Apple iOS 16.3.1: Der Problemlöser wird seit heute verteilt!

Apple veröffentlicht heute ein kleines, aber essenziell wichtiges iOS-16 -Update für kompatible iPhones . Die Firmware-Version 16.3.1 soll gleich mehrere Probleme beheben. Zu den bemerkenswerten Neuerungen gehören Optimierungen an der Absturzerkennung des iPhone 14 und eine Lösung für die nicht reagierende iCloud. NextPit erklärt, warum Ihr diese Software installieren solltet.

Behebung des "Crash Detection"-Bugs des iPhone 14

Dass auf die iOS-16.3-Version iOS 16.3.1 folgt, dürfte keine große Überraschung sein. Dass jedoch das "kleine" Update einen großen und nachhaltigen Nutzen bringen dürfte, schon.

Verpasst nicht: Wie man den Notruf des iPhone 14 über Satellit nutzt

Zweifellos hat die Crash Detection, seit sie letztes Jahr im iPhone 14 (Pro) und in Apples smarten Uhren eingeführt wurde, Leben gerettet. Die Verwendung dieser Funktion verlief jedoch nicht immer reibungslos, da der verwendete Algorithmus bei Hochgeschwindigkeitssportarten wie Skifahren oder bei Achterbahnfahrten auf dem Jahrmarkt Fehlalarme ausgelöst hat.

Apple hat das Problem im letzten Jahr mit einem Update behoben. Aber das reichte wohl nicht aus, um das Problem restlos zu beheben oder spürbar zu minimieren. Mit dem ab sofort OTA (Over the Air) verteilten Update auf iOS 16.3.1 will Cupertino die Funktion nun final optimieren. Unklar bislang, welche Änderungen im Detail vorgenommen wurden, um die Crash Detection Funktion zu verbessern.

Apple iPhone 14 Plus mit Crash Detection.

iCloud-Einstellungen und Siri-Anfragen für die "Find My"-App

Apple behebt auch den massiven Fehler in den iCloud-Einstellungen. Viele Nutzer:innen berichten, dass sie kein iCloud-Backup für Apps starten können, weil die iCloud-Einstellungen falsche Daten anzeigen oder nicht mehr reagieren, wenn sie den entsprechenden Schalter drücken. Mit dem Update auf iOS 16.3.1 soll das Problem endlich behoben sein.

Mit diesem Update wird auch das Problem behoben, dass Siri nicht auf "Find My"-Anfragen reagiert. Nutzt Ihr Siri, um ein verbundenes Apple-Zubehör wie Air Tag oder die Koordinaten eines Kontakts zu finden, reagiert der smarte Assistent einfach nicht auf Sprachbefehle. Glücklicherweise ist dies inzwischen auch in iOS 16.3.1 behoben.

Das spricht gegen die Installation von iOS 16.3.1

Allerdings wird Apples iOS 16 auch in iOS 16.3.1 weiterhin von großen Problemen geplagt. Wie viele Nutzer:innen in Foren und auf entsprechenden Websites berichten, führt das Update auf iOS 16.3.1 dazu, dass Google Fotos abstürzt. Es wird vermutet, dass die neue Firmware die Ursache für diese Inkompatibilität ist. Installiert dieses Update daher vielleicht lieber nicht, wenn Ihr regelmäßig die Google-App nutzt.

Welches iPhone-Modell kann auf iOS 16.3.1 aktualisiert werden?

Wenn Ihr nicht auf die Foto-App von Google angewiesen seid, könnt Ihr iOS 16.3.1 direkt installieren, das mit allen iPhones kompatibel ist, die auf iOS 16 aktualisiert wurden. Ihr findet die vollständige Liste der kompatiblen Modelle in unserem umfassenden iOS-16-Leitfaden.

iOS 16.3.1 ist bereits in vielen Ländern verfügbar. Seht Ihr die Software-Benachrichtigung nicht oder habt Ihr die automatischen Updates deaktiviert, installiert Ihr sie unter Allgemeine Einstellungen > Softwareaktualisierung.

Welches iPhone benutzt Ihr gerade mit iOS 16? Wie sind Eure Erfahrungen mit Apples neuester Softwareversion bisher? Lasst uns doch Eure Meinung im Kommentarbereich wissen.