihr eine eher moderate Bandbreite zur Verfügung und solltet besser nicht einplanen, lange Streaming-Sessions mit Eurem Smartphone vorzunehmen. Durch Bring-a-friend erhaltet Ihr zudem zusätzliches Datenvolumen und habt nun auch Zugang zum 5G-Netz. Zusätzlich habt Ihr die Möglichkeit, das Grund-Datenvolumen zu erhöhen. So könnt Ihr 20 GB für 15 Euro monatlich erhalten und durch Eure Freunde auf dauerhaft 80 GB Inklusiv-Volumen kommen.

Die Bestellung ist nicht nur schnell erledigt, sondern auch super einfach! / © NextPit

Sollten Euch das Datenvolumen dennoch nicht ausreichen, könnt Ihr das Datenvolumen auch kurzzeitig aufstocken. So habt Ihr zwei verschiedene Modelle: Ihr zahlt monatlich 5 Euro und erhaltet 2 GB zusätzlich für 30 Tage oder Ihr zahlt 5 Euro, um Euch 24 GB für 24 Stunden zu sichern. Sucht Ihr also einen günstigen und transparenten Tarif, ohne versteckte Kosten und mit voller Kostenkontrolle, dann ist fraenk sicherlich die richtige Wahl für Euch.

Freunde-Werben-Freunde-Aktion von fraenk

Wie bereits erwähnt bietet fraenk ein Kunden-werben-Kunden-Programm an, bei dem Ihr derzeit statt der üblichen 1 GB gratis Datenvolumen, 4 GB pro geworbenem Freund erhaltet. Dabei habt Ihr die Möglichkeit bis zu 15 Freunde einzuladen und jedes Mal das erhöhte Inklusiv-Volumen dauerhaft abzustauben. Kommt Ihr selbst mit einem Freundes-Code, bedeutet das, dass Ihr bis zu 84 GB Datenvolumen im Netz der Deutschen Telekom für 15 Euro oder bis zu 74 GB für 10 Euro monatlich bekommt.

Beachtet allerdings, dass Ihr als Werber bis zu sechs Monate warten müsst, bevor Ihr das zusätzliche Datenvolumen erhaltet. Der Geworbene hingegen bekommt das zusätzliche Datenvolumen direkt gutgeschrieben.

Was haltet Ihr von fraenk? Seid Ihr bereits Kunde oder habt überlegt, zum Anbieter zu wechseln? Lasst uns Eure Erfahrungen in den Kommentaren hören.