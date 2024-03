Das hier sind die aktuell besten Smartphones bis 200 €

Die besten Smartphones unter 200 Euro

Empfehlung der Redaktion Beste Akkulaufzeit Preis-Leistungs-Tipp Das Beste unter 100 Euro Produkt Samsung Galaxy A15 5G Xiaomi Redmi Note 13 4G Motorola Moto G54 Xiaomi Redmi A2 Bild Bewertung Zum Test: Samsung Galaxy A15 5G Zum Test: Xiaomi Redmi Note 13 4G Noch nicht getestet Noch nicht getestet Preis (UVP) 229 € 200 € 200 € 110 € Display 6,5" LCD

1080 x 2340 px

90 Hz Bildwiederholrate 6,67" OLED

2400 x 1080 px

120 Hz Bildwiederholrate 6,5" LCD

2400 x 1080 px

120 Hz Bildwiederholrate 6,5" LCD

1600 x 720 px

60 Hz Bildwiederholrate SoC Mediatek Dimensity 6100+ Qualcomm Snapdragon 685 Dimensity 7020 MediaTek Helio G36 RAM 4 GB RAM 6 / 8 GB LPDDR4x RAM 4 / 8 GB RAM 2 / 3 GB LPDDR4x RAM Speicher 128 GB Speicher

microSD-Erweiterung 128 / 256 GB UFS 2.2-Speicher

microSD-Erweiterung 128 / 256 GB Speicher

microSD-Erweiterung 32 GB eMMC 5.1-Speicher

microSD-Erweiterung OS One UI 6 auf Basis von Android 14

4 System-Upgrades

5 Jahre Sicherheitsupdates MIUI 14 auf Basis von Android 13

2 System-Upgrades

4 Jahre Sicherheitsupdates Android 13 Android 12 Go Kamera Hauptkamera: 50 MP, f/1.8

Ultraweitwinkel: 5 MP, f/2.2

Makro: 2 MP, f/2.4 Hauptkamera: 108 MP, f/1,75

Ultraweitwinkel: 8 MP, f/2.2

Makro: 2 MP, f/2.4 Hauptkamera: 50 MP, f/1.8

Makro: 2 MP, f/2.4 Hauptkamera: 8 MP, f/2.0

Hilfskamera: 0,08 MP (248 x 328p) Selfie-Kamera 13 MP, f/2.0 16 MP, f/2.4 16 MP, f/2.4 5 MP, f/2.2 Akku 5.000 mAh

25 W kabelgebundenes Laden

Kein Ladegerät im Lieferumfang 5000 mAh

33 W kabelgebundenes Laden

Inklusive Ladegerät 5000 mAh

15 W kabelgebundenes Laden

Inklusive Ladegerät 5000 mAh

10 W kabelgebundenes Laden

Inklusive Ladegerät Konnektivität 5G | Wi-Fi 5 | Bluetooth 5.3 | NFC 4G | Wi-Fi 5 | Bluetooth 5.1 | Infrarot-Blaster | NFC 5G | eSIM | Wi-Fi 5 | Bluetooth 5.3 | NFC 4G | Wi-Fi 4 | Bluetooth 5.0 IP-Zertifizierung – IP54 – – Abmessungen und Gewicht 160,1 x 76,8 x 8,4 mm, 200 g 162,2 x 75,6 x 7,97 mm, 188.5 g 161,56 x 73,82 x 7,99 mm, 177 g 164,9 x 76,75 x 9,09 mm, 192 g Angebote*

Ja, auch im Jahr 2024 ist es noch möglich, ein gutes Smartphone zu finden, ohne sich zu ruinieren. Leider konnte die nextpit-Redaktion nicht alle von uns empfohlenen Modelle testen. Das liegt daran, dass wir in den verschiedenen Produktklassen schon Arbeit genug damit haben, uns durch die jeweiligen Flaggschiffe zu testen. Manchmal ist es aber auch gar nicht so einfach, an wirklich jedes Modell zu kommen. Findet Ihr, wir sollten die günstigeren Modelle mehr in den Fokus nehmen und auch verstärkt testen? Dann wisst Ihr ja, dass Ihr uns das unten in den Kommentaren mitteilen könnt.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A15 5G

Kaufberatung: Was Ihr bei der Auswahl eines Smartphones unter 200 Euro beachten solltet

Findet die richtige Balance zwischen Sparsamkeit und Zugeständnissen bei den technischen Daten

Im Jahr 2024 ist es durchaus möglich, ein Smartphone für weniger als 200 Euro mit ordentlichen Spezifikationen zu finden. Die Hersteller bieten uns in der Preisklasse Geräte, die einen 90- oder sogar 120-Hz-Bildschirm, ein SoC mit ordentlicher Performance und sogar ein gelungenes Design haben.

Die meisten dieser Smartphones bieten dank ihrer großen Akkus eine hervorragende Akkulaufzeit. Da sich 5G immer mehr durchsetzt, sind Smartphones für unter 200 Euro viel langlebiger und langfristig nutzbar.

Ihr solltet jedoch nicht vergessen, dass Ihr Zugeständnisse machen müsst bei einem Smartphone für weniger als 200 Euro. Das Verhältnis von Preis und Zugeständnissen ist ein wichtiger Punkt, den Ihr im Auge behalten solltet.

Ihr müsst entscheiden, welche Funktionen für Euch wichtig sind, um zu wissen, bei welchen Ihr bereit seid, diese Zugeständnisse zu machen. In dieser Preisklasse gibt es oft Abstriche bei Kamera, Leistung oder Konnektivität. Vergesst auch das kabellose Aufladen, eine IP-Zertifizierung oder hochwertige Materialien und Verarbeitung.

Achtet auf Preissenkungen bei älteren Modellen, die ursprünglich teurer waren

Wenn das neue Smartphone nicht das aktuellste Modell am Markt sein muss, könnt Ihr auch nach älteren Smartphones schauen, die bei Verkaufsstart ursprünglich teurer waren. Diese könnt Ihr in der Regel günstiger gebraucht, generalüberholt oder sogar ganz neu kaufen.

Das ermöglicht es Euch, bei den technischen Daten etwas höher ins Regal zu greifen. Ihr müsst nach möglichen Preissenkungen Ausschau halten, gleichzeitig aber auch die Qualität von Händlern überprüfen, die generalüberholte Geräte verkaufen. Außerdem solltet Ihr im Blick behalten, wie lange ein älteres Modell noch mit Updates versorgt wird.

Neuwertige, generalüberholte Geräte sind besonders attraktiv, wenn die Händler sie mit einer verlängerten Garantie anbieten. So könnt Ihr sicher sein, dass Ihr ein Smartphone kauft, das nicht schon nach wenigen Wochen den Geist aufgibt.

Die besten Smartphones des Jahres 2024 unter 200 Euro

Das beste Smartphone bis zu 200 Euro: Samsung Galaxy A15

Äußerlich bedient sich das Galaxy A15 5G bei der Designsprache seiner teureren Geschwister. / © nextpit

Sensationell viel hat sich bei Samsung mit dem Galaxy A15 seit dem Galaxy A14 (Test) gar nicht mal getan. Dennoch ist das 6,5 Zoll große Smartphone um Nuancen besser als sein Vorgänger. Für ein LCD-Panel ist die Ablesbarkeit des mit 2.340 x 1.080 px auflösenden Displays durchaus ordentlich, Bilder werden weiterhin mit 90 Hz wiederholt.

Mit dem Mediatek Dimensity 6100+ gab es ein Update beim SoC, von den RAM- und Speichervarianten wird zumindest in Deutschland aktuell anscheinend aber nur die Version mit 4 GB Arbeitsspeicher sowie 128 GB (per microSD erweiterbaren) Speicher angeboten. Bei der Triple-Cam performt zumindest die 50-MP-Hauptkamera recht ordentlich, aber ein Kamera-Phone ist das Galaxy A15 natürlich nicht.

Besonders erfreulich: Ihr habt nicht nur das frische One-UI-6-Overlay auf Basis von Android 14 am Start, sondern bekommt auch eine wirklich überzeugende Update-Garantie von Samsung kredenzt: Vier Jahre große Android-Updates verspricht uns Samsung und sogar Sicherheitsupdates für fünf Jahre.

Lest unbedingt unseren ausführlichen Test zum Galaxy A15 5G

Unter der im typischen Samsung-Design gestalteten Haube sitzt der Akku mit der mittlerweile in der Klasse obligatorischen Ladekapazität von 5.000 mAh. Geladen wird mit bis zu 25 W, wobei Ihr Euch den Charger wie gewohnt separat besorgen müsst. Wie der Name schon sagt, ist bei diesem Modell auch ein 5G-Modem im Einsatz, Sparfüchse, die kein 5G benötigen, können sich auch das günstigere LTE-Modell es Galaxy A15 zulegen.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A15 5G

Die beste Akkulaufzeit für bis zu 200 Euro: Redmi Note 13 4G

Ja, es ist 4G, aber es übertrifft immer noch andere in seiner Preisklasse in puncto Akkulaufzeit, Display und sogar Design. / © nextpit

Ihr denkt eventuell, es sei verrückt, die 5G-Variante des Redmi durch ein 4G-Modell zu ersetzen, und normalerweise würden wir auch zustimmen. Allerdings empfehlen wir nach dem Testen des Redmi Note 13 4G und dem Erkennen einiger positiver Fortschritte bei der Softwareunterstützung von Xiaomi, dass es einfach nur Sinn macht, sich für das 2024 4G-Modell anstelle des 2023 5G-Modells zu entscheiden.

Nicht verpassen: Unser Test zum Xiaomi Redmi Note 13 4G

Glücklicherweise behält Xiaomi beim Redmi Note 13 4G das ausgezeichnete 120-Hz-OLED-Display mit Full-HD+-Auflösung, exzellentem Kontrast, Auflösung und flüssigen Animationen bei und verbessert gleichzeitig noch die Helligkeit für eine bessere Nutzung im Freien. Beim Akku behält das Note 13 die Kapazität von 5.000 mAh bei und im Lieferumfang ist eines der besten Ladegerät mit 33 W enthalten.

Besonders spannend ist jedoch, dass Xiaomi jetzt ungefähr dieselbe Update-Richtlinie wie Samsung anbietet. Das bedeutet, Euch erwarten zwei Android-Upgrades und vier Jahre lang Sicherheitsupdates. Dadurch dürfte das Redmi Note 13 4G seinen letzten Sicherheitspatch im Januar 2028 erhalten, während der Support für das Note 12 5G im März 2026 endet.

Affiliate Angebot Xiaomi Redmi Note 13 4G

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für bis zu 200 Euro: Motorola Moto G54

Das Moto G54 verfügt über einen gut ausbalancierten Prozessor und hat sogar eine "vegane Leder"-Option. / © Lenovo

Das Motorola Moto G54 betritt unbekanntes Terrain und bietet ein überraschend spannendes Datenblatt, das unsere eigentlichen Top-Smartphones dieser Liste herausfordert. Während insbesondere die Kamera- und Batterieabschnitte praktisch mit den Samsung- und Redmi-Telefonen übereinstimmen, verdient der Prozessor des G54 hier eine besondere Erwähnung. Der Dimensity 7020 ist seinen Konkurrenten fast eine Klasse überlegen, mit neueren und schnelleren CPU-Kernen für tägliche Aufgaben und sogar Spiele.

Damit hört es aber nicht auf. Eine schön strukturierte Rückseite, einschließlich Optionen aus "veganem Leder" und sogar eSIM-Unterstützung für kompatible Anbieter sind ebenfalls weitere Pluspunkte für das günstige Smartphone.

Affiliate Angebot Motorola Moto G54

Die beste Smartphone-Option für bis zu 100 €: Xiaomi Redmi A2

Das Redmi A2 ist eines der wenigen Smartphones unter 100 Euro, das den Preis auch wert ist. / © Xiaomi

Obwohl es schwierig ist, eine klare Empfehlung für ein Smartphone unter 100 Euro zu geben, ist das Redmi A2 wahrscheinlich das beste Angebot, das Ihr in dieser Preisklasse finden könnt. Das Telefon bietet ein Design, das nicht komplett altbacken aussieht, hat ein großes 6,5-Zoll-Display und wird mit der deutlich aktuelleren Android-12-Version geliefert als unser bisheriger Vorschlag.

Ihr solltet Eure Erwartungen beim A2 natürlich etwas zurückschrauben, da der relativ veraltete 4G-Chip eine eher "bescheidene" Leistung bietet. Xiaomi listet überraschenderweise Support für den schnellen LPDDR4X-Speicher auf, wenn auch nur in geringen Kapazitäten von 2 oder 3 GB. Und das Dual-Kamera-Modul auf der Rückseite? Da solltet Ihr den zweiten Sensor lieber nicht beachten, da dieser nur eine Auflösung von 248 x 328 Pixeln hat (weniger als 0,1 Megapixel!).

Affiliate Angebot Xiaomi Redmi A2

Wie hilfreich war diese Auswahl für Euch? Habt Ihr noch andere gute Smartphones unter 200 Euro auf dem Schirm, die in diese Bestenliste passen? Schreibt es uns!

Dieser Artikel wurde im März 2024 aktualisiert. Alle Kommentare vor der Aktualisierung des Artikels wurden beibehalten.