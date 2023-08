Deal-Kracher: Xiaomi 13 + Xiaomi Buds 4 Pro + 5G-Tarif mit 25 GB

Bei MediaMarkt könnt Ihr Euch für kurze Zeit einen echt spannenden Deal zum Xiaomi 13 an Land ziehen. Dabei handelt es sich um einen Tarif-Deal mit dem passendem 5G-Handytarif und den Xiaomi Buds 4 Pro als Zugabe. Ob sich das Angebot lohnt und wie viel Ihr zahlt, erfahrt Ihr in unserem Tarif-Check.

Das Xiaomi 13 ist ein richtig feines Smartphone, das bei uns im Test nicht ohne Grund 4 Sterne abgeräumt hat und von Kollege Matt als das "Beste der Serie" bezeichnet wurde. Jetzt könnt Ihr das Gerät inklusive Xiaomi Buds 4 Pro und Tarif im o2-Netz wirklich günstig abstauben.

Affiliate Angebot Xiaomi 13 Inkl. o2 Mobile M | 25 GB Datenvoiumen | max. 300 MBit/s | LTE | EU-Roaming | 24 Monate Laufzeit | Xiaomi Buds 4 Pro Tarifvergleich

Das Xiaomi 13 hat sich den Top-Platz in unserer Bestenliste der Smartphones unter 1.000 Euro redlich verdient. Das vielseitige Handy setzt auf einen 6,36-Zoll-AMOLED-Display, einen Snapdragon 8 Gen 2 mit 8 GB RAM und 256 GB Gerätespeicher und besitzt ein 50-MP-Triple-Kameramodul. Der 4.500-mAh-Akku kann zudem mit dem 67-W-Ladegerät in kürzester Zeit wieder aufgeladen werden. Noch mehr Infos zum Smartphone findet Ihr im nextpit-Test zum Xiaomi 13.

Darum ist das Xiaomi-Angebot von Media Markt so spannend

Neben dem Xiaomi-Smartphone schließt Ihr hier noch einen Handytarif im 5G-Telefónica-Netz ab. Dabei handelt es sich um den o2 Mobile M, bei dem Ihr 25 GB Datenvolumen erhaltet und eine Download-Bandbreite von 300 MBit/s zur Verfügung habt. Monatlich müsst Ihr hier mit 32,99 Euro rechnen, sowie einmaligen Gerätekosten von 9,90 Euro (+4,90 Euro für den Versand).

Außerdem legt Ihr noch den Anschlusspreis von 39,99 Euro auf den Tisch des Hauses. Zusätzlich erhaltet Ihr im Rahmen dieses Deals die Xiaomi Buds 4 Pro. Und noch eine Sache: Auf die 25 GB werden jährlich noch einmal 5 GB draufgepackt! Nachfolgend findet Ihr alle Details:

Xiaomi-Deal-Übersicht Eigenschaft Xiaomi-Deal Tarif o2 Mobile M Datenvolumen 25 GB (+5 GB jedes Jahr) Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 32,99 Euro Einmalige Gerätekosten (inkl. Versand) 14,90 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Gesamtkosten 846,65 Euro Wechselbonus 100,00 Euro Reguläre Gerätekosten Xiaomi 13 – 688,00 Euro

Xiaomi Buds 4 Pro – 139,90 Euro Effektive monatliche Ersparnis ~ 3,39 Euro Zum Angebot*

In der gesamten Mindestlaufzeit von 24 Monaten zahlt Ihr hier 791,76 Euro. Mit Gerätekosten, Anschlusspreis und Versand kommen wir dann auf 846,65 Euro. Könnt Ihr von den Gesamtkosten noch den Wechselbonus von 100 Euro abziehen, landet Ihr sogar bei nur 746,65 Euro. Das Xiaomi 13 kostet Euch im Netz derzeit mindestens 688 Euro und für die Xiaomi Buds 4 Pro müsstet Ihr, Stand jetzt, mindestens 139,99 Euro hinblättern, was in Summe 827,99 Euro macht. Rechnen wir hier alles zusammen, spart Ihr effektiv monatlich 3,39 Euro bei diesem Deal.

Noch mehr Deals: In unserer o2-Tarifübersicht findet Ihr noch mehr Angebote

Ihr erhaltet hier also ein Spitzen-Smartphone inklusive Kopfhörer und bekommt es trotz fettem 5G-Tarif mit 25 GB (anwachsendem) Datenvolumen effektiv geschenkt. Kommt, Freunde – da muss man doch zuschlagen, oder?