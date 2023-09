Apple Wonderlust: So könnt Ihr den iPhone-15-Event verfolgen

Apple stellt uns heute das iPhone 15, das iPhone 15 Pro und (höchstwahrscheinlich) das iPhone 15 Ultra auf einer Veranstaltung namens "Wonderlust" (in Deutschland "Vorfreu Dich") vor. Hier erfahrt Ihr, wo und wie Ihr die Keynote sehen könnt und was Euch neben den neuen iPhones noch erwartet.

In den letzten Jahren ist der September zum Synonym für Apples großes Technik-Event geworden, auf dem jährlich neue iPhones vorgestellt werden. In diesem Jahr ist das Datum auf den 12. September festgelegt, und die Keynote wird im Apple Park in Kalifornien präsentiert und online gestreamt.

Um wie viel Uhr beginnt der iPhone-Event von Apple?

Der diesjährige Apple-iPhone-Event ist für heute, den 12. September geplant. Er beginnt um 10:00 AM PT für die Westküste und um 1:00 PM Eastern Time. In Europa beginnt die Übertragung um 19:00 Uhr MESZ und 18:00 Uhr BST.

Wo könnt Ihr das Apple "Wonderslust"-Event sehen?

Apple wird die iPhone Keynote auf verschiedenen Plattformen live übertragen. Auf YouTube könnt Ihr den Apple-Kanal besuchen und ihn abonnieren, um Benachrichtigungen zu erhalten. Alternativ können Interessierte die Apple-Event-Seite in jedem Webbrowser aufrufen. Für diejenigen, die größere Bildschirme bevorzugen, ist die Veranstaltung auch über "Apple TV"-Set-Top-Boxen zugänglich; navigiert einfach zu "Apple Events" oder sucht entsprechend danach.

Was Ihr von der Apple-Veranstaltung "Wonderlust" erwarten könnt

In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf der Apple-iPhone-15-Serie. Dazu gehören das normale iPhone 15, das iPhone 15 Plus und die Premium-Modelle: iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. Letzteres könnte aufgrund seiner besonderen Spezifikationen und Funktionen auch iPhone 15 Ultra genannt werden. Doch das ist nach wie vor ungeklärt.

Hinweise auf das Apple iPhone 15, von der Hardware bis zur Software, gibt es schon seit letztem Jahr. Wenn Ihr mehr über die technischen Daten und Funktionen der kommenden iPhones erfahren wollt, schaut Euch unsere Übersicht an.

Neben den iPhones der nächsten Generation wird erwartet, dass Apple seine neuen Smartwatches vorstellt. Das Lineup wird wahrscheinlich von der verbesserten Watch Ultra 2 und der Apple Watch 9 angeführt werden. Was die Watch SE 3 angeht, so ist es unwahrscheinlich, dass sich diese kostengünstige Smartwatch in diesem Jahr in die Riege der fortschrittlicheren Apple-Uhren einreihen wird. Gleichzeitig wird erwartet, dass eine neue Version der AirPods mit USB-C ihr Debüt feiern wird.

Wenn Ihr Euch auf neue iPads freut, wird Apple angeblich im Oktober einen separaten Event für seine Tablets veranstalten. Das einzige iPad, das 2023 auf den Markt kommen soll, ist das iPad Air 6, das mit dem M2-Chipsatz ausgestattet sein wird.

Neben den konkreten Produkten wird Apple auch die Einführung seiner wichtigsten Softwareplattformen ankündigen: von iOS 17 über iPadOS 17 bis hin zu watchOS 10 und macOS Sonoma.

Planst Ihr, das Event zu streamen? Wir würden gerne wissen, wie Ihr den Apple-iPhone-Event sehen wollt. Schreibt uns Eure Gedanken unten in die Kommentare!