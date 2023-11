Dieser Deal ist Fire! Amazons 4K-Streaming-Stick 51 % günstiger

Es gibt mehrere Anlässe, an denen Amazon uns seine eigenen Produkte besonders schmackhaft machen möchte. Dazu gehören natürlich die Prime-Days, aber logischerweise auch die Deal-Feiertage Black Friday und Cyber Monday. Somit können wir den Fire TV Stick in allen Varianten und auch den Fire TV Cube für kleines Geld abstauben.

Lohnen sich die Fire-TV-Stick-Deals am Black Friday?

Die Sticks sind eine fabelhafte Möglichkeit, Euren alten, nicht-smarten TV-Möhren auf die Sprünge zu helfen und sie Streaming-tauglich zu machen. Dabei bietet Amazon die meines Erachtens eh schon zu angemessenen Preisen an. Wenn Amazon diese Preise dann sogar halbiert, könnt Ihr gar nichts mehr verkehrt machen. Es handelt sich hierbei um Angebotspreise, die wie oben erwähnt so oder so ähnlich mehrmals im Jahr gelten. Es ist also nicht die letzte Gelegenheit Eures Lebens, einen Fire TV Stick 4K Max für knapp 45 Steine abzustauben, für den Amazon sonst 80 Euro aufruft. Aber ja, eine gute Gelegenheit ist es dennoch allemal.

Was bekommt Ihr fürs Geld? Bei dem Modell gibt es natürlich die im Namen versprochene 4K-Auflösung, egal ob Ihr Filme streamt oder Games zockt. Im Gegensatz zu den günstigeren Varianten erhaltet Ihr bei diesem Stick mehr Speicher (16 GB), außerdem gibt es sowohl Unterstützung für Wi-Fi 6E als auch für Ambient-TV. Außerdem gibt es einen 4K-Bild-in-Bild-Modus und natürlich den Dolby-Atmos- und Dolby-Vision-Support, den der "normale" 4K-Stick der Reihe auch bietet.

Eine Fernbedienung inklusive Alexa-Sprachsteuerung gibt es auch und damit habt Ihr dann alles am Start, um ganz gechillt, Netflix, Disney+, Paramount und natürlich Amazon Prime Video sowie viele andere Streaming-Dienste zu genießen.

Auch den Fire TV Cube bekommt Ihr aktuell günstiger. / © Amazon

Falls Euch die Performance des Fire TV Stick 4K Max nicht ausreicht, hat Amazon noch einen Fire TV Cube im Portfolio. Der bietet nicht nur doppelt so viel Leistung wie der Stick, sondern ermöglicht Euch auch, Euren Smart-TV ohne Fernbedienung per Sprache zu kontrollieren. Dank HDMI-Buchse könnt Ihr sogar noch ein weiteres Gerät anschließen, dass dann ebenfalls per Sprache steuerbar ist. Dafür legt Ihr aber normalerweise dnan auch 159,99 Euro auf den Tisch – am Black Friday sind es nur 104,99 Euro!

Aber vielleicht braucht Ihr diesen Feature-Überfluss gar nicht und begnügt Euch mit einem deutlich rudimentärer ausgestatteten Streaming-Stick. Dann liste ich Euch hier auch die anderen Fire-TV-Sticks von Amazon an, den "normalen" Fire TV Stick, den Fire TV Stick Lite und den Fire TV Stick 4K:

Damit solltet Ihr jetzt alle mit den passenden Streaming-Stick-Deals für jeden Geldbeutel versorgt sein. Falls Ihr dann noch einen Prime-Account habt und in den Genuss von Amazon Prime Video kommt, könnt Ihr schon in wenigen Tagen entspannt die Beine hochlegen und danke Fire TV Stick die dritte Staffel von "Die Discounter" genießen, die ich Euch hiermit wärmstens ans Herz lege.