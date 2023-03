Casa Casi 91: Die Zukunft der Smartphones – spannender als gedacht!

Heute sprechen wir in der Casa Casi über das wichtigste Event des Jahres, wenn es um Mobile Tech geht: Den MWC in Barcelona. Vor allem geht es aber darum, dass die Branche ein echtes Lebenszeichen sendet und die Smartphone-Zukunft deutlich weniger trostlos aussieht, als wir uns manchmal denken.

Wir beschweren uns hier oft über inkrementelle Smartphone-Updates und uninspirierte Keynotes und Launch-Events in der Branche. Aber kurz nach dem MWC lässt sich festhalten, dass da noch richtig Leben drin steckt. Die Zukunft der Smartphones ist heute unser Thema, und mit Stefan hab ich mir dazu genau den Gesprächspartner an Land gezogen, der vor wenigen Tagen selbst noch mitten im MWC-Trubel in Barcelona herumsprang.

Drüben bei Substack und natürlich im Podcast selbst arbeiten wir den MWC ab, sprechen über einige der Neuheiten dort und so viel kann ich bereits verraten: Wir sehen die Zukunft der Smartphones gar nicht so düster und langweilig, denn da passieren gerade wirklich tolle Dinge. Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns bei Substack abonniert, in die Diskussion mit einsteigt und unsere Beiträge teilt. Danke dafür!

Casa Casi 91: Show Notes

