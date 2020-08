Android 11: Google macht die Smartphone-Nutzung im Auto bequemer

Wie 9to5Google in den Support-Dokumenten von Google entdeckt hat, wird der Android-Hersteller mit der kommenden Version 11 eine wichtige Erweiterung an Android Auto vornehmen. So sollen in Zukunft alle Smartphones, die mit Android 11 ausgestattet sind, kabellos mit einem entsprechendem Auto beziehungsweise Autoradio Kontakt aufnehmen können.

Google hatte das kabellose Android Auto bereits vor über zwei Jahren vorgestellt, um damit auch ohne ein störendes Kabel das fürs Auto angepasste Interface auf einem großen Display nutzen zu können. Bislang waren jedoch nur Googles eigene Pixel-Smartphones sowie Samsungs Galaxy-Reihe in der Lage, diese kabellose Verbindung nutzen zu können.

Kabelloses Android Auto: Android 11 ebnet den Weg für alle Hersteller

In den jüngst aktualisierten Support-Dokumenten hat Google nun jedoch entsprechende Hinweise hinterlegt, die eine wichtige Erweiterung des Features bedeuten. So ist dort nun – wie im Bild unten zu erkennen ist – die Rede davon, dass „jedes Smartphone mit Android 11.0 und 5-GHz-WLAN“ unterstützt wird.

Ab Android 11 soll jedes Smartphone mit dem kabellosen Android Auto kompatibel sein / © Google

Das bedeutet damit, dass nicht mehr nur Galaxy- oder Pixel-Nutzer in den Genuss des kabellosen Android Auto kommen werden, sondern eben auch Android-11-Geräte von LG, Motorola, Nokia, etc. unterstützt werden. 9to5Google vermutet, dass dies selbst Android One – nicht aber Android Go – betreffen sollte, wenn diese Geräte ihr Update auf Android 11 erhalten.

Für Nutzer in Europa weist Google jedoch darauf hin, dass die Smartphones die gesetzlichen Bestimmungen zum Einsatz von 5-GHz-Wi-Fi in Autos erfüllen. Welche etwaigen Einschränkungen dies für konkrete Smartphone-Modelle bedeutet, geht aus dem Support-Dokument leider nicht hervor.

Für die Nutzung des kabellosen Android Auto ist – wie auch bei Apples Wireless CarPlay – weiterhin ein entsprechend ausgestattetes Radio notwendig. Nur vergleichsweise wenige Radios beziehungsweise Autos unterstützen die kabellose Verbindung. Diese Situation bessert sich nur langsam. So hat beispielsweise BMW erst Ende Juli ein Update für aktuelle Modelle ab dem Modelljahr 2020 veröffentlicht.